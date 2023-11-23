Ищем закономерности - страница 21
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Роботы в банках работают по определённым алгоритмам, образуют волны и каналы, поэтому финансовый рынок становиться более прогнозируемым.
По Брагнштерну можно определить точку разворота с точностью до 1 пункта
Это шутка? Такой фамилии не существует.
По волновой ТС Брагнштерна волны рассчитываются без использования каких-либо индикаторов.
Индикаторы привязаны к барам того таймфрейма, на котором они установлены. На межсессионном флете они показывают одно, а на новостях проглатываются истинные движения.
Используя ТС Брагнштерна, точки входа рассчитываются по чистой математике. Если произошла ошибка, т.к. безошибочных ТС не существует, и тренд сильно пробивает точку входа, то цена по-любому сначала вернется в эту точку, а потом уже пойдет в противоположную сторону. Поэтому в этой ТС абсолютно не требуются ни мартин, ни локи для вывода сделки в БУ...
Не надоело нести ахинею?
Ты следи за своим сигналом.
Красная полосочка подошла уже финишу)))
Спрятал, что бы мы не видели??
А тут ты герой дуть против всех.. Не позорься.
Ты следи за своим сигналом.
Красная полосочка подошла уже финишу)))
Спрятал, что бы мы не видели??
А тут ты герой дуть против всех.. Не позорься.
По волновой ТС Брагнштерна волны рассчитываются без использования каких-либо индикаторов.
Индикаторы привязаны к барам того таймфрейма, на котором они установлены. На межсессионном флете они показывают одно, а на новостях проглатываются истинные движения.
Используя ТС Брагнштерна, точки входа рассчитываются по чистой математике. Если произошла ошибка, т.к. безошибочных ТС не существует, и тренд сильно пробивает точку входа, то цена по-любому сначала вернется в эту точку, а потом уже пойдет в противоположную сторону. Поэтому в этой ТС абсолютно не требуются ни мартин, ни локи для вывода сделки в БУ...
Явно шутка.)) Много не стыковок.
Явно шутка.)) Много не стыковок.
Я никому ничего доказывать не собираюсь.
Это форум - потрындели и разбежались... )))
По Брагнштерну можно определить точку разворота с точностью до 1 пункта
А как же работы Шлюсенберга?!
Спасибо, что не забыли австрийского мыслителя Шлюсенберга. Он обеспечил точность прогноза 0.5 пункта.
Индикатор Romanov Project BarCount 1.0
Проект Максима Романова. Индикатор подсчитывает разность количеств свечей противоположных направлений.
В индикаторе один входной параметр - количество баров истории, в течение которых рассматривается эта разность.
Пока писал этот индикатор, вспомнил нехорошую сторону всех индикаторов, имеющих плавающее окно истории: на текущее значение влияют не только поступающие данные, но и убывающие из этого окна истории. Поэтому текущая кривая иногда ведёт себя странно активно, на казалось бы мало меняющихся текущих данных. Дело в том, что в конце окна было сильное движение, и теперь мы выкидываем эти значения из расчёта. Из-за этого кривая скачет.
Максим, расскажите, что дальше делали.