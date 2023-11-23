Ищем закономерности - страница 112
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Немного теории...
Смотрим, что такое уравнение (20):
Это немарковское уравнение для вероятности нахождения цены в определенный момент времени, в зависимости от предыдущих состояний.
f(t) - гауссовский "белый шум".
Интегрируя это уравнение по времени, получим, что Р = кумулятивная сумма гауссовских приращений, т.е. обычное случайное блуждание + некий двойной интеграл.
Вот этот двойной интеграл интересует всех трейдеров, ибо именно он описывает неслучайность поведения цены (тренд). Многие представляют его в виде обычной МА. Это, в первом приближении - неплохой вариант.
Обратите внимание, что интегрирование должно проводиться за определенный интервал времени и как раз этот интервал должен соответствовать внутренним временным циклам немарковской системы.
Разные группы участников рынка форекс по разному реагируют на ФА. Одни мгновенно реагируют на новости. Это спекулянты. Другие ждут накопившуюся ликвидность и забирают её.
На графике всё видно. Перед графиком все равны. Еще ни у кого нет завтрашнего графика.))
В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.) Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.
Об этом и разговор!
Для ТРЕЙДЕРА философские рассуждения о движении рынка ( ФА ) - это потеря времени, которое для Трейдера = ПРИБЫЛЬ...
График дает ПОЛНУЮ картину Трейдеру для принятия ПРАВИЛЬНОГО решения!
Немного теории...
Трейдера не интересует МНОЖЕСТВО решений колебательных процессов и универсальность циклов и рынков...
Все это оставьте аспирантам для защиты диссертаций...
Трейдера интересует ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, приносящее прибыль...
Как писал Alexander_K2: Не надо цепляться к терминам, Володя...
Движение на М1 в течении 30минут тоже тренд.(тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами)
Постоянно утверждаю, что на каждом ТФ существуют свои тренды, потому как подчиняются определённым правилам их распознания.
У меня четно сформулированы правила распознания, и потому намекаю вам о несовершенстве ваших выводов о тренде.
Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет? Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.
Трейдера не интересует МНОЖЕСТВО решений колебательных процессов и универсальность циклов и рынков...
Все это оставьте аспирантам для защиты диссертаций...
Трейдера интересует ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, приносящее прибыль...
Ну, так и подскажите - как определять тренд. Просто очевидно, что МА - это грубое приближение к неслучайной составляющей процесса. Тогда - что?
Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет? Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.
Давайте начнем с ГЛАВНОГО! Ваша НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ - не есть фактор истины...
Поэтому для ПРАВИЛЬНОГО решения по данному вопросу, давайте откажемся от СУБЪЕКТИВНЫХ моментах - что вижу, то и пою...
А займемся математическими методами определения тренда...
Вот картинка. Скажите здесь есть тренд или нет? Вопрос ко всем. Давайте обсудим простой вопрос.
Есть тренд, так как eur по осцилятору падает , а chf растет.
На графике всё видно.
Возможно, но видимо только для избранных.
1. В крупных банках сидят такие же люди как и мы. Им тоже подвластны страх и жадность.)
2. Но они в основном занимаются не спекуляциями, а реальным обменом валют для клиентов.
Все с точностью до наоборот. Эти технари в банках работают без эмоций совершенно. Никакого страха, никакой жадности т.к. работают с ЧУЖИМИ деньгами. Примерно как кассир в магазине.
Есть тренд, так как eur по осцилятору падает , а chf растет.
Вот, один момент уже определили: ВСЕ пары связаны между собой... и Это - математика, от которой просто так не отмахнуться...
Вот, один момент уже определили: ВСЕ пары связаны между собой... и Это - математика, от которой просто так не отмахнуться...
Это давно понятно. Вопрос как правильно связать валюты во времени.