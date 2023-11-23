Ищем закономерности - страница 168
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У меня есть такой опыт в советнике, 3 индикатора и десятки если, загнал его в такие жёсткие рамки, что, он почи не торговал :)) ну да сливов почти не было, но и прибыли мало ((
Ну так и должно быть, чем жестче фильтр, если так можно сказать, тем меньше он разрешает. После НС можно получить и 1000 Если, но все равно и там до грааля пока далеко. Что есть на сегодня, котиры с 1970 года и все инструменты, по каким есть котиры. Все просто, взять всю эту массу и проанализировать, найти сезонки, закономерности, разделить виды поведения цены, привязать это к ФА и тогда может быть))))) Да еще и фундаментальный анализ формализовать))) И нобелевка в кармане)
Ой, не то)))
Милый пёсик, сколько стоматолог стоил? :))
Милый пёсик, сколько стоматолог стоил? :))
Много. Это у него нервное)))
Ну так и должно быть, чем жестче фильтр, если так можно сказать, тем меньше он разрешает. После НС можно получить и 1000 Если, но все равно и там до грааля пока далеко. Что есть на сегодня, котиры с 1970 года и все инструменты, по каким есть котиры. Все просто, взять всю эту массу и проанализировать, найти сезонки, закономерности, разделить виды поведения цены, привязать это к ФА и тогда может быть))))) Да еще и фундаментальный анализ формализовать))) И нобелевка в кармане)
Ну на дипломную уже написали, следующая цель нобелевка :)) а до грааля ещё надо потрудиться
Ну на дипломную уже написали, следующая цель нобелевка :)) а до грааля ещё надо потрудиться
Грааль не пишется на всеобщем обозрении)))
Грааль не пишется на всеобщем обозрении)))
А мы его не пишем публично, мы ставим цели
Продолжим.
Забыл сказать: Консолидация почти всегда наблюдается при пробое знАчимых уровней. О них и поговорим,- эта была вторая тема моих занятий с дочерью.
Представьте, что вы забираетесь на гору, постоянно оглядываясь назад. Позавчера вы были на той же высоте, что и 10 дней назад, вчера - на той, где были 9 дней назад, а сегодня - на высоте, где вы побывали 40 дней назад. Всё! Вы достигли уровня значимостью 30 дней - полтора месяца! То же самое - с ценовыми уровнями, приходящими к нам из прошлого.
А Вы не задумывались почему именно происходит консолидация? Только ли потому, что цена встречается с уровнем? А может быть цена входит в зону перекупленности/перепроданности на определенном этапе и останавливается для набора новых сил либо разворота???
А Вы не задумывались почему именно происходит консолидация? Только ли потому, что цена встречается с уровнем? А может быть цена входит в зону перекупленности/перепроданности на определенном этапе и останавливается для набора новых сил либо разворота???
Нет зон перекупленности и перепроданности, абсурд
Спасибо. Есть ли ещё какие то мнения?