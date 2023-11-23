Ищем закономерности - страница 60

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Alexander_K2:

Ну, обычные гистограммы... Частоты выпадения разных приращений.

ОНИ утверждают, что тот котировочный процесс, который мы видим - это сумма двух подпроцессов. Наверное, так оно и есть... Но, я глубоко эту тему не анализировал.

Разумеется. Одни приращения положительные, а другие отрицательные.

Из вашей гистограммы следует, что цена ходит то вверх, то вниз.

Следовательно, следует покупать или продавать.

 
secret:

Разумеется. Одни приращения положительные, а другие отрицательные.

Из вашей гистограммы следует, что цена ходит то вверх, то вниз.

Следовательно, следует покупать или продавать.

Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:

Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров  - да, имеют такой необычный вид.

 
Alexander_K2:

Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:

Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров  - да, имеют такой необычный вид.

может быть, точки входа в сделку.

 
danminin:

может быть, точки входа в сделку.

Понятия не имею... ОНИ давно не выходят на связь... Это я так - вспомнил об этих графиках, решил опубликовать.

 
Alexander_K2:

Ну, там не так все просто... Я смотрел на ИХ ряды приращений. Выглядят они вот так:

Ценовой ряд обычный - ничего особенного, только бары своеобразно формируются. А вот приращения между OPEN (или CLOSE - уже не помню...) таких баров  - да, имеют такой необычный вид.

это ряд приращений.
а итоговый куммулятивный график какой? что-то типа прореженного графика цены?

 
danminin:

это ряд приращений.
а итоговый куммулятивный график какой? что-то типа прореженного графика цены?

Да, вроде, обычный график...

Вот, что мне скидывал один из НИХ:

Просто бары как-то по-особому формируют... Какие-то уровни... Внизу какая-то ерунда...

Я не стал тогда разбираться - думал, что мне и без НИХ на рынке все ясно. А сейчас и спросить не у кого :)))

 
Alexander_K2:




мне это напоминает:

если бы из минутного графика сделали график Ренко, с размером BoxSize=10 пунктов.

но там не все приращения по 10 пунктов.

 
danminin:

мне это напоминает:

если бы из минутного графика сделали график Ренко, с размером BoxSize=10 пунктов.

но там не все приращения по 10 пунктов.

Нет, это не Ренко. Это - равнотиковые бары с какой-то особенностью, нивелирующей разное кол-во тиков у разных брокеров. Я не помню уже - какой именно... Какие-то обрывки разговоров, рисунки у меня сохранились, но не более.

 
Alexander_K2:

а это уже похоже на рэйндж-бары, где разница между хай и лов каждого бара составляет 10 пунктов.

 
danminin:

а это уже похоже на рэйндж-бары, где разница между хай и лов каждого бара составляет 10 пунктов.

Возможно... Не знаю... В любом случае, спустя годы, мне кажется, что что-то из того, что мне пытался рассказать Волшебник, весьма любопытно. Но, спросить уже не у кого... Я, как обычно, сказал ему что-то вроде: "Не лезь, лапоть, не в своё дело", Его и след простыл... Тьфу...

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