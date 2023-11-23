Ищем закономерности - страница 175
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Я ещё про внучку молчал. У неё 6 языков и ещё японский просит.
Напиши мне в личку название таблеток, которые употребляешь, интересный эффект
Престариум и бисопролол, у меня гипертония.
На тебя что такое впечатление произвело? Вот, мне очень интересно. Ну, дочь с тремя высшими образованиями, ну, внучка 11 лет с шестью языками. Но, это - моя дочь и моя внучка,- а ты о чём?
Да не все нормально, ложись пораньше
Гнилой ты парень. Извини.
Я ещё про внучку молчал. У неё 6 языков и ещё японский просит.
Талантливые у вас потомки, видимо ваши гены сыграли свою роль. От плохого семени не бывает хорошего племени.)
Гнилой ты парень. Извини.
А я уже говорил здесь в ветке об этом
Тренды и развороты, а после - фильтры. Может, совместим
Приду послушать
Как то я тут писал про закономерность движения цены
и точку входа по новозеландцу написал. Вот результат.
Скрин первый где то выше есть.
Как то я тут писал про закономерность движения цены
и точку входа по новозеландцу написал. Вот результат.
Скрин первый где то выше есть.
Участникам обсуждения можно узнать почему закрыли то?