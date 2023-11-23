Ищем закономерности - страница 132

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Aleksei Stepanenko:

 кого сто штук в минуту, у кого двести?

Цена да, плюс-минус совпадает. Но тики! Как? Объясни пожалуйста.


Только не короткой фразой, а развёрнуто: подлежащее, сказуемое, дополнение.

Спасибо

Вы торгуете в каком то одном ДЦ,  верно?,  вот те тики которые он предоставляет - самые присамые правильные.  С ними и работайте.       Не понимаю когда из этого делают проблему.      

 
Roman:

Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.

очень красиво

по сильнее можно сжать, чтобы по больше было сигналов?

 
Roman:

Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.


какой смысл догонять график если есть... график XD

 
Renat Akhtyamov:

очень красиво

по сильнее можно сжать, чтобы по больше было сигналов?

В стадии разработки, там не всё тоже так гладко.
А если имел ввиду по больше захватить историю, то с этим проблем нет, на всём периоде одинаково.
Расчёт просто сейчас только реал тайм сделан, нужно копить в реал там чтоб показать в жатом виде, но поверь там всё гуд. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

какой смысл догонять график если есть... график XD

когда нибудь ТЫ поймешь, что усреднение цен дает обратный сигнал задержанный ровно на полученный профит

это конечно же в лучшем случае

мою стратегию ты знаешь - против толпы

опережаем толпу и имеем профит

 
Roman:

В стадии разработки, там не всё тоже так гладко.
А если имел ввиду по больше захватить историю, то с этим проблем нет, на всём периоде одинаково.

скрин можно?
 
Макс:
Очень просто - держать спред таким, что бы средний трейдер, со средними размерами тейка и стопа, после открытия сделки автоматом попадал на -5% и более. Т.е. на дистанции, условия на выигрыш хуже, чем в казино.

Не валите все на других. Я так то же раньще думал. А оказывается все просто, основная причина проигрыша трейдеров - это сами трейдеры. Даже имея первоклассную торговую систему, не значит торговать прибыльно. Я сам знаю. Пытаюсь разогнать депозиты уже давно. Пока держусь системы  счет растет. Как сорвусь и заиграюсь счета нет. А мне всего лищь год надо продержаться и счет вырастит в 1000 раз. Но пока это не реально.Причина дисциплинак. Максимальный результат это удалось пройти почти половину пути , что бы увеличить счет в 1000 раз,это увеличение счета  в 28 раз за 4 месяца. И причина слива все та же. Сам виноват. Заигрался. Вот смотрите счет до слива 445242                                                                                                                       Я ни разу не заметил, что бы кто то мешал, за все время.Только я сам себе и мешаю.

 
Renat Akhtyamov:
скрин можно?

Суббота однако, рынки закрыты, говорю же расчёт пока сделан только для реал тайм.
До расчёта на истории пока не дошел процесс разработки.

 
Roman:

Суббота однако, рынки закрыты, говорю же расчёт пока сделан только для реал тайм.
До расчёта на истории пока не дошел процесс разработки.

объемы покупок/продаж используются?

 
Renat Akhtyamov:

объемы покупок/продаж используются?

В расчёте? Нет, чистая математика.

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