Ищем закономерности - страница 94
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Я вчера тоже так пробовал ))
Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.
Вероятно, этот дедуся нашел-таки Грааль... И от радости не может пары слов связать - только просит у всех показать ему стэйты, чтобы сравнить со своим...
Вероятно, Баскаков и Бас - это одичавший старикан и его сын. На пару тут лепят горбатого :)) Прикольно.
Так стыдно за него. Позорит свою страну. Люди со всего мира читают. Будут думать, что тут все такие.
"Неадекват" он, самый лучший способ игнор, не кормите троллей.
"Неадекват" он, самый лучший способ игнор, не кормите троллей.
Как может человек на старости лет быть каким-то троллем?
Нет, этого быть не может. Вероятно, Баскаков пишет свои посты в Граальном угаре, очевидно, в перерывах между чисткой и ремонтом унитазов. Ну, не знаю, судя по его IQ, на большее он не способен. Этот труд вкупе с Граалем сделал его потешным. Пусть далее лабает, хоть поржем покуда тут закономерности ищут...
Как может человек на старости лет быть каким-то троллем?
Нет, этого быть не может. Вероятно, Баскаков пишет свои посты в Граальном угаре, очевидно, в перерывах между чисткой и ремонтом унитазов. Ну, не знаю, судя по его IQ, на большее он не способен. Этот труд вкупе с Граалем сделал его потешным. Пусть далее лабает, хоть поржем покуда тут закономерности ищут...
:) Ну, если так, то это меняет дело.
Пусть будет, в принципе он мне не мешает. ;)
Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?
Что-то типа:
Ну, и так далее...
А то тема, как всегда, оказалась размытой и нечитабельной...
Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?
Приступим, помолясь.
Приступим, помолясь.
Прикольно. Первый раз за 2 года говорю тебе - спасибо, Бас.
Возьмется кто-нить таблицу закономерностей сделать?
!
Первый раз за 2 года
Да по-моему третий уже.