Ищем закономерности - страница 287

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Serqey Nikitin:

Вы опять переводите САМУ ПРОБЛЕМУ в частный случай...

По большому счету - НИЧЕГО не изменилось, как был график кривой в двух координатах, так он и остался...

Те, кто знал как решить данную проблему, ничего не потеряли с компьютеризацией...

График кривой в двух координатах то остался. А вот возможности с помощью компа исследовать его со всех сторон выросли неимоверно.

Сегодня цену можно видеть на несколько шагов вперед. Цена ходит по определенным шаблонам. С помощью компьютерных программ специалисту это можно легко реализовать. Ну а кто туп как дерево, тому цена случайное блуждание.

 
Uladzimir Izerski:

График кривой в двух координатах то остался. А вот возможности с помощью компа исследовать его со всех сторон выросли неимоверно.

Сегодня цену можно видеть на несколько шагов вперед. Цена ходит по определенным шаблонам. С помощью компьютерных программ специалисту это можно легко реализовать. Ну а кто туп как дерево, тому цена случайное блуждание.

Заблуждение...

На цену влияет столько РАЗЛИЧНЫХ факторов, что " видеть цену на несколько шагов вперед " просто не реально...

Но, если Вы так считаете, то разубеждать Вас в этом не буду...

 
Serqey Nikitin:

Заблуждение...

На цену влияет столько РАЗЛИЧНЫХ факторов, что " видеть цену на несколько шагов вперед " просто не реально...

Но, если Вы так считаете, то разубеждать Вас в этом не буду...

Заблуждение заключается в том, что Вы мерите всех по себе.)
 
Renat Akhtyamov:

Роботы торгуют и ценой не управляют.

Вот именно что цена упала ниже нуля, естественно что покупали по дешевке чуть выше нуля, потому то и упала еще ниже.

Последнее - закономерность и как говорится, на рынке даже ради приличия не могут не забрать бабки у честных трейдеров.

Кхе кхе, цена улетела в минус потому, что снизу не было поддержки, тоесть ликвидности, тоесть покупателей) падение остановили закрытием торгов на короткое время, иначе мы бы увидели ещё больший минус) тоже самое произошло в марте этого года на фондовом рынке и теже микро моменты недостатка ликвидности происходят в выходные например - гэпы

 
Uladzimir Izerski:
Заблуждение заключается в том, что Вы мерите всех по себе.)

Ну почему надо считать заблуждением то, что я считаю ВСЕХ такими же умными, как и я сам...?

Если бы я считал иначе, то ни одного поста от меня вы бы не дождались...
[Удален]  
Serqey Nikitin:

то ни одного поста от меня вы бы не дождались...

Сергей, какой тип одежды Вы предпочитаете? Интересно без прикола. Хочу представить, как Вы выглядите.

 
Serqey Nikitin:

Ну почему надо считать заблуждением то, что я считаю ВСЕХ такими же умными, как и я сам...?

Если бы я считал иначе, то ни одного поста от меня вы бы не дождались...

Я считаю, что цена ходит закономерно, а Вы, что случайно. Как Вы тогда торгуете?

Даже если на цену повлияет какой то фактор, она закономерно отреагирует.

С меня хватит.

 
Aleksei Stepanenko:

Сергей, какой тип одежды Вы предпочитаете? Интересно без прикола. Хочу представить, как Вы выглядите.

Примерно так


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Примерно так

Нееее, этот чувак на картинке шизоид по психотипу, а Сергей истероидного типа похоже... (слова не ругательные!)

Должен быть красавчиком...

 
Vitaly Muzichenko:

Примерно так

Интересно какой у него принтер ;)

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