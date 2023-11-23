Ищем закономерности - страница 30

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Aleksei Stepanenko:

Ок, сначала доведём до ума Рельсы. Думаю 2 свечи поглощающую предыдущую можно отнести к этому паттерну. Остальные паттерны будем делать отдельно.

Ну да, это разные паттерны. Но исходя из некоторых ТС, которые используют подобные паттерны, есть мнение что тейк определяется по фибо натянутое на свечу с большой тенью (т.н. последний поцелуй) и выставляется на значении 161.8% и 261.8%.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

по фибо

Можно ради интереса посмотреть, куда дойдёт тейк по вероятности, но кажется это будет нормальное распределение, не выделяющее какие-то значения Фибо. Думаю это красивая сказка о гармонии во Вселенной по сказочным числам, посмотрим. 
 
Реter Konow:
Если играют два человека, то вероятность выиграть больше у того, кто принимает маркетную цену открывая сделку в ущерб себе (проигрывает пункт). Те, кто берут по маркету и двигают цену. Это основа принципа движения цены.

Тот кто имеет больше денег может двигать цену в своем направлении, но не факт, что это движение ему окупится и его поддержат другие участники.

Елементарно, закупать большие обьемы, поглащая позиции продавцов, например. Но, где гарантия продолжения движения рынка в том же направлении?

У спекулянтов и у компаний разный подход к покупкам и продажам. Не обязательно кому то двигать цену. Крупная компания выбирает удачный момент, купила валюту и смылась за горизонт, а спекулянты думают, что цена пошла в их сторону.

Вот тут как раз две крупные свечи и стоят рядом. У кого то сработали стоплоссы или приказы, у других лимитники.

Не гарантия, что победит одна или другая сторона. Цена будет на стороне ФА.

 
Aleksei Stepanenko:
Можно ради интереса посмотреть, куда дойдёт тейк по вероятности, но кажется это будет нормальное распределение, не выделяющее какие-то значения Фибо. Думаю это красивая сказка о гармонии во Вселенной по сказочным числам, посмотрим. 

В сказочных числах заложен весь секрет. Туда надо смотреть.

 
Aleksei Stepanenko:
Можно ради интереса посмотреть, куда дойдёт тейк по вероятности, но кажется это будет нормальное распределение, не выделяющее какие-то значения Фибо. Думаю это красивая сказка о гармонии во Вселенной по сказочным числам, посмотрим. 

Ну, я просто наблюдаю за тем, как у некоторых эти условия работают с вероятностью выше 70% (в отдельных случаях, когда применяются несколько ТС, выше 90%). И как по мне, очевидно что уровни фибо имеют реальное значение в движениях. Просто если одни аналитики используют фибо для прогнозирования среднесрочных и долгосрочных тенденций, то в отдельных ТС можно наблюдать на практике как эти условия соблюдаются и в краткосрочных раскладах даже на мелких таймфреймах. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

У спекулянтов и у компаний разный подход

Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности, на которых можно зарабатывать.

Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.

 
Реter Konow:
Все просто) 

Вы и я заключаем сделку. Вы продаете яблоко, я покупаю. Вы говорите: 5 рублей, я говорю - 4 рубля! Цена неопределена между нами, и ничего не происходит. И тут мне надоело ждать и я говорю: ладно! Пусть 5 рублей! И покупаю яблоко. Я взял маркетную цену, а Вы продали по лимитной. Вы продали выгодно для себя, но я сдвинул цену наверх. Пусть в ущерб себе, я показал свою уверенность остальным покупателям в том, что яблоко того стоит. И остальные, видя мою решимость, начинают за мной покупать яблоки у продавцов. Те, видя спрос, от жадности все повышают цену, но цепная реакция запущена и покупателей не остановить. И тогда, продавцы начинают терять деньги. Их позиции уходят в минус из за повышения цены ими самими, а я, показавший пример и оказавшийся в начале движения, получаю максимальную прибыль.))

Цена на яблоко была 4 рубля, стала 5 рублей и растет дальше, а продавцы при этом теряют деньги, о как. Они же в вашем примере не шортят яблоки без покрытия, а просто продают их, откуда здесь взяться убыткам? Растет цена и хорошо, продадут дороже чем рассчитывали.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности, на которых можно зарабатывать.

Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.

Так он не расскажет, сначала надо хлопнуть
 
Aleksei Stepanenko:

Пожалуйста, господа, соберитесь с мыслями. Эта ветка не о смыслах бытия, а с конкретным вопросом найти закономерности на которых можно зарабатывать.

Владимир, расскажите о формах волн. Как эти формы можно формализовать, чтобы проверить статистически их потенциал.


EURUSD_1

Волны это и есть колена зигзага. На каждом ТФ свои характеристики. Каждый ТФ играет по своим правилам.

 
Реter Konow:
Все просто) 

Вы и я заключаем сделку. Вы продаете яблоко, я покупаю. Вы говорите: 5 рублей, я говорю - 4 рубля! Цена неопределена между нами, и ничего не происходит. И тут мне надоело ждать и я говорю: ладно! Пусть 5 рублей! И покупаю яблоко. Я взял маркетную цену, а Вы продали по лимитной. Вы продали выгодно для себя, но я сдвинул цену наверх. Пусть в ущерб себе, я показал свою уверенность остальным покупателям в том, что яблоко того стоит. И остальные, видя мою решимость, начинают за мной покупать яблоки у продавцов. Те, видя спрос, от жадности все повышают цену, но цепная реакция запущена и покупателей не остановить. И тогда, продавцы начинают терять деньги. Их позиции уходят в минус из за повышения цены ими самими, а я, показавший пример и оказавшийся в начале движения, получаю максимальную прибыль.))

ну если сделать допущение, что цена имеет момент инерции (то есть трендовая) то да, в целом может быть правдой. Только надо ткнуть по рынку, когда инерция по остальным движениям стремится к 0, то есть рассчитывать тот момент, когда либо ты можешь запустить своим объемом новую тенденцию или попасть в старую.

Aleksei Stepanenko:

Максим и Пётр, подумайте, как это можно нам применить, а то этот разговор дооолгоооо может длится

Да, тут еще одна закономерность. Она будет не очевидна для большинства (по тому что сначала надо знать что такое тренд), но по моим исследования все развивающиеся рынки (я проверил акции, валюты, сырье, крипту) трендовые, то есть обладают памятью. Поэтому это не пустой разговор, это еще одна закономерность в копилку.

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