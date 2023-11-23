Ищем закономерности - страница 126
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Всё правильно, но всё равно, там кто-то живёт.
График случайных приращений:
Реальный график:
Случайные приращения вы формировали честной монеткой? Если да то у вас получился Гаусс. Возьмите толстохвостое распределение и все импульсы будут не меньше чем в реальных котирах, хотя это тоже случайные приращения. Ну или в простейшем случае можете случайно менять матожидание монетки на каком-то интервале.
Рыночные котировки это случайные приращения с меняющимися стат. характеристиками. Единственный плюс во всем этом минусе, что стат.характеристики могут меняться не очень быстро.
Случайные приращения вы формировали честной монеткой?
Да, псевдочестной. Макрос в Excel:
Но без учёта волатильности. Поэтому видимых сильных движений не возникало. Однако, если добавить дневную волатильность, думаю будет всё в порядке, и движ и флет всё появится! Как у Чингиза на картинке.
Закономерность в том, что если торговать по тренду, то байка(или их большинство) может оказаться в конечном итоге на хае, а селлка(или их большинство) в лое.
//ибо такое соорудить, рынку(котировщику) не составит особого труда
Вместе обе сделки создадут отрицательный лок, который как нельзя кстати подходит рынку, т.к. внутри него сосредоточится отрицательный профит, т.е. и байка и селлка одновременно окужатся в порядочных минусах.
Если же рассматривать противотрендовую торговлю, то все наоборот и рынку такоэ не выгодно.
У котировщика в этом случае только один выход - черный лебедь либо продолжительный безоткат, а у трейдера - снизить риск.
то байка(или их большинство) может оказаться в конечном итоге на хае, а селлка(или их большинство) в лое.
Да, но могущественного кукла похоже нет, это суть рынка, самонаводящаяся система. Иначе это был бы печатный станок для всех, что невозможно.
Да, псевдочестной. Макрос в Excel:
Но без учёта волатильности. Поэтому видимых сильных движений не возникало. Однако, если добавить дневную волатильность, думаю будет всё в порядке, и движ и флет всё появится! Как у Чингиза на картинке.
Не очень силен в экселевских макросах, как-то ближе матлаб, но по видимому выделенную циферку, нужно случайно менять допустим раз в час на - 0.4, 0.6, 0.5. Далее сам интервал в течении которого генерятся котиры с таким матожиданием, тоже варьировать случайным образом - например час плюс минус полчаса. Ну и в концее добавить модуляцию суточной волатильностью. Тогда получится что-то в очень первом приближении похожее на рыночные котиры.
Тогда получится что-то в очень первом приближении похожее на рыночные котиры.
Да, Вы правы. Можно сделать статистику почасовой волатильности в сутках, вот и получим размах в течение каждого часа. Потом случайно берём число из диапазона этого размаха, и... - реальный график EURUSD в Excel или матлаб
Не к закономерностям, просто к математике.
Скорее и так известно.
Candle[Close - Open] = ( (Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2
Не к закономерностям, просто к математике.
Скорее и так известно.
Candle[Close - Open] = ( (Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2
прикольная ФормулЕи нафига считать среднюю, не полезнее ли сравнить, т.е. вычесть?
и нафига считать среднюю, не полезнее ли сравнить, т.е. вычесть?
Попробуй.