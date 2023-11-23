Ищем закономерности - страница 112

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Немного теории...

Смотрим, что такое уравнение (20):

Это немарковское уравнение для вероятности нахождения цены в определенный момент времени, в зависимости от предыдущих состояний.

f(t) - гауссовский "белый шум".

Интегрируя это уравнение по времени, получим, что Р = кумулятивная сумма гауссовских приращений, т.е. обычное случайное блуждание +  некий двойной интеграл.

Вот этот двойной интеграл интересует всех трейдеров, ибо именно он описывает неслучайность поведения цены (тренд). Многие представляют его в виде обычной МА. Это, в первом приближении - неплохой вариант.

Обратите внимание, что интегрирование должно проводиться за определенный интервал времени и как раз этот интервал должен соответствовать внутренним временным циклам немарковской системы.

 
Uladzimir Izerski:

Разные группы участников рынка форекс по разному реагируют на ФА. Одни мгновенно реагируют на новости. Это спекулянты. Другие ждут накопившуюся ликвидность и забирают её.

На графике всё видно. Перед графиком все равны. Еще ни у кого нет завтрашнего графика.))

В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.) Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.

Об этом и разговор!

Для ТРЕЙДЕРА философские рассуждения о движении рынка ( ФА ) - это потеря времени, которое для Трейдера = ПРИБЫЛЬ...

График дает ПОЛНУЮ картину Трейдеру для принятия ПРАВИЛЬНОГО решения!

 
Alexander_K2:

Немного теории...


Трейдера не интересует МНОЖЕСТВО решений колебательных процессов и универсальность циклов и рынков...

Все это оставьте аспирантам для защиты диссертаций...

Трейдера интересует ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, приносящее прибыль...

 
MakarFX:

Как писал Alexander_K2: Не надо цепляться к терминам, Володя...

Движение на М1 в течении 30минут тоже тренд.(тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами)

Постоянно утверждаю, что на каждом ТФ существуют свои тренды, потому как подчиняются определённым правилам их распознания.

У меня четно сформулированы правила распознания, и потому намекаю вам о несовершенстве ваших выводов о тренде.

Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет?  Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.

31_392

 
Serqey Nikitin:

Трейдера не интересует МНОЖЕСТВО решений колебательных процессов и универсальность циклов и рынков...

Все это оставьте аспирантам для защиты диссертаций...

Трейдера интересует ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, приносящее прибыль...

Ну, так и подскажите - как определять тренд. Просто очевидно, что МА - это грубое приближение к неслучайной составляющей процесса. Тогда - что?

 
Uladzimir Izerski:

Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет?  Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.


Давайте начнем с ГЛАВНОГО! Ваша НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ - не есть фактор истины...

Поэтому для ПРАВИЛЬНОГО решения по данному вопросу, давайте откажемся от СУБЪЕКТИВНЫХ моментах - что вижу, то и пою...

А займемся математическими методами определения тренда...

 
Uladzimir Izerski:

Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет?  Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.



Есть тренд, так как eur по осцилятору падает , а chf растет.

 
Uladzimir Izerski:

На графике всё видно. 

Возможно, но видимо только для избранных.

Uladzimir Izerski:

1. В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.)

2. Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.

Все с точностью до наоборот. Эти технари в банках работают без эмоций совершенно. Никакого страха, никакой жадности т.к. работают с ЧУЖИМИ деньгами. Примерно как кассир в магазине.

 
Evgeniy Chumakov:


Есть тренд, так как eur по осцилятору падает , а chf растет.

Вот, один момент уже определили: ВСЕ пары связаны между собой... и Это - математика, от которой просто так  не отмахнуться...

 
Serqey Nikitin:

Вот, один момент уже определили: ВСЕ пары связаны между собой... и Это - математика, от которой просто так  не отмахнуться...


Это давно понятно. Вопрос как правильно связать валюты во времени.

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