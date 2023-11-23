Ищем закономерности - страница 21

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Uladzimir Izerski:


Роботы в банках работают по определённым алгоритмам, образуют волны и каналы, поэтому финансовый рынок становиться более прогнозируемым.

Не надоело нести ахинею?
 
Dmitry Sumsky:
По Брагнштерну можно определить точку разворота с точностью до 1 пункта

Это шутка? Такой фамилии не существует.

 

По волновой ТС Брагнштерна волны рассчитываются без использования каких-либо индикаторов.

Индикаторы привязаны к барам того таймфрейма, на котором они установлены. На межсессионном флете они показывают одно, а на новостях проглатываются истинные движения.

Используя ТС Брагнштерна, точки входа рассчитываются по чистой математике. Если произошла ошибка, т.к. безошибочных ТС не существует, и тренд сильно пробивает точку входа, то цена по-любому сначала вернется в эту точку, а потом уже пойдет в противоположную сторону. Поэтому в этой ТС абсолютно не требуются ни мартин, ни локи для вывода сделки в БУ...

 
Vladimir Baskakov:
Не надоело нести ахинею?

Ты следи за своим сигналом. 

Красная полосочка подошла уже финишу)))

Спрятал, что бы мы не видели??

А тут ты герой дуть против всех.. Не позорься.

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Uladzimir Izerski:

Ты следи за своим сигналом. 

Красная полосочка подошла уже финишу)))

Спрятал, что бы мы не видели??

А тут ты герой дуть против всех.. Не позорься.

За свой побеспокойся гореволновик
 
Dmitry Sumsky:

По волновой ТС Брагнштерна волны рассчитываются без использования каких-либо индикаторов.

Индикаторы привязаны к барам того таймфрейма, на котором они установлены. На межсессионном флете они показывают одно, а на новостях проглатываются истинные движения.

Используя ТС Брагнштерна, точки входа рассчитываются по чистой математике. Если произошла ошибка, т.к. безошибочных ТС не существует, и тренд сильно пробивает точку входа, то цена по-любому сначала вернется в эту точку, а потом уже пойдет в противоположную сторону. Поэтому в этой ТС абсолютно не требуются ни мартин, ни локи для вывода сделки в БУ...

Явно шутка.)) Много не стыковок.

 
Uladzimir Izerski:

Явно шутка.)) Много не стыковок.

Я никому ничего доказывать не собираюсь.

Это форум - потрындели и разбежались... )))

 
Dmitry Sumsky:
По Брагнштерну можно определить точку разворота с точностью до 1 пункта
А как же работы Шлюсенберга?!
 
secret:
А как же работы Шлюсенберга?!

Спасибо, что не забыли австрийского мыслителя Шлюсенберга. Он обеспечил точность прогноза 0.5 пункта. 

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Индикатор Romanov Project BarCount 1.0

Проект Максима Романова. Индикатор подсчитывает разность количеств свечей противоположных направлений.

В индикаторе один входной параметр - количество баров истории, в течение которых рассматривается эта разность.

Пока писал этот индикатор, вспомнил нехорошую сторону всех индикаторов, имеющих плавающее окно истории: на текущее значение влияют не только поступающие данные, но и убывающие из этого окна истории. Поэтому текущая кривая иногда ведёт себя странно активно, на казалось бы мало меняющихся текущих данных. Дело в том, что в конце окна было сильное движение, и теперь мы выкидываем эти значения из расчёта. Из-за этого кривая скачет.  

Максим, расскажите, что дальше делали.

Файлы:
Romanov_Project_-_Bar_Count.mq4  7 kb
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