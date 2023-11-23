Ищем закономерности - страница 105

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MakarFX:
каждое действие имеет противодействие

т.е. пропорционально все повторяется

Согласен.

[Удален]  
Да, Мартингейл, можно и так, если удобнее.
 
Aleksei Stepanenko:
Да, Мартингейл, можно и так, если удобнее.

Извините, что интересуюсь вашей веткой)

Мне показалось, что Вы используете термин "тренд" не по назначению. На самом деле это волна. Вы, в этом смысле, сужаете рамки событийности на рынке.

Martingeil Вам правильно подсказывал.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Извините, что интересуюсь вашей веткой)

Очень рад этому.

Ну как же волна? Даже неплохой такой тренд.

Вы же понимаете, как посмотреть.

 

А теперь работа для Мартина

30% ADR5 ежедневно


 
Martingeil:

Интересно, промежуток какой по времени?

Вы же не собираетесь чесать всю историю, ресурсов не хватит просто, каков промежуток?

Я так понимаю это неделя, выше этого брать по моему смысла нет, вы попадете в другое состояние рынка, который может никогда не вернуться, по разным обстоятельствам, время года, потребность экспортеров в валюте на данный промежуток времени. Тот же коронавирус диктует свои условия на данный момент, по фьючерсам нефти к примеру, в следующем году этот промежуток будет не актуальным.

Когда происходит выброс если он сделал все верно( прежде всего реализовал обнуление буфера) индикатор сам по себе синхронизируется с рынком. 
 
Aleksei Stepanenko:

Очень рад этому.

Ну как же волна? Даже неплохой такой тренд.

Вы же понимаете, как посмотреть.

Поэтому я не смогу найти с вами общий язык. Абстрактно смотрите на график.

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:
индикатор сам по себе синхронизируется с рынком. 

Друзья, я не знаю правильно ли это. Если за последние 5 дней волатильность упала, индикатор начинает мельчить. Но это очень маленький срок для анализа. На шестой день может так долбануть.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Поэтому я не смогу найти с вами общий язык. Абстрактно смотрите на график.

Уладзимир, что не так? Объясните, пожалуйста.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Когда происходит выброс если он сделал все верно( прежде всего реализовал обнуление буфера) индикатор сам по себе синхронизируется с рынком. 

Я, не совсем понял о чем вы? Я говорил о промежутке, индикатор я полностью не разбирал, легче новый написать. 

Возможно ТС уже объяснил что он ищет, и что в нем находится, поиск закономерностей поведения рынка после произошедшего. Но рынок не возвращается в той же проекции которую вы хотите увидеть. Ее может вообще не быть. 

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