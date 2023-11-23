Ищем закономерности - страница 132
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кого сто штук в минуту, у кого двести?
Цена да, плюс-минус совпадает. Но тики! Как? Объясни пожалуйста.
Только не короткой фразой, а развёрнуто: подлежащее, сказуемое, дополнение.
Спасибо
Вы торгуете в каком то одном ДЦ, верно?, вот те тики которые он предоставляет - самые присамые правильные. С ними и работайте. Не понимаю когда из этого делают проблему.
Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.
очень красиво
по сильнее можно сжать, чтобы по больше было сигналов?
Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.
какой смысл догонять график если есть... график XD
очень красиво
по сильнее можно сжать, чтобы по больше было сигналов?
В стадии разработки, там не всё тоже так гладко.
А если имел ввиду по больше захватить историю, то с этим проблем нет, на всём периоде одинаково.
Расчёт просто сейчас только реал тайм сделан, нужно копить в реал там чтоб показать в жатом виде, но поверь там всё гуд.
какой смысл догонять график если есть... график XD
когда нибудь ТЫ поймешь, что усреднение цен дает обратный сигнал задержанный ровно на полученный профит
это конечно же в лучшем случае
мою стратегию ты знаешь - против толпы
опережаем толпу и имеем профит
В стадии разработки, там не всё тоже так гладко.
А если имел ввиду по больше захватить историю, то с этим проблем нет, на всём периоде одинаково.
Очень просто - держать спред таким, что бы средний трейдер, со средними размерами тейка и стопа, после открытия сделки автоматом попадал на -5% и более. Т.е. на дистанции, условия на выигрыш хуже, чем в казино.
Не валите все на других. Я так то же раньще думал. А оказывается все просто, основная причина проигрыша трейдеров - это сами трейдеры. Даже имея первоклассную торговую систему, не значит торговать прибыльно. Я сам знаю. Пытаюсь разогнать депозиты уже давно. Пока держусь системы счет растет. Как сорвусь и заиграюсь счета нет. А мне всего лищь год надо продержаться и счет вырастит в 1000 раз. Но пока это не реально.Причина дисциплинак. Максимальный результат это удалось пройти почти половину пути , что бы увеличить счет в 1000 раз,это увеличение счета в 28 раз за 4 месяца. И причина слива все та же. Сам виноват. Заигрался. Вот смотрите счет до слива Я ни разу не заметил, что бы кто то мешал, за все время.Только я сам себе и мешаю.
скрин можно?
Суббота однако, рынки закрыты, говорю же расчёт пока сделан только для реал тайм.
До расчёта на истории пока не дошел процесс разработки.
Суббота однако, рынки закрыты, говорю же расчёт пока сделан только для реал тайм.
До расчёта на истории пока не дошел процесс разработки.
объемы покупок/продаж используются?
объемы покупок/продаж используются?
В расчёте? Нет, чистая математика.