Ищем закономерности - страница 58
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Индикатор это производная от цены. Точность предсказания в нём никакоЁ.
Давно пришел к выводу, что графический анализ на уровень выше индикаторного.
графический анализ, это сложная процедура.
Хотя, Индикаторы тоже -анализируют. и наверное также, графически рассчитывают эти точки.
графический анализ, это сложная процедура.
Хотя, Индикаторы тоже -анализируют. и наверное также, графически рассчитывают эти точки.
В чем заключаются недостатки осцилляторных индикаторов.? Это запаздывание, как и обычных МАшек.
Но есть маленькие плюсы. Это они отображают всевозможные дивиргенции из-за своего опаздывания.
Графический анализ работает непосредственно с ценой.
В чем заключаются недостатки осцилляторных индикаторов.? Это запаздывание, как и обычных МАшек.
Но есть маленькие плюсы. Это они отображают всевозможные дивиргенции из-за своего опаздывания.
Графический анализ работает непосредственно с ценой.
Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.
вот, что то пытаюсь разобраться
Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.
вот, что то пытаюсь разобраться
это эксперт . сохранить шаблон Exp_LN_2.tpl что бы в тестере работало(сам принцип работы- на результат не смотреть)
Кто нибудь из непризнанных гениев торговал вообще по своим стратегиям?:)
а где вы, видите стратегии? мы их только ищем
Кто нибудь из непризнанных гениев торговал вообще по своим стратегиям?:)
Вопрос риторический... Все "непризнанные гении" торгуют по своим стратегиям...
И только Новички пытаются торговать по заимствованным стратегиям...
а где вы, видите стратегии? мы их только ищем
это эксперт . сохранить шаблон Exp_LN_2.tpl что бы в тестере работало(сам принцип работы- на результат не смотреть)
сам принцип работы и довести до ума, может что то, получится.
Графический анализ - ведь, тоже можно автоматизировать в Индикатор . но, у меня знаний не хватает.
вот, что то пытаюсь разобраться
Хороший вход, но важен еще и выход.
Выход возможен для огласки? Будем ждать.