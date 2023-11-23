Ищем закономерности - страница 94

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Evgeniy Chumakov:


Я вчера тоже так пробовал ))

попробуйте 
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Uladzimir Izerski:

Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.

Вероятно, этот дедуся нашел-таки Грааль... И от радости не может пары слов связать - только просит у всех показать ему стэйты, чтобы сравнить со своим...

Вероятно, Баскаков и Бас - это одичавший старикан и его сын. На пару тут лепят горбатого :)) Прикольно.

 
Uladzimir Izerski:

Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.

"Неадекват" он, самый лучший способ игнор, не кормите троллей.

 
Martingeil:

"Неадекват" он, самый лучший способ игнор, не кормите троллей.

Как может человек на старости лет быть каким-то троллем?

Нет, этого быть не может. Вероятно, Баскаков пишет свои посты в Граальном угаре, очевидно, в перерывах между чисткой и ремонтом унитазов. Ну, не знаю, судя по его IQ, на большее он не способен. Этот труд вкупе с Граалем сделал его потешным. Пусть далее лабает, хоть поржем покуда тут закономерности ищут...

 
Alexander_K2:

Как может человек на старости лет быть каким-то троллем?

Нет, этого быть не может. Вероятно, Баскаков пишет свои посты в Граальном угаре, очевидно, в перерывах между чисткой и ремонтом унитазов. Ну, не знаю, судя по его IQ, на большее он не способен. Этот труд вкупе с Граалем сделал его потешным. Пусть далее лабает, хоть поржем покуда тут закономерности ищут...

:) Ну, если так, то это меняет дело.

Пусть будет, в принципе он мне не мешает. ;)

 

Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?

Что-то типа:

Закономерность Возможность заработать
Временные циклы, периоды (день, неделя) да
Наличие "тяжелых" хвостов распределений приращений да
Периодичность волатильности внутри дня в зависимости от тиковых объемов нет 

Ну, и так далее...

А то тема, как всегда, оказалась размытой и нечитабельной...

 
Alexander_K2:

Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?

Приступим, помолясь.

 
secret:

Приступим, помолясь.

Прикольно. Первый раз за 2 года говорю тебе - спасибо, Бас.

 
Alexander_K2:

Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?

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!

 
Alexander_K2:

Первый раз за 2 года

Да по-моему третий уже.

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