Ищем закономерности - страница 111
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Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде.
Вы ошибаетесь! Для таких суждений нужен анализ, а Вы его не делали. Складывается впечатление, что Вы против всего что Вам не понятно.
Индикатор Алексея рекомендует направление открытия сделок, нужно просто открыть глаза.
Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде. Без обоснования какой то конкретики, что такое трендА).
Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.
Не надо цепляться к терминам, Володя, смысл и так понятен. Вопрос только в выявлении этих временных промежутков (циклов).
Вы ошибаетесь! Для таких суждений нужен анализ, а Вы его не делали. Складывается впечатление, что Вы против всего что Вам не понятно.
Индикатор Алексея рекомендует направление открытия сделок, нужно просто открыть глаза.
Всё я вижу. Да я не делаю анализ вручную. На это есть программы которые анализируют и выдают готовый результат.
Алексей постоянно называет трендом любое неопределенное движение цены. Но тренд это четко сформулированное понятие.
Что бы знать что такое тренд, надо его разложить по полочкам. Это ближе к научной работе, чем к торговле.
Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.
Не надо цепляться к терминам, Володя, смысл и так понятен. Вопрос только в выявлении этих временных промежутков (циклов).
Вот в том то и дело, что не зная что это такое, не будешь знать как оно работает.
Многие упрощенно смотрят на рынок форекс(в частности и в большинстве не опытных) не вникая в его суть.
Есть много закономерностей на рынке ( и физических законов с точки зрения таких потребителей).
А рынком двигает ФА и психология толпы.
На самом деле, вопрос: ЧТО ГЛАВНЕЕ? ГРАФИК цены или ФА? ... требует ОЧЕНЬ внимательного осмысления...
Если учесть скорость поступления данных для Трейдера, то ответ очевиден - график будет обновляться намного быстрее, чем все другие данные...
Uladzimir Izerski:
Но тренд это четко сформулированное понятие.
Что бы знать что такое тренд, надо его разложить по полочкам.
Как писал Alexander_K2: Не надо цепляться к терминам, Володя...
Движение на М1 в течении 30минут тоже тренд.(тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами)
Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде. Без обоснования какой то конкретики, что такое трендА).
Он строит индикатор по модели Чингиза (тот который Чегевара в прошлом). А его словам (Чингиза) можно доверять, хотя бы потому, что график баланса его сигнала (когда он был) стабильно направлялся вверх.
Тренд - это устойчивое смещение (снос, дрифт,...) цены в течение определенного промежутка времени.
Что-то типа того, когда по индикатору Колдуна цена не возвращается, а двигается дальше?
На самом деле, вопрос: ЧТО ГЛАВНЕЕ? ГРАФИК цены или ФА? ... требует ОЧЕНЬ внимательного осмысления...
Если учесть скорость поступления данных для Трейдера, то ответ очевиден - график будет обновляться намного быстрее, чем все другие данные...
Разные группы участников рынка форекс по разному реагируют на ФА. Одни мгновенно реагируют на новости. Это спекулянты. Другие ждут накопившуюся ликвидность и забирают её.
На графике всё видно. Перед графиком все равны. Еще ни у кого нет завтрашнего графика.))
В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.) Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.
тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами
Можно УПРОЩАТЬ определение тренда..., но не надо забывать, что ТРЕНД - он ОДИН, ... и не важно на каком графике он будет зафиксирован!
Просто на одном графике ( на мелких графиках ) он будет выглядеть как ОТКАТ, но на основном графике - это будет в любом случае - ТРЕНД: