Ищем закономерности - страница 14

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Вот, посмотрите о чем я. Экстремум переписан на 10 пунктов и происходит отскок. Может не самый удачный пример, но такие тоже имеют место быть. То есть, модель вроде-бы и подтверждается, но не настолько чтобы иметь полезность. Напротив паттерн из нисходящего резко переходит в интенсивно восходящий. И очень важно отследить именно такие паттерны. Они на мой взгляд имеют большее значение, чем безупречные модели.

[Удален]  

Бесспорно, волна с маленьким хвостиком странное движение, может и пользы не принесёт. Но как-то необходимо формулировать принципы построения. Желательно, чтобы эти принципы были объективными и простыми. В дальнейшем такие странные волны тоже найдут своё место в статистическом ряду.


Определение тренда и волн - это только простая часть системы. Система же может потом работать с разными странными движениями другими способами.

 
Aleksei Stepanenko:
Бесспорно, волна с маленьким хвостиком странное движение, может и пользы не принесёт. Но как-то необходимо формулировать принципы построения. Желательно, чтобы эти принципы были объективными и простыми. В дальнейшем такие странные волны тоже найдут своё место в статистическом ряду.

Ну как формулировать? Типичная аналитика. Движение может либо продолжиться, либо войти в режим флета, либо развернуться. Аналитики это формулируют так:

"1. if ложный пробой, then sell up to N-price

2. If пробой, then buy up to M-price."

Ну а для вашего типа анализа возможно нужно формулировать это как точки\паттерны разворота, или ложная модель. Я не знаю как вы прописываете ваши данные. :)

[Удален]  

Я не об этом. Для того, чтобы ориентироваться самим, и объяснить что-либо своей системе, мы должны попытаться формализовать хаотичную (или почти) кривую цены. Для этого мы должны сформулировать правила, по которым мы будем это делать. Желательно, чтобы эти правила имели связь с реальностью, а не были плодом нашего воображения.

Пойдёмте спать

 
Aleksei Stepanenko:

Для этого мы должны сформулировать правила, по которым мы будем это делать. Желательно, чтобы эти правила имели связь с реальностью, а не были подом нашего воображения.

Вы занимаетесь фрагментацией реальности на основе истории. Я о том, чтобы исследовать фрагменты различных типов и с различных ракурсов. В том числе взаимоисключающие. Спокойной ночи.

 
secret:

А можно, я сразу внесу деньгами?

Я полагаю, что торг здесь не уместен

 
Uladzimir Izerski:

Разрешите свой пятак вставить?

Не стесняйтесь, залезайте целиком.

 

Закономерности есть.  1-2% в день.  Риск 0,1 % на паре.  Стоп не ближе 100п.  Да на 28 парах по уровням. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Это не идея. Это тупо принцип анализа всего что есть на рынке.

Идея вещь нематериальная, а на рынке губительная.

Нужно идти не от идеи к реализации, а от фактов к реализации.

...

но мало кто тупо анализировал тренды взяв за основу принцип например зигзага и анализировал откуда они начинаются в реальности. 

Мало.   Еще меньше - искавших  где они заканчиваются :)     

 
Aleksei Stepanenko:

Бесспорно, волна с маленьким хвостиком странное движение, может и пользы не принесёт. Но как-то необходимо формулировать принципы построения. Желательно, чтобы эти принципы были объективными и простыми. В дальнейшем такие странные волны тоже найдут своё место в статистическом ряду.


Определение тренда и волн - это только простая часть системы. Система же может потом работать с разными странными движениями другими способами.

 Никуда цене от волн и трендов не деться.

Поясню почему.

Когда доллар растет, он растет к большинству валют. В следствии этого другие валюты падают к доллару и перераспределяются в своих стоимостных отношениях между собой. Эта взаимосвязь отражается в волнах. Волны начинают формироваться с фундаментальных показателей или событий. Все валюты взаимосвязаны и волны соответственно взаимосвязаны. В последствии выливаются в тренд. Скручиваются на подобие каната.

Как только рынку не станет нужно столько долларов изменится волна спроса и потянет за собой весь канат волн в обратную сторону.

Aleksey Nikolayev:

Не стесняйтесь, залезайте целиком.

Спасибо за то, что разрешили и меня выслушали))

Думаю, что Вам с Баскаковым здесь скучно не будет.))

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