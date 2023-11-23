Ищем закономерности - страница 271
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У Щедровицкого
Красиво!
Красиво!
Да, Георгий Петрович мог...
Посчастливилось мне побывать на его семинарах в начале 80-х.
Так я здесь именно отсебятину излагаю, а не пересказываю мысли великих и ужасных.
Теперь о трендовых линиях, присутствующих на графике. После открытия позиции трейдер, конечно, видит направление движения, но у индикатора другая задача - распознать момент разворота тенденции, в нашем случае - недельной. По этой причине до первого разворотного фрактала, точнее - до момента пробоя его уровня и продолжения движения в прежнем направлении, линия тренда - не более, чем бесполезное украшение графика. В момент же такого пробоя мы имеем при движении вверх 3 знАчимых точки: начало движения вверх, разворотный фрактал (локальный максимум с момента начала движения) и следующий за ним локальный минимум, после которого цена опять движется вверх, выше предыдущего максимума. Получаем последовательно нарастающие чередующиеся минимумы (2 точки) и максимумы (тоже 2 точки), из которых вторая пока не сформировалась, но гарантированно появится выше уровня предыдущего максимума. Всё, - мы получили классический критерий повышающего тренда.
По сути дела, мы аппроксимируем график цены ломанной линией, вешины которой - разворотные фракталы, а впадины - локальные минимумы на участке от разворотного фрактала до момента пробоя его уровня.
Коли начали говорить о трендах Недельного ранга, то вот как он выглядит, не пойму, как о его разворот можно судить с Н1?
Вот, состоялся очередной недельный разворот - сегодня, вскоре после полуночи по Гринвичу:
чего разворот случился? Если по последней линии судить, то просто цена так упала, что пробила Впадину Восходящего тренда внутри-дневного, чтобы случился разворот вниз, нужно чтобы еще тенденция на Юга образовалась
чего разворот случился? Если по последней линии судить, то просто цена так упала, что пробила Впадину Восходящего тренда внутри-дневного, чтобы случился разворот вниз, нужно чтобы еще тенденция на Юга образовалась
Цена никогда не брала на себя обязанность ходить по ТА.
Но иногда ходит, но не обязана ходить так как всем хочется.
Коли начали говорить о трендах Недельного ранга, то вот как он выглядит, не пойму, как о его разворот можно судить с Н1?
Насколько я понял, его система ловит развороты внутри недельных трендов.
Насколько я понял, его система ловит развороты внутри недельных трендов.
я тоже об этом слышал, только связи между линией внутри-дня и разворотом на W1 почему то не могу представить
Цена никогда не брала на себя обязанность ходить по ТА.
Но иногда ходит, но не обязана ходить так как всем хочется.
это просто выдумали тех.налитики, понятие разворота тренда, оно включает 1)слом предыдущего, и 2) формирование нового, если не будет формирования нового, то на рынке наступает флет, старый тренд сломался, и ничего более нет - флет это.
я тоже об этом слышал, только связи между линией внутри-дня и разворотом на W1 почему то не могу представить
Насколько я понял, его система ловит развороты внутри недельных трендов.
Поскольку не поняли попробую по другому выразиться. Он не ловит разворот тренда на W1. Он ловит развороты(или корреции) внутри недельных трендов.
Вы разницу между дневным трендом и внутри дневным трендом понимаете? Если понимаете, то должны понимать и разницу между недельным трендом и внутри недельным трендом.
Поскольку не поняли попробую по другому выразиться. Он не ловит разворот тренда на W1. Он ловит развороты внутри недельных трендов.
Вы разницу между дневным трендом и внутри дневным трендом понимаете? Если понимаете, то должны понимать и разницу между недельным трендом и внутри недельным трендом.
Если быть точным привожу его слова "Вот, состоялся очередной недельный разворот - сегодня, вскоре после полуночи по Гринвичу: "
О тренде нет ни слова. И смысла в выражении тоже мало.