Ищем закономерности - страница 175

Новый комментарий
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Я ещё про внучку молчал. У неё 6 языков и ещё японский просит. 

Напиши мне в личку название таблеток, которые употребляешь, интересный эффект
 
Vladimir Baskakov:
Напиши мне в личку название таблеток, которые употребляешь, интересный эффект

Престариум и бисопролол, у меня гипертония. 

 
На тебя что такое впечатление произвело? Вот, мне очень интересно. Ну, дочь с тремя высшими образованиями, ну, внучка 11 лет с шестью языками. Но, это - моя дочь и моя внучка,- а ты о чём? 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
На тебя что такое впечатление произвело? Вот, мне очень интересно. Ну, дочь с тремя высшими образованиями, ну, внучка 11 лет с шестью языками. Но, это - моя дочь и моя внучка,- а ты о чём? 
Да не все нормально, ложись пораньше
 
Vladimir Baskakov:
Да не все нормально, ложись пораньше

Гнилой ты парень. Извини. 

 
Алексей Тарабанов:

Я ещё про внучку молчал. У неё 6 языков и ещё японский просит. 

Талантливые у вас потомки, видимо ваши гены сыграли свою роль. От плохого семени не бывает хорошего племени.)

 
Алексей Тарабанов:

Гнилой ты парень. Извини. 

А я уже говорил здесь в ветке об этом

 
Алексей Тарабанов:

Тренды и развороты, а после - фильтры. Может, совместим

Приду послушать

 

Как то я тут писал про закономерность движения цены

и точку входа по новозеландцу написал. Вот результат.

Скрин первый где то выше есть.


 
Aleksandr Yakovlev:

Как то я тут писал про закономерность движения цены

и точку входа по новозеландцу написал. Вот результат.

Скрин первый где то выше есть.

Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?

1...168169170171172173174175176177178179180181182...306
Новый комментарий