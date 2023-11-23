Ищем закономерности - страница 275
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В том то и задача, чтобы найти значимые отличия реальных цен от таких моделей. Точнее говоря - уметь выделять отрезки времени, когда есть такие отличия.
СБ с колеблющейся со временем волатильностью - весьма коварная вещь. Можно легко увидеть то чего нет - тренды, флэты, корреляцию приращений или даже скопления разворотов. Если произвести преобразования, сводящие такой процесс к обычному СБ, то все эти штуки обычно пропадают. К сожалению, преобразованные таким же образом реальные цены, тоже становятся похожими на обычное СБ. Но это говорит лишь о том, что копать надо в каком-то другом направлении.
читая пост, думал - каким же станет вывод?
скажу прямо - вывод верный
мало того, могу направить мысли в нужное русло
но задача весьма и весьма предстоит не легкая:
уйти от усреднения.но чтобы уйти от него, придется сначала найти закономерность постоянного усреднения цены на графике.
иногда здесь очень сильно бреют статистику ;)
это кстати,про статистику, сложение волн и вероятностные процессы...
берём подобный (тоже статистический) индикатор и видим также красивую синусоиду, прямо как иллюстрации к учебникам
и он даже соотносится со свечами:
у большинства только-только зашедших в ветку возникнет идея так или иначе торговать по отмеченным красным моменту.
Это-же тенденция, закономерность. Регулярная как швейцарские часы.
Но стоит взять разрешение побольше и тут :
отмеченный красным момент уже не попадает в верхние экстремум, он вообще попадает во впадину
PS/ это просто к слову - он дискретности (выбора ТФ) довольно много зависит. Растёт или падает ATR при смене тренда ?
И снова про закономерности на рынке...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724616
И снова про закономерности на рынке...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724616
глядя туда закономерно что в банке больше
Ну да, ну да...
А если торговать семечками, то прибыль будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Ну да, ну да...
А если торговать семечками, то прибыль будет КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
если правильно торговать, то можно зарабатывать на любом чихе цены, а не только на трендах
но то что у Вас уже есть, достойно внимания, ничем ни хочу обидеть
только останавливаться не надо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищем закономерности
Lesorub, 2020.10.23 08:17
И так постоянно у этих...
И года не прошло...
Закономерность.
И года не прошло...
Закономерность.
Интересненько.
У меня ночью сработал ложный разворотный сигнал (единственный ложный за две недели), сейчас сигнал не сформирован, но, судя по взаимному расположению нового разворотного фрактала и текущей трендовой, в понедельник сработает новый.
Будет интересно))
Интересненько.
У меня ночью сработал ложный разворотный сигнал (единственный ложный за две недели), сейчас сигнал не сформирован, но, судя по взаимному расположению нового разворотного фрактала и текущей трендовой, в понедельник сработает новый.
Будет интересно))
Причем, на Евроене на М30 уже есть сигнал на разворот.
Можно посмотреть картинку по вашим индикаторам?
И в связи с чем были рекомендации?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Алексей Тарабанов, 2020.10.25 19:46Илья, извини, конечно, но я бы убрал этот ордер.