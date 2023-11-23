Ищем закономерности - страница 111

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Uladzimir Izerski:

Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде.

Вы ошибаетесь! Для таких суждений нужен анализ, а Вы его не делали. Складывается впечатление, что Вы против всего что Вам не понятно.

Индикатор Алексея рекомендует направление открытия сделок, нужно просто открыть глаза.

 
Uladzimir Izerski:

Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде. Без обоснования какой то конкретики, что такое трендА).

Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.

Не надо цепляться к терминам, Володя, смысл и так понятен. Вопрос только в выявлении этих временных промежутков (циклов).

 
MakarFX:

Вы ошибаетесь! Для таких суждений нужен анализ, а Вы его не делали. Складывается впечатление, что Вы против всего что Вам не понятно.

Индикатор Алексея рекомендует направление открытия сделок, нужно просто открыть глаза.

Всё я вижу. Да я не делаю анализ вручную. На это есть программы которые анализируют и выдают готовый результат.

Алексей постоянно называет трендом любое неопределенное движение цены. Но тренд это четко сформулированное понятие.

Что бы знать что такое тренд, надо его разложить по полочкам. Это ближе к научной работе, чем к торговле.

 
Alexander_K2:

Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.

Не надо цепляться к терминам, Володя, смысл и так понятен. Вопрос только в выявлении этих временных промежутков (циклов).

Вот в том то и дело, что не зная что это такое, не будешь знать как оно работает.

 
Uladzimir Izerski:

Многие упрощенно смотрят на рынок форекс(в частности и в большинстве не опытных) не вникая в его суть.

Есть много закономерностей на рынке ( и физических законов с точки зрения таких потребителей). 

А рынком двигает ФА и психология толпы.


На самом деле, вопрос: ЧТО ГЛАВНЕЕ? ГРАФИК цены или ФА? ... требует ОЧЕНЬ внимательного осмысления...

Если учесть скорость поступления данных для Трейдера, то ответ очевиден - график будет обновляться намного быстрее, чем все другие данные...

 

Uladzimir Izerski:

Но тренд это четко сформулированное понятие.

Что бы знать что такое тренд, надо его разложить по полочкам.

Как писал Alexander_K2: Не надо цепляться к терминам, Володя...

Движение на М1 в течении 30минут тоже тренд.(тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами)

 
Uladzimir Izerski:

Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде. Без обоснования какой то конкретики, что такое трендА).


Он строит индикатор по модели Чингиза (тот который Чегевара в прошлом). А его словам (Чингиза) можно доверять, хотя бы потому, что график баланса его сигнала (когда он был) стабильно направлялся вверх.  

 
Alexander_K2:

Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.


Что-то типа того, когда по индикатору Колдуна цена не возвращается, а двигается дальше?

 
Serqey Nikitin:

На самом деле, вопрос: ЧТО ГЛАВНЕЕ? ГРАФИК цены или ФА? ... требует ОЧЕНЬ внимательного осмысления...

Если учесть скорость поступления данных для Трейдера, то ответ очевиден - график будет обновляться намного быстрее, чем все другие данные...

Разные группы участников рынка форекс по разному реагируют на ФА. Одни мгновенно реагируют на новости. Это спекулянты. Другие ждут накопившуюся ликвидность и забирают её.

На графике всё видно. Перед графиком все равны. Еще ни у кого нет завтрашнего графика.))

В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.) Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.

 
MakarFX:

тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами

Можно УПРОЩАТЬ определение тренда..., но не надо забывать, что ТРЕНД - он ОДИН, ... и не важно на каком графике он будет зафиксирован!

Просто на одном графике ( на мелких графиках ) он будет выглядеть как ОТКАТ, но на основном графике - это будет в любом случае - ТРЕНД:

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