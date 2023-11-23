Ищем закономерности - страница 13
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Здесь и раньше на графике частот данные нудно трактовать так: частота повторений значений в интервале от 0 до 5 пунктов в час составляет 37 процентов. То есть это интервал, в котором 5 - это конец интервала.
Получается, что в основном скорость движения цены составляет 5-10 пунктов в час. Можно строить трендовые линии заранее, посчитав угол наклона канала исходя из этих значений.
Конкретно я нахожу ваши исследования гениальными. К сожалению я дилетант и не фурычу в технических вопросах. Но как диллетант, я отчего-то вижу такие исследования платформой для революции в автоторговле. Сам я считаю, что такие вещи уже реализованы и даже больше того. Но не на уровне пользователя.
Это статистика обычная, и кажется я совершил ошибку. Первая волна в тренде не имеет точки отделения полезной части от полной. И первых волн намного больше на истории, чем всех остальных. Я исключу первую волну и пересчитаю всё. Кажется скорость полезного движения должна быть выше.
Для волн следующих за первой есть точка, после которой начинается полезное движение. Это цена окончания предыдущей волны. А для первой волны нет такой точки.
Для волн следующих за первой есть точка, после которой начинается полезное движение. Это цена окончания предыдущей волны. А для первой волны нет такой точки.
Логично рассмотреть варианты точки отмены полезного движения.
Логично рассмотреть варианты точки отмены полезного движения.
А где отмена? Если цена уже высунулась за тень предыдущего экстремума, то уже движение пошло.
А где отмена? Если цена уже высунулась за тень предыдущего экстремума, то уже движение пошло.
На вашем примере нет. Но в целом же движение не может длиться бесконечно. И во многих других примерах выход за эту точку может быть ложным. В результате происходит отскок. И отскок может быть как коррекцией внутри движения, так и разворотом.
Я прошу прощения, художник с меня нулевой. Но суть в том, что определив варианты продолжения движения, логично определить и варианты его отмены. Допустим, в процентах таких вариантов меньше. Но для полноценного анализа, их тоже нужно учесть.
Виталий, тут на рисунке как раз есть такой пример. Вторая волна выскочила в точке А, с этого момента мы знаем, что она существует. У неё достаточно длинная часть в тени предыдущей волны и маленький хвостик движения вперёд. Далее цена пошла назад, но это не отменяет второй волны, она уже зарегистрирована в точке А. через некоторое время цена прошла в точке В ниже, и мы просто добавляем движение вперёд. Если бы цена ушла наверх после точки А навсегда, то вторая волна оказалась бы последней в этом тренде вниз с маленькой пупырышкой движения
Виталий, тут на рисунке как раз есть такой пример. Вторая волна выскочила в точке А, с этого момента мы знаем, что она существует. У достаточно длинная часть в тени предыдущей волны и маленький хвостик движения вперёд. Далее цена пошла назад, но это не отменяет второй волны, она уже зарегистрирована в точке А. через некоторое время цена прошла в точке В ниже, и мы просто добавляем движение вперёд. Если бы цена ушла наверх после точки А навсегда, то вторая волна оказалась бы последней в этом тренде вниз с маленькой пупырышкой движения
Другими словами, Алексей, вы настаиваете на том, что данный паттерн абсолютен и не мог быть иным ни при каких обстоятельствах (имеется в виду вариант, когда экстремум таки переписан, но всего на пару пунктов и затем происходит обратное движение)?
Возможно недопонимание у нас в результате того, что вы на данном примере рассматриваете статистику просто в качестве истории. Я же пытаюсь сказать о том, что для прогноза необходимо исследовать не только паттерны которые завершены удачно, как ваш, но и паттерны когда движение каким-то образом прерывается, нарушая модель. В результате совокупных данных, уже можно выработать ТС, способную на прогнозирование, а не просто статистику.
Другими словами,
Отменять волны нужно было бы, если мы объявляли волну где-то на откате первой. Тогда да, если бы цена ушла наверх с небольшим зигзагом вниз, мы были бы вынуждены признать что определили её ошибочно, и второй волны не существует. Но мы выбрали за критерий регистрацию волны в точке перекрытия предыдущего экстремума. Этот экстремум является самой нижней точкой во всём тренде вниз. Поэтому перекрывая его, цена подтверждает продолжение тренда вниз. А значит волна не может быть отменена, потому что теперь она имеет самую нижнюю точку тренда.
То есть нет нового обновления тренда - нет новой волны, хотя по горизонтали цена может долго извиваться.
Это не волна вниз: