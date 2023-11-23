Ищем закономерности - страница 41
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В этой ветке только временные неэффективности. Может кто-нибудь расскажет про фундаментальные закономерности или хотя бы сделает на них намек)
Да, конечно, я уже писал про фундаментальную закономерность. Все развивающиеся рынки трендовые. Вот намек) вам осталось понять что такое тренд, где искать трендовость и как заработать)
Мне кажется, что абсолютно все рынки трендовые. То, что принято называть флетом, на самом деле тот же тренд меньшего масштаба.
Индюшки прилагаю со сроком работы до 01.04.2020.
Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.
Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.
Алексей, это форум тролей, продаванов граалей и сигнальщиков. Тут нет конструктива, только понос нелепых мыслей про тренд ё френд, "я знаю как действует кукл" и прочая ересь.
Те, кто зарабатывает на каких-то временных закономерностях, о них не напишут, по крайней мере тут.
Не тратьте свое время.
Тут можно заходить поржать, провести деструктивный диалог с местными гуру, поплакать на человеческой глупостью. Не более. :)
Не более. :)
Не абсолютно. Рынок умирающий, флетовый. Пример: интел- развивающаяся компания, ее график отчетливо тредовый (если применить специфичкский вид анализа). А вот газпром трендовый на малых масштабах, а на больших уже флетовый. Но у него и потенциал развития ограничен, больше, чем купят, газа не продать, развиваться особо некуда, но и до банкротства лалеко.
Выскажу крамольную мысль, что маржинальные рынки не зависят от новостей и фундаментальных показателей)) косвенная зависимость конечно есть, но ей можно пренебречь. Может кто-нибудь так же считает?)
Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.
1) В закрытом виде потому, что это моя интеллектуальная собственность - я создал индикатор, алгоритм которого никогда и нигде не видел. С&ка я ... :) Конечно есть умельцы кто вскрыть может, но он не такой ценный. Продавать индюшки я пока не собираюсь, но и отдавать общественности нет желания. Куркуль одним словом.
2) Индюк V2J962 - это некая интерпретация изменения скорости тиковых объёмов. Скорость изменяется (вычисляется) по формуле vV2J[iv]=vV2J[iv+1]+Volume[iv]*((vH1>vH2 ? 1 : vH1<vH2 ? -1 : 0)+(vL1>vL2 ? 1 : vL1<vL2 ? -1 : 0)+(vC1>vC2 ? 1 : vC1<vC2 ? -1 : 0)); Потом полученная скорость по определённому алгоритму в несколько подходов сглаживается супераддаптивной машкой (тоже самописной) и получается такая гладкая кривая, которую очень легко спрогнозировать сетью LSTM - баров так на 10 ... :):):)
Поэтому пересечение нуля для данного индюка свидетельствует об изменении скорости и следовательно смена знака скорости свидетельствует о смене тренда движения самой цены.
3) Про искомую закономерность я имел ввиду то, что предложенный мною метод с использованием машки может достаточно точно (объективно так сказать) показать где разворот графика имеется, а где его нет. Причём значимый разворот. Конечно есть и неправильные ситуации, но их количество не более 5-10% от всего количества разворотов. И эту объективность очень просто можно запрограммировать без всякой там нечёткой логики.
В другом контексте машка может являться сигналом - я выложил несколько скринов, где прямо указал что машка дала сигнал и что получил реальную прибыль.
И хочу заметить использую простую машку LWMA, а если применить супераддаптивную ... ? Она тут представлена красной линией. :)
Понимаете, всё что приносит прибыль уже давно придумано. Надо только правильно применять эти знания.
Вот алгоритм, про который сегодня писал с утра немного отработал. Правда две сделки минусовые (1 и 2) - это я отошёл от алгоритма, т.е. эмоции сыграли злую шутку ... :( Именно эмоциональную составляющую пытаюсь сейчас исключить ... :)
Вот результат с утра:
Много это или мало? Для меня нормально, т.к. отрабатывается алгоритм руками. И это на М1. Сами наверное понимаете, что на старших таймфреймах результат красивее получится, но там дольше ждать надо.
С уважением, RomFil
P.S. Пока писал этот пост хорошей момент выхода упустил. Сейчас убыток похоже фиксировать буду. Вот для чего нужна автоматизация ... :)
Ну вот ещё закономерность, но чтобы её понять надо обладать знаниями геометрического подхода ... :) Риск/прибыль сами можете определить.
На этом всё! Ухожу в подполье.