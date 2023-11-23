Ищем закономерности - страница 171
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну раз мы здесь встретились, скажите, что думаете? Закономерности, ну и вообще видение рынка. Мне интересно.
Нашел у кого спрашивать. Ни одного прогноза, ни одной мысли адекватной нет от него.
Бегает тут по веткам и подковыривает всех.
Тот еще му..."жик" .
Тот еще му... .
Неее, Александр, это оболочка. Люди заворачивают свой внутренний мир в несколько защитных оболочек: недоверчивость, язвительность, даже агрессия. Это способы защиты. Внутри каждому есть, что рассказать, тем более Владимиру.
Неее, Александр, это оболочка. Люди заворачивают свой внутренний мир в несколько защитных оболочек: недоверчивость, язвительность даже агрессия. Это способы защиты. Внутри каждому есть, что рассказать, тем более Владимиру.
Ага, удачи с ним. Я тоже так раньше думал.
Ну раз мы здесь встретились, скажите, что думаете? Закономерности, ну и вообще видение рынка. Мне интересно.
Ага , корреляция. Чеши чеши.
С меня все слизал. Сделка его по золоту.
Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа. (делаю так я и пишу везде об этом),
и цена доходит до уровня. Только опять все как не у людей. Даже намека небыло на отскок от уровня ни на одном ТФ, а ты взял и вышел.
Надо было просто часть сделки закрыть и в БУ поставить. Учись. Вообще никакого понятия о сопровождение сделок нет.
Ага , корреляция. Чеши чеши.
С меня все слизал. Сделка его по золоту.
Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа. (делаю так я и пишу везде об этом),
и цена доходит до уровня. Только опять все как не у людей. Даже намека небыло на отскок от уровня ни на одном ТФ, а ты взял и вышел.
Надо было просто часть сделки закрыть и в БУ поставить. Учись. Вообще никакого понятия о сопровождение сделок нет.
Ты совсем ку-ку:)
Ой как хорошо, зацепил все таки я тебя.
Не все тебе стебаться.
Привыкай)))
Ой как хорошо, зацепил все таки я тебя.
Не все тебе стебаться.
Привыкай)))
Куда зацепил, за что? Бредишь уже. Ты 0 в трейдинге
Да, да, гавкай, гавкай...