Ищем закономерности - страница 292
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Показать на сколько Никитин отстал от прогресса.)
С Вами все ясно..., и Вы показали , насколько прогрессивны Ваши стратегии...
https://www.mql5.com/ru/signals/884186#!tab=account
Единственно , что обидно, это в этот тухляк замешана моя фамилия...
С Вами все ясно..., и Вы показали , насколько прогрессивны Ваши стратегии...
https://www.mql5.com/ru/signals/884186#!tab=account
Единственно , что обидно, это в этот тухляк замешана моя фамилия...
Друзья, у меня вот такое мнение по теме ветки. Не стоит искать закономерности ни методом тыка, ни с привлечением высшей математики. На рынке вы революции не сделаете, как это сделал Эйнштейн в физике. Закономерности можно проискать всю свою жизнь, а повезёт найти какую-нибудь полезную крупицу одному из 1000, да и то, неизвестно сколько он на это время затратит.
Здесь всё полезное или почти всё найдено до вас. Например, торговля при входе по тренду после отката. Учёт перекупленности и перепроданности по старшим ТФ. Учёт волатильности. Покупать дёшево, продавать дорого. Учёт и использование уровней. Учёт времени суток при входе. Использование манипуляции лотом. И ко всему этому великое множество индикаторов. Ну и возможно ещё что-то, про которое я может быть забыл.
Вывод: будет больше пользы, если вы своё время и энергию будете тратить не на поиски закономерностей, а на разработку роботов, при создании которых будете искать как наиболее эффективно использовать это наследие прошлого.
Разумеется это моё личное мнение. Наверно есть и такие, которым прибыльные роботы не особо то и нужны, так как материально обеспечены. Но им интересно заниматься поисками и исследованиями, так называемые фанаты науки. Против таких я ничего не имею, флаг им в руки. А мой совет тем, кто нуждается в дополнительном заработке и хочет в конечном итоге создать для этого свой прибыльный робот.
Чтобы утверждать о произведенной революции данного индивидума,
надо немного окунуться в то время, в котором он жил и то общество в котором общался.
И может сложиться впечатление и даже уверенность, что революции и не было.
Была подгонка и пропихивание определенных "фактов"
Здесь всё полезное или почти всё найдено до вас. Например, торговля при входе по тренду после отката.
Если бы действительно " всё полезное или почти всё найдено ", то статистика не была бы такой удручающей...
И здесь важен еще такой фактор - ЛЮБУЮ задачу можно решить несколькими разными способами, в этом случае - простор для творчества, даже если действительно " всё полезное или почти всё найдено "...
Если бы действительно " всё полезное или почти всё найдено ", то статистика не была бы такой удручающей...
И здесь важен еще такой фактор - ЛЮБУЮ задачу можно решить несколькими разными способами, в этом случае - простор для творчества, даже если действительно " всё полезное или почти всё найдено "...
Статистика говорит о том, что мало людей которым удалось эффективно воспользоваться тем, что уже найдено до них. Поэтому вопрос, а смогут ли они эффективно воспользоваться чем-то новым, даже если они это новое откроют? Ведь нужно ещё создать зарабатывающего робота, а это тоже непростая задача, не менее сложная, чем открыть что-то новое. И если они не смогли создать прибыльного робота, используя найденное другими, то где гарантия, что найденное ими позволит им это сделать?
А простор для творчества есть всегда. Вопрос то который я поднял, куда выгоднее приложить творческие усилия: поиску новых закономерностей или к разработке робота с использованием старых, уже известных закономерностей.
С Вами все ясно..., и Вы показали , насколько прогрессивны Ваши стратегии...
https://www.mql5.com/ru/signals/884186#!tab=account
Единственно , что обидно, это в этот тухляк замешана моя фамилия...
все верно, ты же сам свои счета сливаешь, поэтому по твоим мотивам делают алгоритмы, и вот что имеем - твоя идея - и отражение ее в монике
А простор для творчества есть всегда. Вопрос то который я поднял, куда выгоднее приложить творческие усилия: поиску новых закономерностей или к разработке робота с использованием старых, уже известных закономерностей.
Есть что обсудить по существу?
все верно, ты же сам свои счета сливаешь, поэтому по твоим мотивам делают алгоритмы, и вот что имеем - твоя идея - и отражение ее в монике
Вот и я об этом...
Кому лень думать, так и решат, что стратегия сделана по моей идее... Поэтому цеплять мою фамилию без пояснений - это не солидно...
Вот и я об этом...
Кому лень думать, так и решат, что стратегия сделана по моей идее... Поэтому цеплять мою фамилию без пояснений - это не солидно...
Удалю его, а так сдуру кто возьмет да и подпишется на такой сигнал.))