Ищем закономерности - страница 170
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Читайте внимательно мой пост, я такого не писал.
А вообще эти зоны можно использовать, чтоб определять наличия тренда. При тренде вверх индикаторы таких зон обычно заходят в зону перекупленности, но не доходят до зоны перепроданности и наоборот.
Спасибо, познавательно
Привет, могу сказать мысли о перекупленности.
Думаю так. Человеческий глаз или индикатор выискивает какие-то определённые размеры, которые он считает стандартными. В случае индикатора это может быть период колебаний или амплитуда.
Ну и вот, смотрит наблюдатель на первое движение - Ок, вроде всё стандартно, значит нет перекупленности. Смотрит на второе - тоже нормально вроде. Смотрит на третье - а там безоткатный тренд. Вот где-то, как превысит размер предыдущие значения, так в голове перекупленность/перепроданность и настанет. И так у всех одновременно. Не сговариваясь, через некоторое время все в голове включают разворот. Ну иногда и выносят всех для профилактики.
Привет, могу сказать мысли о перекупленности.
Думаю так. Человеческий глаз или индикатор выискивает какие-то определённые размеры, которые он считает стандартными. В случае индикатора это может быть период колебаний или амплитуда.
Ну и вот смотрит наблюдатель на первое движение, Ок, вроде всё стандартно, значит нет перекупленности. Смотрит на второе, тоже нормально вроде. Смотрит на третье, а там безоткатный тренд. Вот где-то, как превысит размер предыдущие значения, так в голове перекупленность/перемпроданность и настанет. И так у всех одновременно. Не сговариваясь, через некоторое время все в голове включают разворот. Ну иногда и выносят всех для профилактики.
Хитро сказал :) Но перекупленность бывает на определённом этапе, ну а после это уже становится нормальностью
Нет зон перекупленности и перепроданности, абсурд
Есть. Другое дело, что классически обычно определяют - это совсем не то. По другому немного нужно. Это как с накачкой лазера например или с грозой, можно сравнить. Копиться энергия (деньги на рынках) могут только до определенного предела, затем неминуемо происходит пробой и разряд.
Кстати, Владимир, встречал здесь человека, у него такой-же значок и фотка той-же команды в личке. Иностранец правда.
Кстати, Владимир, встречал здесь человека, у него такой-же значок и фотка той-же команды в личке.
Да, здорово! Правда я к спорту нейтрален, не вставляет почему-то.
зон перекупленности и перепроданности конечно же нет
пока есть бабки в кармане, будет тренд
;)