Ищем закономерности - страница 30
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Ок, сначала доведём до ума Рельсы. Думаю 2 свечи поглощающую предыдущую можно отнести к этому паттерну. Остальные паттерны будем делать отдельно.
Ну да, это разные паттерны. Но исходя из некоторых ТС, которые используют подобные паттерны, есть мнение что тейк определяется по фибо натянутое на свечу с большой тенью (т.н. последний поцелуй) и выставляется на значении 161.8% и 261.8%.
по фибо
Если играют два человека, то вероятность выиграть больше у того, кто принимает маркетную цену открывая сделку в ущерб себе (проигрывает пункт). Те, кто берут по маркету и двигают цену. Это основа принципа движения цены.
У спекулянтов и у компаний разный подход к покупкам и продажам. Не обязательно кому то двигать цену. Крупная компания выбирает удачный момент, купила валюту и смылась за горизонт, а спекулянты думают, что цена пошла в их сторону.
Вот тут как раз две крупные свечи и стоят рядом. У кого то сработали стоплоссы или приказы, у других лимитники.
Не гарантия, что победит одна или другая сторона. Цена будет на стороне ФА.
Можно ради интереса посмотреть, куда дойдёт тейк по вероятности, но кажется это будет нормальное распределение, не выделяющее какие-то значения Фибо. Думаю это красивая сказка о гармонии во Вселенной по сказочным числам, посмотрим.
В сказочных числах заложен весь секрет. Туда надо смотреть.
Можно ради интереса посмотреть, куда дойдёт тейк по вероятности, но кажется это будет нормальное распределение, не выделяющее какие-то значения Фибо. Думаю это красивая сказка о гармонии во Вселенной по сказочным числам, посмотрим.
Ну, я просто наблюдаю за тем, как у некоторых эти условия работают с вероятностью выше 70% (в отдельных случаях, когда применяются несколько ТС, выше 90%). И как по мне, очевидно что уровни фибо имеют реальное значение в движениях. Просто если одни аналитики используют фибо для прогнозирования среднесрочных и долгосрочных тенденций, то в отдельных ТС можно наблюдать на практике как эти условия соблюдаются и в краткосрочных раскладах даже на мелких таймфреймах.
У спекулянтов и у компаний разный подход
Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности, на которых можно зарабатывать.
Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.
Все просто)
Цена на яблоко была 4 рубля, стала 5 рублей и растет дальше, а продавцы при этом теряют деньги, о как. Они же в вашем примере не шортят яблоки без покрытия, а просто продают их, откуда здесь взяться убыткам? Растет цена и хорошо, продадут дороже чем рассчитывали.
Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности, на которых можно зарабатывать.
Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.
Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности на которых можно зарабатывать.
Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.
Волны это и есть колена зигзага. На каждом ТФ свои характеристики. Каждый ТФ играет по своим правилам.
Все просто)
ну если сделать допущение, что цена имеет момент инерции (то есть трендовая) то да, в целом может быть правдой. Только надо ткнуть по рынку, когда инерция по остальным движениям стремится к 0, то есть рассчитывать тот момент, когда либо ты можешь запустить своим объемом новую тенденцию или попасть в старую.
Максим и Пётр, подумайте, как это можно нам применить, а то этот разговор дооолгоооо может длится
Да, тут еще одна закономерность. Она будет не очевидна для большинства (по тому что сначала надо знать что такое тренд), но по моим исследования все развивающиеся рынки (я проверил акции, валюты, сырье, крипту) трендовые, то есть обладают памятью. Поэтому это не пустой разговор, это еще одна закономерность в копилку.