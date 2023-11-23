Ищем закономерности - страница 41

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В этой ветке только временные неэффективности. Может кто-нибудь расскажет про фундаментальные закономерности или хотя бы сделает на них намек)
 
bilbo_b:
В этой ветке только временные неэффективности. Может кто-нибудь расскажет про фундаментальные закономерности или хотя бы сделает на них намек)
Да, конечно, я уже писал про фундаментальную закономерность. Все развивающиеся рынки трендовые. Вот намек) вам осталось понять что такое тренд, где искать трендовость и как заработать)
 
Maxim Romanov:
Да, конечно, я уже писал про фундаментальную закономерность. Все развивающиеся рынки трендовые. Вот намек) вам осталось понять что такое тренд, где искать трендовость и как заработать)
Мне кажется, что абсолютно все рынки трендовые. То, что принято называть флетом, на самом деле тот же тренд меньшего масштаба.
 
bilbo_b:
Мне кажется, что абсолютно все рынки трендовые. То, что принято называть флетом, на самом деле тот же тренд меньшего масштаба.
Не абсолютно. Рынок умирающий, флетовый. Пример: интел- развивающаяся компания, ее график отчетливо тредовый (если применить специфичкский вид анализа). А вот газпром трендовый на малых масштабах, а на больших уже флетовый. Но у него и потенциал развития ограничен, больше, чем купят, газа не продать, развиваться особо некуда, но и до банкротства лалеко.
Если компания наоборот теряет рынок, то акция становится флетовой. Аналогично и с валютами работает. Только степень трендовости на основных парах, значительно меньше.
А то что принято называть флетом и трендом, это ерунда полная. Пока у вас не будет определения тренд/флет, эти знания не имеют смысла и вы их никак не примените.
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RomFil:   

Индюшки прилагаю со сроком работы до 01.04.2020.

Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.

 
Aleksei Stepanenko:

Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.

Алексей, это форум тролей, продаванов граалей и сигнальщиков. Тут нет конструктива, только понос нелепых мыслей про тренд ё френд, "я знаю как действует кукл" и прочая ересь.

Те, кто зарабатывает на каких-то временных закономерностях, о них не напишут, по крайней мере тут.

Не тратьте свое время.

Тут можно заходить поржать, провести деструктивный диалог с местными гуру, поплакать на человеческой глупостью. Не более. :)

[Удален]  
Макс:

Не более. :)

прикольно
 
Maxim Romanov:
Не абсолютно. Рынок умирающий, флетовый. Пример: интел- развивающаяся компания, ее график отчетливо тредовый (если применить специфичкский вид анализа). А вот газпром трендовый на малых масштабах, а на больших уже флетовый. Но у него и потенциал развития ограничен, больше, чем купят, газа не продать, развиваться особо некуда, но и до банкротства лалеко.
Если компания наоборот теряет рынок, то акция становится флетовой. Аналогично и с валютами работает. Только степень трендовости на основных парах, значительно меньше.
А то что принято называть флетом и трендом, это ерунда полная. Пока у вас не будет определения тренд/флет, эти знания не имеют смысла и вы их никак не примените.

  Выскажу крамольную мысль, что маржинальные рынки не зависят от новостей и фундаментальных показателей)) косвенная зависимость конечно есть, но ей можно пренебречь. Может кто-нибудь так же считает?)

 
Aleksei Stepanenko:

Ромфил, почему Вы выкладываете сюда индикаторы в закрытом виде со сроком действия? В чем логика этого поступка? Как это может помочь в поиске? Вы можете объяснить почему линия с цветом LightSeaGreen пересекает ноль? Почему машка - это искомая закономерность? Не обижайтесь.

1) В закрытом виде потому, что это моя интеллектуальная собственность - я создал индикатор, алгоритм которого никогда и нигде не видел. С&ка я ... :) Конечно есть умельцы кто вскрыть может, но он не такой ценный. Продавать индюшки я пока не собираюсь, но и отдавать общественности нет желания. Куркуль одним словом.

2) Индюк V2J962 - это некая интерпретация изменения скорости тиковых объёмов. Скорость изменяется (вычисляется) по формуле vV2J[iv]=vV2J[iv+1]+Volume[iv]*((vH1>vH2 ? 1 : vH1<vH2 ? -1 : 0)+(vL1>vL2 ? 1 : vL1<vL2 ? -1 : 0)+(vC1>vC2 ? 1 : vC1<vC2 ? -1 : 0)); Потом полученная скорость по определённому алгоритму в несколько подходов сглаживается супераддаптивной машкой (тоже самописной) и получается такая гладкая кривая, которую очень легко спрогнозировать сетью LSTM - баров так на 10 ... :):):)

Поэтому пересечение нуля для данного индюка свидетельствует об изменении скорости и следовательно смена знака скорости свидетельствует о смене тренда движения самой цены.

3) Про искомую закономерность я имел ввиду то, что предложенный мною метод с использованием машки может достаточно точно (объективно так сказать) показать где разворот графика имеется, а где его нет. Причём значимый разворот. Конечно есть и неправильные ситуации, но их количество не более 5-10% от всего количества разворотов. И эту объективность очень просто можно запрограммировать без всякой там нечёткой логики.

В другом контексте машка может являться сигналом - я выложил несколько скринов, где прямо указал что машка дала сигнал и что получил реальную прибыль. 

И хочу заметить использую простую машку LWMA, а если применить супераддаптивную ... ? Она тут представлена красной линией. :)


Понимаете, всё что приносит прибыль уже давно придумано. Надо только правильно применять эти знания.

Вот алгоритм, про который сегодня писал с утра немного отработал. Правда две сделки минусовые (1 и 2) - это я отошёл от алгоритма, т.е. эмоции сыграли злую шутку ... :( Именно эмоциональную составляющую пытаюсь сейчас исключить ... :)

Вот результат с утра:

Много это или мало? Для меня нормально, т.к. отрабатывается алгоритм руками. И это на М1. Сами наверное понимаете, что на старших таймфреймах результат красивее получится, но там дольше ждать надо.


С уважением, RomFil


P.S. Пока писал этот пост хорошей момент выхода упустил. Сейчас убыток похоже фиксировать буду. Вот для чего нужна автоматизация ... :)

 

Ну вот ещё закономерность, но чтобы её понять надо обладать знаниями геометрического подхода ... :) Риск/прибыль сами можете определить.

На этом всё! Ухожу в подполье.

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