Ищем закономерности - страница 179
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По краям мешка картошки можно средне определить величину картошки. По мешку в 1000 тонн это конечно сложнее, но корреляция на краях слабая но будет.
Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились.
Лучше расскажите о методах определения, закономерностях, теория и практика...
Лена, всему своё время.
Лена, всему своё время.
Тогда я спать, потом прочту
Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились.
ктн? не криптограф? проще может быть и будет проще Вас понимать? Ваши понимания по той минутке без пояснений не видны. А это далеко от науки. рамки ктн видимо забываются или другие мотивации?
Я про конкретную минутку. 10.26 в сентябре, 14 числа. У Вас есть данные с дискретизацией 1 неделя. Желательно, чтобы Вы представились.
Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер.
Тогда о чём говорим? Говорим об участках однонаправленного движения на колебательном графике. Если график - синусоида (мечта радиста), то однонаправленным движение будет ровно в течение одного полупериода. Период измеряется временем. Опять время, опять iPulsar? Да, именно так.
Когда я задаю вопрос: какой тренд (куда идём), то сначала я должен ответить на вопрос: на каком горизонте? Тренды бывают часовые, дневные, недельные, годовые; всякие (не путать с таймфреймами, которые тоже всякие бывают). Кстати, о таймфреймах: легко определить годовой тренд на минутках, но невозможно определить дневной тренд на неделях. Котельников доказал.
Вывод: сначала я определяю интервал торговли (интрадей, неделя, ...). После ловлю тренд на этом интервале, ну а уже потом оттопыриваюсь. Пока всё.
Теорема Котельникова касается исключительно случая, когда нам известны значения непрерывной функции времени в отдельных точках. Непрерывной - значит, имеющей в любой точке предел справа, предел слева, равные друг другу и значению в этой точке. Курсы валют не являются непрерывными функциями времени. Ведь речь идет о пределах при стремлении к нулю разности (время - момент X) при неограниченном приближении по времени к этой точке, а курсы заданы на конечном множестве временных отсчетов.
Как мне кажется, для Ваших выводов достаточно того, что точки годового таймфрейма и всех других строятся по тикам, но не наоборот: из тиков можно построить график на недельном таймфрейме, из минуток можно, из 15 минуток можно... А вот из недельных OHLC восстановить не удастся ни значения для 15 минуток, ни любые графики для периода меньше недели.
Как мне кажется, для Ваших выводов достаточно того, что точки годового таймфрейма и всех других строятся по тикам, но не наоборот: из тиков можно построить график на недельном таймфрейме, из минуток можно, из 15 минуток можно... А вот из недельных OHLC восстановить не удастся ни значения для 15 минуток, ни любые графики для периода меньше недели.
Да, на момент расчёта тика можно получить в любом таймфрейме показания индикатора например, для выявления направления тренда.
По моему Алексей Тарабанов просто запутался в высказываниях, как он сам выше в этом признался :)
Итак, начинаем разговор о тренде. Тренд - тенденция изменения цены. В отличие от флета - однонаправленная. Так вот, начать, думаю, стоит с того что тренда не существует, рынок всегда имеет колебательный характер.
Постулат " тренда не существует" - ОЧЕНЬ СМЕЛО!
Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:
ЗОЛОТО...
Два года ТРЕНД ВВЕРХ... Да, были откаты, а как без них? Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!
Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?
Постулат " тренда не существует" - ОЧЕНЬ СМЕЛО!
Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:
ЗОЛОТО...
Два года ТРЕНД ВВЕРХ... Да, были откаты, а как без них? Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!
Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?
Мы это уже обсуждали, анализы по золоту в другом кабинете :)
Мы это уже обсуждали, анализы по тренду в другом кабинете :)
Меня всегда восхищает УЩЕРБНОСТЬ таких заявлений ( тренда не существует ), но выполненная с НЕПОКОЛЕБИМОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ...
Детский сад - штаны на лямках!