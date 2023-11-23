Ищем закономерности - страница 58

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Uladzimir Izerski:

Индикатор это производная от цены. Точность предсказания в нём никакоЁ.

Давно пришел к выводу, что графический анализ на уровень выше индикаторного.

графический анализ, это сложная процедура.

Хотя, Индикаторы тоже -анализируют. и наверное также, графически рассчитывают эти точки.   

 
Alexsandr San:

графический анализ, это сложная процедура.

Хотя, Индикаторы тоже -анализируют. и наверное также, графически рассчитывают эти точки.   

В чем заключаются недостатки осцилляторных индикаторов.? Это запаздывание, как и обычных МАшек. 

Но есть маленькие плюсы. Это они отображают всевозможные дивиргенции из-за своего опаздывания.

Графический анализ работает непосредственно с ценой.

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Uladzimir Izerski:

В чем заключаются недостатки осцилляторных индикаторов.? Это запаздывание, как и обычных МАшек. 

Но есть маленькие плюсы. Это они отображают всевозможные дивиргенции из-за своего опаздывания.

Графический анализ работает непосредственно с ценой.

Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.

вот, что то пытаюсь разобраться 

EURUSDM30 

Файлы:
LN_2.mq5  22 kb
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Alexsandr San:

Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.

вот, что то пытаюсь разобраться 

 

это эксперт . сохранить шаблон Exp_LN_2.tpl что бы в тестере работало(сам принцип работы- на результат не смотреть) 

Файлы:
Exp_LN_2.tpl  5 kb
Exp_LN_2.mq5  20 kb
 
Кто нибудь из непризнанных гениев торговал вообще по своим стратегиям?:)
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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Кто нибудь из непризнанных гениев торговал вообще по своим стратегиям?:)

а где вы, видите стратегии? мы их только ищем 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Кто нибудь из непризнанных гениев торговал вообще по своим стратегиям?:)

Вопрос риторический...  Все "непризнанные гении" торгуют по своим стратегиям...

И только Новички пытаются торговать по заимствованным стратегиям...

 
Alexsandr San:

а где вы, видите стратегии? мы их только ищем 

Я бы предложил всем заняться унификацией применения  формулы определения вероятности положительного события ко всем поступающим предложениям:) а потом заниматься стратегиями...если конечно вы хотите их найти:)
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Alexsandr San:

это эксперт . сохранить шаблон Exp_LN_2.tpl что бы в тестере работало(сам принцип работы- на результат не смотреть) 

сам принцип работы и довести до ума, может что то, получится.

Снимок

Снимок2

 
Alexsandr San:

Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.

вот, что то пытаюсь разобраться 

 

Хороший вход, но важен еще и выход.

Выход возможен для огласки?  Будем ждать.

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