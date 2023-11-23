Ищем закономерности - страница 301
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Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ, с просадкой в 90%, который сдулся за три недели...
Да, это был действительно обман зрителей! Такой ТУПОЙ торговли я уже давно не видел...
Много "буковок", а на деле - один ПШИК... в лужу...
Сегодня праздничное настроение не такое как вчера.
Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ . Понятно, что театр для вашего сознания недоступен духовно и не понятен интеллектуально.
Может вы и хороший человек, но театр от вас далек.
Умышленно "вы" пишу с маленькой буквы.
Если 100500 подписчиков одновременно открываются это и есть готовая ликвидность собранная в пучёк. Парни с волдстрит за этим следят строго.
достаточно знать итоги за предыдущее время и за текущий тик
тогда упомянутым парням и работы то нет
причем я уверен, что давно уже так
работает один всезнающий инсайдерский головной комп, против которого идет торговля
достаточно знать итоги за предыдущее время и за текущий тик
тогда упомянутым парням и работы то нет
причем я уверен, что давно уже так
работает один всезнающий инсайдерский головной комп, против которого идет торговля
В этом уже нет сомнения. Все вероятностные события анализируются и концентрируется анализ в одном месте. Далее, дело техники, дальнейшее управление курсами валют или ценой на важные сферы экономик.
В этом уже нет сомнения. Все вероятностные события анализируются и концентрируется анализ в одном месте. Далее, дело техники, дальнейшее управление курсами валют или ценой на важные сферы экономик.
ну вот, два разных счета, в разных местах
время, ТФ, символ на чартах одни и те же
однако, есть повод заработать, причем не слабо
-----
как думаешь, кто из них прав, где верная цена и что такое уровень поддержки или сопротивления ???
(я специально все оставил на графиках)
ну вот, два разных счета, в разных местах
время, ТФ, символ на чартах одни и те же
однако, есть повод заработать, причем не слабо
-----
как думаешь, кто из них прав, где верная цена и что такое уровень поддержки или сопротивления ???
(я специально все оставил на графиках)
Ринат, давай не будем переносить вину за изменение цены на ДЦ. Это уровень непрофессионалов. Но мы же не с той оперы абсурдного театра.)
Цена ходит по определенным правилам, и наша задача эти правила видеть.
Ринат, давай не будем переносить вину за изменение цены на ДЦ. Это уровень непрофессионалов. Но мы же не с той оперы абсурдного театра.)
Цена ходит по определенным правилам, и наша задача эти правила видеть.
я ничего не переношу и никого не виню
я ничего не переношу и никого не виню
И это будет правильно.
И это будет правильно.
там просто пример с весьма глубоким смыслом, в который заложен вопрос и ответ - почему?
много лет я пытался на него ответить
ответ есть, здесь на форуме
неоднократно произносил этот ответ в постах, вообще не подозревая о том, что это правда и весьма прибыльная
там просто пример с весьма глубоким смыслом, в который заложен вопрос и ответ - почему?
много лет я пытался на него ответить
ответ есть, здесь на форуме
неоднократно произносил этот ответ в постах, вообще не подозревая о том, что это правда и весьма прибыльная
Нельзя привязывать входную цену одного ДЦ к входным данным своего робота. Это должна быть комплексная задача.
Нельзя привязывать входную цену одного ДЦ к входным данным своего робота. Это должна быть комплексная задача.