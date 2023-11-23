Ищем закономерности - страница 220
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При поиске закономерностей на рынке, самое главное - очень сильно пучить глазёнки в монитор и взывать к Всевышнему. Проверено.
Наблюдательность, как на рыбалке )
Наблюдательность, как на рыбалке )
Леночка, а вы ходите на рыбалку?
"Леночка" - ОН.
Может он....она придерживается взглядов "просвещённой" Европы? А там же просто ОНО! И родитель 1, и родитель 2.......
ПОУБИВАЛ БЫ ГАДОВ!!!!!!!!!!!!!
Мы не умничаем, нам это не надо -> 1
Мы ищем закономерности -> 2
А чо, психиатр в таком деле, как поиск закономерностей очень даже кстати. Но и без бутылки тоже не разберешься.
Не логично как то. Раз для тебя это пройденный этап, значит знаешь. Вот таких кто знает и надо спрашивать. А ты что, считаешь, что надо спрашивать тех, кто не знает?)
"Леночка" - ОН.
Может он....она придерживается взглядов "просвещённой" Европы? А там же просто ОНО! И родитель 1, и родитель 2.......
ПОУБИВАЛ БЫ ГАДОВ!!!!!!!!!!!!!
Вот здесь ответ. Изначальный ник на форуме так-же был Elena, а сейчас VVT :)
Ей, отморозки, в чём проблема? Нечем больше заняться? Подр.ч.те в уголочке, чтоб никто невидел
ты чо такая нервная? Мужиков ненавидишь что-ли?
Узрев закономерность, на нее надо наброситься аки голодный лесной зверь.
Это действо принесет наличные и избавит от страданий на заводе.