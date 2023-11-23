Ищем закономерности - страница 90

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
88 страниц... Предел адекватных комментариев)))
Из 88 еще 44 можно выкинуть...
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CHINGIZ MUSTAFAEV:
88 страниц... Предел адекватных комментариев?)
Это да, стейт-то будет?
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CHINGIZ MUSTAFAEV:
88 страниц... Предел адекватных комментариев?)
MakarFX:
Из 88 еще 44 можно выкинуть...

Привет друзья, без них никак. Мысль по прямому не ходит, всегда вальсом, туда-сюда.

Чингиз, почитал и есть вопрос. Для получения дискретных цен через промежуток времени, нужно задать сам промежуток, через который делаем замер. Дальше этот замер тоже должен иметь интервал времени: начальный замер 1 и конечный замер 2. Затем сравниваем эти две точки, какое расстояние цена прошла.

Или просто берём точку раз в день например, и сравниваем с такой же точкой вчера? 

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Vladimir Baskakov:
Это да, стейт-то будет?

Возвращается Петька из-за границы к Василию Ивановичу. Весь в мехах, золоте и бриллиантах на перстнях.

- Петька, ты как так поднялся?

- Да в карты играл. Сидим за столом, мне чувак говорит: "Четыре туза", а я ему: "Покажи", а он мне: "У нас у джентльменов верят на слово". Вот тут-то мне карта и пошла, Василий Иванович.


У нас здесь все джентльмены


Владимир, а почему тут пару раз Вас называли дедусь? Интересно. И ещё, из некоторых Ваших слов, я понял, что опыт у Вас большой. Почему не рассказываете?

 

Aleksei Stepanenko:

У нас здесь все джентльмены

  Точно!
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Oleg Papkov:

Я где-то, здесь или в другом месте, высказывал крамольную мысль

Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.

 
Aleksei Stepanenko:

Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.

Не помню кто сказал умные слова. Ходить по рынку надо вместе с крупными игроками.

А крупные игроки это те кто делает большие свечки.

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Uladzimir Izerski:

Не помню кто сказал умные слова. Ходить по рынку надо вместе с крупными игроками.

А крупные игроки это те кто делает большие свечки.

Вы тоже с ними ходите? -6, -9, теперь -10. Последовательность вызывает уважение
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Uladzimir Izerski:  

А крупные игроки это те кто делает большие свечки.

Да, согласен, остальные свечи - почти случайное приращение. Люди подсказывают, и сам так думаю.

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Sergey Lazarenko:

тут какая то нелогичность, тренд восходящий - это последовательно растущие вершины и впадины, а на вашем рисунке просто импульс вверх

Да, Сергей, правильно. Я упростил до линии, по идее там пила должна быть.
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