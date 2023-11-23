Ищем закономерности - страница 179

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Valeriy Yastremskiy:

По краям мешка картошки можно средне определить величину картошки. По мешку в 1000 тонн это конечно сложнее, но корреляция на краях слабая но будет.

Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились. 

 
VVT:

Лучше расскажите о методах определения, закономерностях, теория и практика...

Лена, всему своё время. 

 
Алексей Тарабанов:

Лена, всему своё время. 

Тогда я спать, потом прочту

 
Алексей Тарабанов:

Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились. 

ктн? не криптограф? проще может быть и будет проще Вас понимать? Ваши понимания по той минутке без пояснений не видны. А это далеко от науки. рамки ктн видимо забываются или другие мотивации?

 
Алексей Тарабанов:

Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились. 

Тф недельки не то? 
 
Алексей Тарабанов:

Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер. 

Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так. 

Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал

Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё. 

Теорема Котельникова касается исключительно случая, когда нам известны значения непрерывной функции времени в отдельных точках. Непрерывной - значит, имеющей в любой точке предел справа, предел слева, равные друг другу и значению в этой точке. Курсы валют не являются непрерывными функциями времени. Ведь речь идет о пределах при стремлении к нулю разности (время - момент X) при неограниченном приближении по времени к этой точке, а курсы заданы на конечном множестве временных отсчетов.

Как мне кажется, для Ваших выводов достаточно того, что точки годового таймфрейма и всех других строятся по тикам, но не наоборот: из тиков можно построить график на недельном таймфрейме, из минуток можно, из 15 минуток можно... А вот из недельных OHLC восстановить не удастся ни значения для 15 минуток, ни любые графики для периода меньше недели.

 
Vladimir:

Как мне кажется, для Ваших выводов достаточно того, что точки годового таймфрейма и всех других строятся по тикам, но не наоборот: из тиков можно построить график на недельном таймфрейме, из минуток можно, из 15 минуток можно... А вот из недельных OHLC восстановить не удастся ни значения для 15 минуток, ни любые графики для периода меньше недели.

Да, на момент расчёта тика можно получить в любом таймфрейме показания индикатора например, для выявления направления тренда.

По моему Алексей Тарабанов просто запутался в высказываниях, как он сам выше в этом признался :)

 
Алексей Тарабанов:

Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер. 


Постулат " тренда не существует"  - ОЧЕНЬ СМЕЛО!

Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:

ЗОЛОТО...


Два года ТРЕНД ВВЕРХ...   Да, были откаты, а как без них?  Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!

Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?

 
Serqey Nikitin:

Постулат " тренда не существует"  - ОЧЕНЬ СМЕЛО!

Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:

ЗОЛОТО...

Два года ТРЕНД ВВЕРХ...   Да, были откаты, а как без них?  Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!

Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?

Мы это уже обсуждали, анализы по золоту в другом кабинете :)

 
VVT:

Мы это уже обсуждали, анализы по тренду  в другом кабинете :)

Меня всегда восхищает УЩЕРБНОСТЬ таких заявлений ( тренда не существует ), но выполненная с НЕПОКОЛЕБИМОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ...

Детский сад - штаны на лямках!

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