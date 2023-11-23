Ищем закономерности - страница 9
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Появился не адекват.
Всё, извините, ухожу.
Рисовать никто будет. Это может вылиться себе в ущерб. Быстро заполняется вакуум.
Зависит от того, 1) кто имеет доступ к таким возможности, 2) и какие препятствия? Что мешает?
Стоимость валюты ограничена рамками и не может бесконечно падать или расти. В отличии от валютной пары.
Это верно. Но все равно не абсолютный аргумент.
Вот эта твоя картинка:
мне очень напоминает собственное время рынка...
Возможно, тебя ждет Грааль, раз уж узрел ее. Да будет так... Аминь.
Появился не адекват.
Всё, извините, ухожу.
Да ладно вам, игнорируйте. На любой частоте могут быть шумы различной природы. Если бы не фильтры, некуда было бы шагнуть в этом безграничном пространстве. :)
Да ладно вам, игнорируйте. На любой частоте могут быть шумы различной природы. Если бы не фильтры, некуда было бы шагнуть в этом безграничном пространстве. :)
Я с вами, но буду только читать.)
Паттерны только у вас в голове. Нет в реале
В реале вообще ничего нет. И вас нет и меня нет. И Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)
Пустота, в которой ничто отражается от ничего.
В реале вообще ничего нет. И вас нет и меня нет. И Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)
Пустота, в которой ничто отражается от ничего.
"Нет меня, я покинул Расею!"
(В.Высоцкий)
В реале вообще ничего нет. И вас нет и меня нет. И Uladzimir Izerski: не сущеcтсвует :)
Пустота, в которой ничто отражается от ничего.
Откуда инфа? Я вроде это никому не рассказывал)
пока снег, до весны его нет :-)
Такая сфера, что знающие неохотно делятся знаниями, по тому что обучать своих конкурентов не выгодно)
Более 100 лет назад появилось уравнение Ланчестера. Две стороны конфликта стреляют друг в друга. Каждая группировка имеет определенную начальную численность и фиксированную эффективную скорострельность своих бойцов. Эффективная скорострельность - это произведение количества выстрелов в минуту одним бойцом на вероятность поражения им цели одним выстрелом. Вопрос: при каком соотношении параметров относительная (%) численность сторон будет снижаться одинаково? Иначе говоря, какое соотношение параметров сделает группировки равноценными.
Вот это уравнение:
N1^2*E1=N2^2*E2, где:
N1, N2 - численность группировок;
E1, E2 - их эффективная скорострельность.
Численность группировки очень похожа на размер депозита.
Не настаиваю на прямом использовании модели, в которой каждый мой удачный выстрел снижает количество стреляющих в меня врагов, но и не приветствую фразы типа: " ... будет выигрывать тот, у кого больше денег ... ".
Вот, если Вы, или кто еще попытается создать что-нибудь подобное уравнению Ланчестера, пусть совсем примитивное, но ориентированное на рынок, то я с удовольствием подключусь, а нынче это просто трёп.