Ищем закономерности - страница 171

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Vladimir Baskakov:

Ну раз мы здесь встретились, скажите, что думаете? Закономерности, ну и вообще видение рынка. Мне интересно.

 

Нашел у кого спрашивать. Ни одного прогноза, ни одной мысли адекватной нет от него.

Бегает тут по веткам и подковыривает всех.

Тот еще му..."жик" .

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Aleksandr Yakovlev:

Тот еще му... .

Неее, Александр, это оболочка. Люди заворачивают свой внутренний мир в несколько защитных оболочек: недоверчивость, язвительность, даже агрессия. Это способы защиты. Внутри каждому есть, что рассказать, тем более Владимиру.

 
Aleksei Stepanenko:

Неее, Александр, это оболочка. Люди заворачивают свой внутренний мир в несколько защитных оболочек: недоверчивость, язвительность даже агрессия. Это способы защиты. Внутри каждому есть, что рассказать, тем более Владимиру.

Ага, удачи с ним.  Я тоже так раньше думал.

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Aleksei Stepanenko:

Ну раз мы здесь встретились, скажите, что думаете? Закономерности, ну и вообще видение рынка. Мне интересно.

Есть конечно, я торгую на корреляции XAU and XAG
 

Ага , корреляция. Чеши чеши.

С меня все слизал. Сделка его по золоту.

Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа. (делаю так я и пишу везде об этом),

и цена доходит до уровня. Только опять все как не у людей. Даже намека небыло на отскок от уровня ни на одном ТФ, а ты взял и вышел.

Надо было просто часть сделки закрыть и в БУ поставить. Учись. Вообще никакого понятия о сопровождение сделок нет.

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Aleksandr Yakovlev:

Ага , корреляция. Чеши чеши.

С меня все слизал. Сделка его по золоту.

Есть зона накопления, выход из нее с тестом с низу и продажа. (делаю так я и пишу везде об этом),

и цена доходит до уровня. Только опять все как не у людей. Даже намека небыло на отскок от уровня ни на одном ТФ, а ты взял и вышел.

Надо было просто часть сделки закрыть и в БУ поставить. Учись. Вообще никакого понятия о сопровождение сделок нет.

Ты совсем ку-ку:)
 
Vladimir Baskakov:
Ты совсем ку-ку:)

Ой как хорошо, зацепил все таки я тебя.

Не все тебе стебаться.

Привыкай)))

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Aleksandr Yakovlev:

Ой как хорошо, зацепил все таки я тебя.

Не все тебе стебаться.

Привыкай)))

Куда зацепил, за что? Бредишь уже. Ты 0 в трейдинге
 
Vladimir Baskakov:
Куда зацепил, за что? Бредишь уже. Ты 0 в трейдинге

Да, да, гавкай, гавкай...

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