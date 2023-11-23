Ищем закономерности - страница 170

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khorosh:

Читайте внимательно мой пост, я такого не писал. 

А вообще эти зоны можно использовать, чтоб определять наличия тренда. При тренде вверх индикаторы таких зон обычно заходят в зону перекупленности, но не доходят до зоны перепроданности и наоборот.

Спасибо, познавательно

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Привет, могу сказать мысли о перекупленности.

Думаю так. Человеческий глаз или индикатор выискивает какие-то определённые размеры, которые он считает стандартными. В случае индикатора это может быть период колебаний или амплитуда.

Ну и вот, смотрит наблюдатель на первое движение - Ок, вроде всё стандартно, значит нет перекупленности. Смотрит на второе - тоже нормально вроде. Смотрит на третье - а там безоткатный тренд. Вот где-то, как превысит размер предыдущие значения, так в голове перекупленность/перепроданность и настанет. И так у всех одновременно. Не сговариваясь, через некоторое время все в голове включают разворот. Ну иногда и выносят всех для профилактики.

 
Aleksei Stepanenko:

Привет, могу сказать мысли о перекупленности.

Думаю так. Человеческий глаз или индикатор выискивает какие-то определённые размеры, которые он считает стандартными. В случае индикатора это может быть период колебаний или амплитуда.

Ну и вот смотрит наблюдатель на первое движение, Ок, вроде всё стандартно, значит нет перекупленности. Смотрит на второе, тоже нормально вроде. Смотрит на третье, а там безоткатный тренд. Вот где-то, как превысит размер предыдущие значения, так в голове перекупленность/перемпроданность и настанет. И так у всех одновременно. Не сговариваясь, через некоторое время все в голове включают разворот. Ну иногда и выносят всех для профилактики.

Хитро сказал :) Но перекупленность бывает на определённом этапе, ну а после это уже становится нормальностью 

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Ну, да наверное. Если размеры меняются, все привыкают к новым. Из-за этого периодического изменения все и сливают. Тяжело приспособиться. Думаю.
 
Vladimir Baskakov:
Нет зон перекупленности и перепроданности, абсурд

Есть.  Другое дело, что классически обычно определяют - это совсем не то.  По другому немного нужно.  Это как с накачкой лазера например или с грозой, можно сравнить.  Копиться энергия (деньги на рынках) могут только до определенного предела, затем неминуемо происходит пробой и разряд.

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Недавно нефть стоила меньше 0. О каких зонах может идти речь вообще
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Vladimir Baskakov:

Кстати, Владимир, встречал здесь человека, у него такой-же значок и фотка той-же команды в личке. Иностранец правда.

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Aleksei Stepanenko:

Кстати, Владимир, встречал здесь человека, у него такой-же значок и фотка той-же команды в личке.

Да, регби спорт честный, не то, что футбол, все с чубчиками, миллионеры блин
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Да, здорово! Правда я к спорту нейтрален, не вставляет почему-то.

 

зон перекупленности и перепроданности конечно же нет

пока есть бабки в кармане, будет тренд

;)

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