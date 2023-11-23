Ищем закономерности - страница 300

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Andrey Dik:

не путайте позитив с конструктивом, это не одно и то же)))

Учту. Спасибо.

 
Serqey Nikitin:

Смело хихикать будут над Вами...

Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...

Наоборот, я "смело хихикал"  над экстрасенсами, косящими под  Вангу, которые тужатся над БУДУЩЕЙ ЦЕНОЙ...

Вы для меня подходящий собеседник в сфере трейдинга. Даже трудно найти такой экземпляр в инете. Это ьолько плюсы.   

"Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...

А если говорить то оно  не сбудется?????: Или на истории лучше видно  **?:

Это сарказм конечно. Для того что бы хоть что то поиметь надо смотреть на шаг вперед, а не на то что уже кто то заработал.  

Я уже не говорю  о  "Ни в одном своем сообщении я не говорил ПОЛОЖИТЕЛЬНО о предсказывании будущего...

Так это был обман зрителей с фиксированием вашей картинки во всемирной паутине?

 

Мысли в слух.

Где можно заработать?

 1. Найти работу по случаю

 2. Найти работу по специальности.

 3. Самому создать рабочие места и управлять ими.

 4. Просить милостыню ( всякие Махимы)

 5. А вот дальше начинается казино.

 6.

 7.

 
Uladzimir Izerski:

Так это был обман зрителей с фиксированием вашей картинки во всемирной паутине?

Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ, с просадкой в 90%, который сдулся за три недели...

Да, это был действительно обман зрителей!  Такой ТУПОЙ торговли я уже давно не видел...

Много "буковок", а на деле - один ПШИК... в лужу...

 
Serqey Nikitin:

Обман зрителей - это Ваш СИГНАЛ, с просадкой в 90%, который сдулся за три недели...

Да, это был действительно обман зрителей!  Такой ТУПОЙ торговли я уже давно не видел...

Много "буковок", а на деле один ПШИК... в лужу...

Обои на стене всегда выглядят красивее за своего хозяина.

А если серьёзно подойти?

То удачный сигнал это объект для повышенной зоны наблюдения как ликвидность 

А 90% - какая мелочь??? Ваксаков  с такой просадкой снял  с рынка больше 40 К.

 
Uladzimir Izerski:

А 90% - какая мелочь???

Вы действительно не понимаете элементарных вещей?...

Просадка - это показатель грамотности Трейдера! Чем она меньше, тем выше понимание Трейдера в этой профессии...

Вы же - даже не Новичок..., а так , какое-то Недоразумение... ( Одним словом - БАЛАБОЛ - с большой буквы... )

 
Serqey Nikitin:

Вы действительно не понимаете элементарных вещей?...

Просадка - это показатель грамотности Трейдера! Чем она меньше, тем выше понимание Трейдера в этой профессии...

Вы же - даже не Новичок..., а так , какое-то Недоразумение... ( Одним словом - БАЛАБОЛ - с большой буквы... )

Вы даже не подразумеваете, что мне это и надо.

П.с. Сила притяжения выше чем сила отторжения. На этом построен в мире бизнес. Хи-хи.
 
Vladimir Baskakov:
Нет там уровней, от слова вообще!
Нефть стоит меньше нуля, какой уровень она пробила, здравого смысла?

нету, нету ....

+ 2 дня


а 2 дня это весьма приличный срок ....

например, система удваивается максимум за день.

достаточно всего лишь 10-ти дней, чтобы из 10к получить 10`м ........

три 10-ки короче:


;)
 
Uladzimir Izerski:

 удачный сигнал это объект для повышенной зоны наблюдения как ликвидность 

Я до сих пор в ступоре. Ясно, что не сферический конь в вакууме и не квадратный трёхчлен. Но что? 

 
Алексей Тарабанов:

Я до сих пор в ступоре. Ясно, что не сферический конь в вакууме и не квадратный трёхчлен. Но что? 

Если 100500 подписчиков одновременно открываются это и есть готовая ликвидность собранная в пучёк. Парни с волдстрит за этим следят строго.

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