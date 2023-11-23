Ищем закономерности - страница 264

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Serqey Nikitin:

Если рассматривать задачу конкретно, то увидим, что "вход по времени" никак не связан с самим рынком...  Также как и  "критический уровень по цене"..., что в переводе означает УГАДЫВАНИЕ БУДУЩИХ событий на рынке...

Более правильным решением являются действия, связанные непосредственно с самим рынком...  Например, разворот индикатора, завязанного на цену инструмента, или группы индикаторов...

Как это вход по времени не связан с рынком? Он же не произвольно по времени осуществляется. 

Да, не всегда угадывается, но если не пытаться угадывать, то будешь постоянно опаздывать. Ваш вход по развороту трендовых индикаторов всегда будет поздним и выход тоже, это значит недобор прибыли в обе стороны и регулярные просадки. Ну и конечно разворот индикатора никак не гарантирует, что цена не развернется обратно по прежнему тренду сразу же после входа. Так что насколько это правильный и надежный подход, это еще надо десять раз подумать.
 
Maxim Kuznetsov:

вопрос в лоб - зачем вешать на график трендовый (который из) индикатор ? на скриншоте - был вход без них, 3 часовые свечи уже в плюсе, без просадки и даже без противодействия в обратку

а трендовый индикатор покажет мне каким БЫЛ тренд с его точки зрения ранее. 

Полное не понимание сути работы индикатора...

Индикатор не обязан ПРЕДСКАЗЫВАТЬ тренд...

Основное назначение индикатора - показать ЕДИНСТВЕННЫЙ СИГНАЛ о развороте..., без ложных сигналов на колебания цены, или шпильки, или спекуляции, или подставы ДЦ с левыми котировками...


Пока не открыта позиция, Вы ничего не потеряли!  Задача Трейдера - настроить индикатор на минимальное запаздывание от реального разворота, но полученный СИГНАЛ - в единственном исполнении...

 
Алексей Тарабанов:

Статья хорошая ,иллюстрации - тоже, но присутствуют, по крайней мере, два ньюанса:

1. Автор пишет: "...  Я иногда применяю более агрессивный способ торговли: сразу после формирования точки 3 ...". Точка 3 - локальный минимум/максимум на интервале Bar2-1 ... Bar4, где Bar4 - бар пробоя уровня точки 2. Иначе говоря, точку 3 невозможно определить до момента пробоя этого уровня, можно лишь предположить, что именно с этой точки начнётся разворот. Впрочем, автор этого и не скрывает. 

2. Паттерн 2В: Если посмотреть на ближайшую историю перед точкой 1, то нетрудно увидеть уровень, при пробое которого после точки 2 открывается позиция. Именно после пробоя вполне реального уровня, а не при открытии первого попавшегося бара после точки 2. Алгоритм прост: а) после фиксации точки 1 находим слева от неё ближайший пробитый уровень; б) начинаем ловить точку 2; в) после фиксации точки 2 ловим пробой найденного уровня и открываем позицию в этом случае. 

Видите-ли, я всегда предпочитаю понимать, что именно я делаю и почему. Pin-бар, норматив соотношения тейка к стопу - не для меня, хотя правило Сперандео (эмпирическое) насчёт не менее, чем 5:1, мне понятно и мною приемлемо, но - это его личный опыт,- не больше и не меньше. 


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Твх - точка входа, сленг.

Там немного запутанно, я читал книгу Сперандео в оригинале, немного по другому там, в статье уже автор отсебятину понес, пытаясь все сделать логичным, Сперандео про риск/профит 1 к 5 точно не писал.

 
Maxim Kuznetsov:

мы увидим, что "вход по времени" или от критического уровня, не связан c текущими показаниями индикаторов. Это мы увидим, да

но и что входы от времени и уровней, более эффективны тоже увидим..По ним быстрее наступает "определённость", буквально в течении минут


примерно происходит следующее (красным выделен момент входа на прежнем скриншоте):

то был "плановый вход" по времени и уровню.

PS/ и вообще пост был про то что некие теоретики заявили что такие входы "не от рынка" и не место такому в правильных стратегиях

 
Maxim Kuznetsov:

примерно происходит следующее (красным выделен момент входа на прежнем скриншоте):

то был "плановый вход" по времени и уровню.

PS/ и вообще пост был про то что некие теоретики заявили что такие входы "не от рынка" и не место такому в правильных стратегиях

Всегда умилялся Детишкам, которым захотелось поиграть во взрослые игры...

Когда их спрашиваешь про  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ того или иного их действия на рынке, то получаешь ответ: " да просто моча вдарила в голову и пришло ОЗАРЕНИЕ, что именно сейчас ( не раньше и не позже ) нужно открыть позицию..., и О! ЧУДО! - действительно УГАДАЛ! ..."

Ну просто - РОЗОВЫЕ СОПЛИ!... МЕЧТА всей жизни!

 
Serqey Nikitin:

Всегда умилялся Детишкам, которым захотелось поиграть во взрослые игры...

Когда их спрашиваешь про  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ того или иного их действия на рынке, то получаешь ответ: " да просто моча вдарила в голову и пришло ОЗАРЕНИЕ, что именно сейчас ( не раньше и не позже ) нужно открыть позицию..., и О! ЧУДО! - действительно УГАДАЛ! ..."

Ну просто - РОЗОВЫЕ СОПЛИ!... МЕЧТА всей жизни!

то есть вы в уверенности, что то что рискнул показывать в реальном времени - это случайность ?

---

это не так. При значительных сомнениях я бы даже первый скриншот не публиковал. 

Тема - она про закономерности. Про события, которые имеют единство времени и места, и предпосылок к ним. Первую часть (про место и время) вы отчего-то решили поотрицать. А на одних предпосылках далеко не уехать


---

PS/ а если хотите посоревноваться в русском языке, заранее подумайте про опыт оппонента - я умею посылать гораздо дальше

 
Sergey Lazarenko:

Твх - точка входа, сленг.

Там немного запутанно, я читал книгу Сперандео в оригинале, немного по другому там, в статье уже автор отсебятину понес, пытаясь все сделать логичным, Сперандео про риск/профит 1 к 5 точно не писал.

Вероятно, речь о стр 174 русского перевода: Виктор Сперандео. Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции.djvu (М.:ИК Аналитика,2002), вот ее низ. За 14 лет (1988-2002) автору могли прийти новые мысли и новый опыт, который он мог отразить в издании 2002. Кстати, в имеющейся у меня версии (книги ли) за 1988 год упоминаний об 1:5 я также не нашел.


 

Читаю и читаю....

Не возразить не сказать ничо не могу, т.к. в прошлом это.

Но в принципе согласен, что торговля от уровней. весьма неплохое занятие, но до поры до времени.

 
Renat Akhtyamov:

Читаю и читаю....

Не возразить не сказать ничо не могу, т.к. в прошлом это.

Но в принципе согласен, что торговля от уровней. весьма неплохое занятие, но до поры до времени.

Всё течет всё изменяется, только неизменным остаются рыночные графики

Нужны новые подходы к их пониманию.  Конформные структуры.

 
Maxim Kuznetsov:

то есть вы в уверенности, что то что рискнул показывать в реальном времени - это случайность ?

---

это не так. При значительных сомнениях я бы даже первый скриншот не публиковал. 

Тема - она про закономерности. Про события, которые имеют единство времени и места, и предпосылок к ним. Первую часть (про место и время) вы отчего-то решили поотрицать. А на одних предпосылках далеко не уехать


Смешно!

Сам НАРИСОВАЛ уровень...  Сам придумал "место и время"...  И САМ ОДОБРИЛ эту наскальную живопись!

"Что вижу, то и пою!"

На самом деле должно иметь место НЕЗАВИСИМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ действий трейдера, завязанное на сам график цены...

Например, СИГНАЛЫ индикаторов по строгому математическому закону, которые легко можно встроить в советник...

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