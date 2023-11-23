Ищем закономерности - страница 275

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Aleksey Nikolayev:

В том то и задача, чтобы найти значимые отличия реальных цен от таких моделей. Точнее говоря - уметь выделять отрезки времени, когда есть такие отличия.

СБ с колеблющейся со временем волатильностью - весьма коварная вещь. Можно легко увидеть то чего нет - тренды,  флэты, корреляцию приращений или даже скопления разворотов. Если произвести преобразования, сводящие такой процесс к обычному СБ, то все эти штуки обычно пропадают. К сожалению, преобразованные таким же образом реальные цены, тоже становятся похожими на обычное СБ. Но это говорит лишь о том, что копать надо в каком-то другом направлении.

читая пост, думал - каким же станет вывод?

скажу прямо - вывод верный

мало того, могу направить мысли в нужное русло

но задача весьма и весьма предстоит не легкая:

уйти от усреднения.

но чтобы уйти от него, придется сначала найти закономерность постоянного усреднения цены на графике.
 
Renat Akhtyamov:

иногда здесь очень сильно бреют статистику ;)


это кстати,про статистику, сложение волн и вероятностные процессы... 

берём подобный (тоже статистический) индикатор и видим также красивую синусоиду, прямо как иллюстрации к учебникам

и он даже соотносится со свечами:

у большинства только-только зашедших в ветку возникнет идея так или иначе торговать по отмеченным красным моменту.

Это-же тенденция, закономерность. Регулярная как швейцарские часы.

Но стоит взять разрешение побольше и тут :

отмеченный красным момент уже не попадает в верхние экстремум, он вообще попадает во впадину

PS/ это просто к слову - он дискретности (выбора ТФ) довольно много зависит. Растёт или падает ATR при смене тренда ? 

 

И снова про закономерности на рынке...

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724616

Закономерности на рынке FOREX-2
Закономерности на рынке FOREX-2
  • www.mql5.com
Разработка любой стратегии начинается с поиска закономерностей на рынке. Для чего вообще нужно искать ЗАКОНОМЕРНОСТИ?... Обычно Трейдер разрабатывает свою торговую стратегию несколько лет, применяя метод перебора вариантов или "метод тыка". В том случае, если Трейдер в своих стратегиях использует закономерности рынка, то на разработку этих...
 
Serqey Nikitin:

И снова про закономерности на рынке...

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724616

глядя туда закономерно что в банке больше
 
Renat Akhtyamov:
глядя туда закономерно что в банке больше

Ну да, ну да...

А если торговать семечками, то прибыль будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

 
Serqey Nikitin:

Ну да, ну да...

А если торговать семечками, то прибыль будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

если правильно торговать, то можно зарабатывать на любом чихе цены, а не только на трендах

но то что у Вас уже есть, достойно внимания, ничем ни хочу обидеть

только останавливаться не надо

 

И года не прошло...

Закономерность.

 
Lesorub:

И года не прошло...

Закономерность.

Интересненько. 

У меня ночью сработал ложный разворотный сигнал (единственный ложный за две недели), сейчас сигнал не сформирован, но, судя по взаимному расположению нового разворотного фрактала и текущей трендовой, в понедельник сработает новый. 

Будет интересно))


 
Алексей Тарабанов:

Интересненько. 

У меня ночью сработал ложный разворотный сигнал (единственный ложный за две недели), сейчас сигнал не сформирован, но, судя по взаимному расположению нового разворотного фрактала и текущей трендовой, в понедельник сработает новый. 

Будет интересно))


Причем, на Евроене на М30 уже есть сигнал на разворот.

Можно посмотреть картинку по вашим индикаторам?

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