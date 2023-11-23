Ищем закономерности - страница 105
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каждое действие имеет противодействие
т.е. пропорционально все повторяется
Согласен.
Да, Мартингейл, можно и так, если удобнее.
Извините, что интересуюсь вашей веткой)
Мне показалось, что Вы используете термин "тренд" не по назначению. На самом деле это волна. Вы, в этом смысле, сужаете рамки событийности на рынке.
Martingeil Вам правильно подсказывал.
Извините, что интересуюсь вашей веткой)
Очень рад этому.
Ну как же волна? Даже неплохой такой тренд.
Вы же понимаете, как посмотреть.
А теперь работа для Мартина
30% ADR5 ежедневно
Интересно, промежуток какой по времени?
Вы же не собираетесь чесать всю историю, ресурсов не хватит просто, каков промежуток?
Я так понимаю это неделя, выше этого брать по моему смысла нет, вы попадете в другое состояние рынка, который может никогда не вернуться, по разным обстоятельствам, время года, потребность экспортеров в валюте на данный промежуток времени. Тот же коронавирус диктует свои условия на данный момент, по фьючерсам нефти к примеру, в следующем году этот промежуток будет не актуальным.
Очень рад этому.
Ну как же волна? Даже неплохой такой тренд.
Вы же понимаете, как посмотреть.
Поэтому я не смогу найти с вами общий язык. Абстрактно смотрите на график.
индикатор сам по себе синхронизируется с рынком.
Друзья, я не знаю правильно ли это. Если за последние 5 дней волатильность упала, индикатор начинает мельчить. Но это очень маленький срок для анализа. На шестой день может так долбануть.
Поэтому я не смогу найти с вами общий язык. Абстрактно смотрите на график.
Когда происходит выброс если он сделал все верно( прежде всего реализовал обнуление буфера) индикатор сам по себе синхронизируется с рынком.
Я, не совсем понял о чем вы? Я говорил о промежутке, индикатор я полностью не разбирал, легче новый написать.
Возможно ТС уже объяснил что он ищет, и что в нем находится, поиск закономерностей поведения рынка после произошедшего. Но рынок не возвращается в той же проекции которую вы хотите увидеть. Ее может вообще не быть.