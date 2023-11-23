Ищем закономерности - страница 220

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При поиске закономерностей на рынке, самое главное - очень сильно пучить глазёнки в монитор и взывать к Всевышнему. Проверено.
 
Alexander_K:
При поиске закономерностей на рынке, самое главное - очень сильно пучить глазёнки в монитор и взывать к Всевышнему. Проверено.

Наблюдательность, как на рыбалке )

 
VVT:

Наблюдательность, как на рыбалке )

Леночка, а вы ходите на рыбалку?

[Удален]  

"Леночка" - ОН.

Может он....она придерживается взглядов "просвещённой" Европы? А там же просто ОНО! И родитель 1, и родитель 2....... 

ПОУБИВАЛ БЫ ГАДОВ!!!!!!!!!!!!!

 
Сергей Таболин:
VVT:

Мы не умничаем, нам это не надо -> 1

Мы ищем закономерности -> 2

 
Renat Akhtyamov:
А чо, психиатр в таком деле, как поиск закономерностей очень даже кстати. Но и без бутылки тоже не разберешься.
Однако, суть не в отслеживании, а в прогнозировании дальнейшего движения цены. 
Итак, чтобы прогнозировать, нужно попытаться понять цель, то есть причину того или иного поведения цены. Очевидно, что причина всему - обеспечение ликвидности. Как увидеть эту штуку на чарте? 
Не пытайтесь меня спрашивать, для меня это пройденный этап, просто подталкиваю обсуждение в нужное русло. 

Не логично как то. Раз для тебя это пройденный этап, значит знаешь. Вот таких кто знает и надо спрашивать. А ты что, считаешь, что надо спрашивать тех, кто не знает?)

 
Сергей Таболин:

"Леночка" - ОН.

Может он....она придерживается взглядов "просвещённой" Европы? А там же просто ОНО! И родитель 1, и родитель 2....... 

ПОУБИВАЛ БЫ ГАДОВ!!!!!!!!!!!!!

Вот здесь ответ. Изначальный ник на форуме так-же был Elena, а сейчас VVT :)


 
Ей, отморозки, в чём проблема? Нечем больше заняться? Подр.ч.те в уголочке, чтоб никто невидел
 
VVT:
Ей, отморозки, в чём проблема? Нечем больше заняться? Подр.ч.те в уголочке, чтоб никто невидел

ты чо такая нервная? Мужиков ненавидишь что-ли?

 

Узрев закономерность, на нее надо наброситься аки голодный лесной зверь.

Это действо принесет наличные и избавит от страданий на заводе.

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