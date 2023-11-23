Ищем закономерности - страница 300
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не путайте позитив с конструктивом, это не одно и то же)))
Учту. Спасибо.
Смело хихикать будут над Вами...
Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...
Наоборот, я "смело хихикал" над экстрасенсами, косящими под Вангу, которые тужатся над БУДУЩЕЙ ЦЕНОЙ...
Вы для меня подходящий собеседник в сфере трейдинга. Даже трудно найти такой экземпляр в инете. Это ьолько плюсы.
"Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего..."
А если говорить то оно не сбудется?????: Или на истории лучше видно **?:
Это сарказм конечно. Для того что бы хоть что то поиметь надо смотреть на шаг вперед, а не на то что уже кто то заработал.
Я уже не говорю о "Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего..."
Так это был обман зрителей с фиксированием вашей картинки во всемирной паутине?
Мысли в слух.
Где можно заработать?
1. Найти работу по случаю
2. Найти работу по специальности.
3. Самому создать рабочие места и управлять ими.
4. Просить милостыню ( всякие Махимы)
5. А вот дальше начинается казино.
6.
7.
Так это был обман зрителей с фиксированием вашей картинки во всемирной паутине?
Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ, с просадкой в 90%, который сдулся за три недели...
Да, это был действительно обман зрителей! Такой ТУПОЙ торговли я уже давно не видел...
Много "буковок", а на деле - один ПШИК... в лужу...
Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ, с просадкой в 90%, который сдулся за три недели...
Да, это был действительно обман зрителей! Такой ТУПОЙ торговли я уже давно не видел...
Много "буковок", а на деле один ПШИК... в лужу...
Обои на стене всегда выглядят красивее за своего хозяина.
А если серьёзно подойти?
То удачный сигнал это объект для повышенной зоны наблюдения как ликвидность
А 90% - какая мелочь??? Ваксаков с такой просадкой снял с рынка больше 40 К.
А 90% - какая мелочь???
Вы действительно не понимаете элементарных вещей?...
Просадка - это показатель грамотности Трейдера! Чем она меньше, тем выше понимание Трейдера в этой профессии...
Вы же - даже не Новичок..., а так , какое-то Недоразумение... ( Одним словом - БАЛАБОЛ - с большой буквы... )
Вы действительно не понимаете элементарных вещей?...
Просадка - это показатель грамотности Трейдера! Чем она меньше, тем выше понимание Трейдера в этой профессии...
Вы же - даже не Новичок..., а так , какое-то Недоразумение... ( Одним словом - БАЛАБОЛ - с большой буквы... )
Вы даже не подразумеваете, что мне это и надо.П.с. Сила притяжения выше чем сила отторжения. На этом построен в мире бизнес. Хи-хи.
Нет там уровней, от слова вообще!
нету, нету ....
+ 2 дня
например, система удваивается максимум за день.
достаточно всего лишь 10-ти дней, чтобы из 10к получить 10`м ........
три 10-ки короче:
удачный сигнал это объект для повышенной зоны наблюдения как ликвидность
Я до сих пор в ступоре. Ясно, что не сферический конь в вакууме и не квадратный трёхчлен. Но что?
Я до сих пор в ступоре. Ясно, что не сферический конь в вакууме и не квадратный трёхчлен. Но что?
Если 100500 подписчиков одновременно открываются это и есть готовая ликвидность собранная в пучёк. Парни с волдстрит за этим следят строго.