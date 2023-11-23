Ищем закономерности - страница 9

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Появился не адекват. 

Всё, извините, ухожу.

 
Uladzimir Izerski:

Рисовать никто будет. Это может вылиться себе в ущерб. Быстро заполняется вакуум.

Зависит от того, 1) кто имеет доступ к таким возможности, 2) и какие препятствия? Что мешает?

Uladzimir Izerski:

Стоимость валюты ограничена рамками и не может бесконечно падать или расти. В отличии от валютной пары.

Это верно. Но все равно не абсолютный аргумент.

 
Aleksei Stepanenko:


Вот эта твоя картинка:

мне очень напоминает собственное время рынка...

Возможно, тебя ждет Грааль, раз уж узрел ее. Да будет так... Аминь.

 
Uladzimir Izerski:

Появился не адекват. 

Всё, извините, ухожу.

Да ладно вам, игнорируйте. На любой частоте могут быть шумы различной природы. Если бы не фильтры, некуда было бы шагнуть в этом безграничном пространстве. :)

 
Vitaliy Maznev:

Да ладно вам, игнорируйте. На любой частоте могут быть шумы различной природы. Если бы не фильтры, некуда было бы шагнуть в этом безграничном пространстве. :)

Я с вами, но буду только читать.) 

 
Vladimir Baskakov:
Паттерны только у вас в голове. Нет в реале

В реале вообще ничего нет.   И вас нет и меня нет.    И   Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)

Пустота, в которой ничто отражается от ничего.

 
Wizard2018:

В реале вообще ничего нет.   И вас нет и меня нет.    И   Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)

Пустота, в которой ничто отражается от ничего.

"Нет меня, я покинул Расею!"

(В.Высоцкий)

 
Wizard2018:

В реале вообще ничего нет.   И вас нет и меня нет.    И   Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)

Пустота, в которой ничто отражается от ничего.

Откуда инфа? Я вроде это никому не рассказывал)
 
Maxim Romanov:
Откуда инфа? Я вроде это никому не рассказывал)

пока снег, до весны его нет :-)

 
Maxim Romanov:
Такая сфера, что знающие неохотно делятся знаниями, по тому что обучать своих конкурентов не выгодно)
Но ладно, вот еще закономерность. Если принять рынок за источник энтропии, и на нем будут торговать 2 человека против друг друга, то вероятнрсть выиграть будет больше у того, у кого больше денег. Например играют 2 человека, у одного 100$, у второго 10000$. Выиграет тот, у которого 10000 и станет у него 10100. Потом придет другой, с 1000$ и тоже сольет деньги тому, у кого денег больше. Так и будет выигрывать тот, у кого больше денег. Отсюда абстрактная стратегия: если находить конкретнооо участника и торговать против него, то имея больше денег, можно заработать, даже если рынок будет случайным. Кстати этим алгоритмом не брезгуют на бирже те, у кого доступ есть к определенной информации.

Более 100 лет назад появилось уравнение Ланчестера. Две стороны конфликта стреляют друг в друга. Каждая группировка имеет определенную начальную численность и фиксированную эффективную скорострельность своих бойцов. Эффективная скорострельность - это произведение количества выстрелов в минуту одним бойцом на вероятность поражения им цели одним выстрелом. Вопрос: при каком соотношении параметров относительная (%) численность сторон будет снижаться одинаково? Иначе говоря, какое соотношение параметров сделает группировки равноценными. 

Вот это уравнение: 

N1^2*E1=N2^2*E2, где: 

N1, N2 - численность группировок; 

E1, E2 - их эффективная скорострельность. 

Численность группировки очень похожа на размер депозита. 

Не настаиваю на прямом использовании модели, в которой каждый мой удачный выстрел снижает количество стреляющих в меня врагов, но и не приветствую фразы типа: " ... будет выигрывать тот, у кого больше денег ... ". 

Вот, если Вы, или кто еще попытается создать что-нибудь подобное уравнению Ланчестера, пусть совсем примитивное, но ориентированное на рынок, то я с удовольствием подключусь, а нынче это просто трёп. 

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