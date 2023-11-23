Ищем закономерности - страница 287
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Вы опять переводите САМУ ПРОБЛЕМУ в частный случай...
По большому счету - НИЧЕГО не изменилось, как был график кривой в двух координатах, так он и остался...
Те, кто знал как решить данную проблему, ничего не потеряли с компьютеризацией...
График кривой в двух координатах то остался. А вот возможности с помощью компа исследовать его со всех сторон выросли неимоверно.
Сегодня цену можно видеть на несколько шагов вперед. Цена ходит по определенным шаблонам. С помощью компьютерных программ специалисту это можно легко реализовать. Ну а кто туп как дерево, тому цена случайное блуждание.
График кривой в двух координатах то остался. А вот возможности с помощью компа исследовать его со всех сторон выросли неимоверно.
Сегодня цену можно видеть на несколько шагов вперед. Цена ходит по определенным шаблонам. С помощью компьютерных программ специалисту это можно легко реализовать. Ну а кто туп как дерево, тому цена случайное блуждание.
Заблуждение...
На цену влияет столько РАЗЛИЧНЫХ факторов, что " видеть цену на несколько шагов вперед " просто не реально...
Но, если Вы так считаете, то разубеждать Вас в этом не буду...
Заблуждение...
На цену влияет столько РАЗЛИЧНЫХ факторов, что " видеть цену на несколько шагов вперед " просто не реально...
Но, если Вы так считаете, то разубеждать Вас в этом не буду...
Роботы торгуют и ценой не управляют.
Вот именно что цена упала ниже нуля, естественно что покупали по дешевке чуть выше нуля, потому то и упала еще ниже.
Последнее - закономерность и как говорится, на рынке даже ради приличия не могут не забрать бабки у честных трейдеров.
Кхе кхе, цена улетела в минус потому, что снизу не было поддержки, тоесть ликвидности, тоесть покупателей) падение остановили закрытием торгов на короткое время, иначе мы бы увидели ещё больший минус) тоже самое произошло в марте этого года на фондовом рынке и теже микро моменты недостатка ликвидности происходят в выходные например - гэпы
Заблуждение заключается в том, что Вы мерите всех по себе.)
Ну почему надо считать заблуждением то, что я считаю ВСЕХ такими же умными, как и я сам...?Если бы я считал иначе, то ни одного поста от меня вы бы не дождались...
то ни одного поста от меня вы бы не дождались...
Сергей, какой тип одежды Вы предпочитаете? Интересно без прикола. Хочу представить, как Вы выглядите.
Ну почему надо считать заблуждением то, что я считаю ВСЕХ такими же умными, как и я сам...?Если бы я считал иначе, то ни одного поста от меня вы бы не дождались...
Я считаю, что цена ходит закономерно, а Вы, что случайно. Как Вы тогда торгуете?
Даже если на цену повлияет какой то фактор, она закономерно отреагирует.
С меня хватит.
Сергей, какой тип одежды Вы предпочитаете? Интересно без прикола. Хочу представить, как Вы выглядите.
Примерно так
Примерно так
Нееее, этот чувак на картинке шизоид по психотипу, а Сергей истероидного типа похоже... (слова не ругательные!)
Должен быть красавчиком...
Примерно так
Интересно какой у него принтер ;)