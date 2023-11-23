Ищем закономерности - страница 90
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88 страниц... Предел адекватных комментариев)))
88 страниц... Предел адекватных комментариев?)
88 страниц... Предел адекватных комментариев?)
Из 88 еще 44 можно выкинуть...
Привет друзья, без них никак. Мысль по прямому не ходит, всегда вальсом, туда-сюда.
Чингиз, почитал и есть вопрос. Для получения дискретных цен через промежуток времени, нужно задать сам промежуток, через который делаем замер. Дальше этот замер тоже должен иметь интервал времени: начальный замер 1 и конечный замер 2. Затем сравниваем эти две точки, какое расстояние цена прошла.
Или просто берём точку раз в день например, и сравниваем с такой же точкой вчера?
Это да, стейт-то будет?
Возвращается Петька из-за границы к Василию Ивановичу. Весь в мехах, золоте и бриллиантах на перстнях.
- Петька, ты как так поднялся?
- Да в карты играл. Сидим за столом, мне чувак говорит: "Четыре туза", а я ему: "Покажи", а он мне: "У нас у джентльменов верят на слово". Вот тут-то мне карта и пошла, Василий Иванович.
У нас здесь все джентльмены
Владимир, а почему тут пару раз Вас называли дедусь? Интересно. И ещё, из некоторых Ваших слов, я понял, что опыт у Вас большой. Почему не рассказываете?
Aleksei Stepanenko:
У нас здесь все джентльмены
Я где-то, здесь или в другом месте, высказывал крамольную мысль
Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.
Всё верно, могу предположить, что цена ходит по стопам. Создаёт экстремум, потом через некоторое время его нарушает, затем идёт в другую сторону, там снимает стопы таким же методом, потом снова назад. Затем, когда в этой области уже все торговцы измотаны, переходит в другую и там делает тоже самое. Это конечно взгляд извне, что там внутри мне неизвестно, но вроде правдоподобно.
Не помню кто сказал умные слова. Ходить по рынку надо вместе с крупными игроками.
А крупные игроки это те кто делает большие свечки.
Не помню кто сказал умные слова. Ходить по рынку надо вместе с крупными игроками.
А крупные игроки это те кто делает большие свечки.
А крупные игроки это те кто делает большие свечки.
Да, согласен, остальные свечи - почти случайное приращение. Люди подсказывают, и сам так думаю.
тут какая то нелогичность, тренд восходящий - это последовательно растущие вершины и впадины, а на вашем рисунке просто импульс вверх