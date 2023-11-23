Ищем закономерности - страница 60
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Ну, обычные гистограммы... Частоты выпадения разных приращений.
ОНИ утверждают, что тот котировочный процесс, который мы видим - это сумма двух подпроцессов. Наверное, так оно и есть... Но, я глубоко эту тему не анализировал.
Разумеется. Одни приращения положительные, а другие отрицательные.
Из вашей гистограммы следует, что цена ходит то вверх, то вниз.
Следовательно, следует покупать или продавать.
Разумеется. Одни приращения положительные, а другие отрицательные.
Из вашей гистограммы следует, что цена ходит то вверх, то вниз.
Следовательно, следует покупать или продавать.
Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:
Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров - да, имеют такой необычный вид.
Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:
Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров - да, имеют такой необычный вид.
может быть, точки входа в сделку.
может быть, точки входа в сделку.
Понятия не имею... ОНИ давно не выходят на связь... Это я так - вспомнил об этих графиках, решил опубликовать.
Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:
Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров - да, имеют такой необычный вид.
это ряд приращений.
а итоговый куммулятивный график какой? что-то типа прореженного графика цены?
это ряд приращений.
а итоговый куммулятивный график какой? что-то типа прореженного графика цены?
Да, вроде, обычный график...
Вот, что мне скидывал один из НИХ:
Просто бары как-то по-особому формируют... Какие-то уровни... Внизу какая-то ерунда...
Я не стал тогда разбираться - думал, что мне и без НИХ на рынке все ясно. А сейчас и спросить не у кого :)))
мне это напоминает:
если бы из минутного графика сделали график Ренко, с размером BoxSize=10 пунктов.
но там не все приращения по 10 пунктов.
мне это напоминает:
если бы из минутного графика сделали график Ренко, с размером BoxSize=10 пунктов.
но там не все приращения по 10 пунктов.
Нет, это не Ренко. Это - равнотиковые бары с какой-то особенностью, нивелирующей разное кол-во тиков у разных брокеров. Я не помню уже - какой именно... Какие-то обрывки разговоров, рисунки у меня сохранились, но не более.
а это уже похоже на рэйндж-бары, где разница между хай и лов каждого бара составляет 10 пунктов.
а это уже похоже на рэйндж-бары, где разница между хай и лов каждого бара составляет 10 пунктов.
Возможно... Не знаю... В любом случае, спустя годы, мне кажется, что что-то из того, что мне пытался рассказать Волшебник, весьма любопытно. Но, спросить уже не у кого... Я, как обычно, сказал ему что-то вроде: "Не лезь, лапоть, не в своё дело", Его и след простыл... Тьфу...