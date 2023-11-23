Ищем закономерности - страница 107
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В массиве с локальными трендами как раз лежат небольшие тренды, которые являются волнами глобального тренда из второго массива.
:)) Нормально.
На тему цены-времени можно вести бесконечный спор. Но, я остаюсь приверженцем этой взаимосвязи, установленной еще дедушкой Ганном. Я медленно продвигаюсь по пути доказательства этого факта, но абсолютно уверен, что это правильный путь.
Другой вопрос, что рынок, очевидно, имеет не только одно решение. Поэтому, я не стану спорить... Просто читаю.
Многие упрощенно смотрят на рынок форекс(в частности и в большинстве не опытных) не вникая в его суть.
Есть много закономерностей на рынке ( и физических законов с точки зрения таких потребителей).
А рынком двигает ФА и психология толпы.
)))
В массиве с локальными трендами как раз лежат небольшие тренды, которые являются волнами глобального тренда из второго массива.
Как вы их можете использовать? За тысячи лет.?))
Каждый ТФ играет по своим правилам.
П.с.
И только сейчас.
Что вы вкладываете в это понятие? Период колебаний?
Почему я разбил именно так, дневную свечу?
И какой второй цикл должен быть? Какой график нужно взять что бы найти хай и лоу дневной свечи?
Как вы их можете использовать? За тысячи лет.?))
Каждый ТФ играет по своим правилам.
Таймфрейм - это способ компактно увидеть информацию. Я делаю индикаторы независимыми от таймфреймов. Переключаясь между ними, все параметры почти остаются неизменными. Интервалы времени в течении которых длились тренды, их волны, количество пройденных пунктов не меняется. Выбирать глобальные, локальные, микро можно входными параметрами. И потом их рассматривать на любом таймфрейме без изменений. Есть некоторые погрешности из-за степени детализации.
Ну а как использовать? Собирать статистику.
Почему бы поиск закономерностей не оставить методам машинного обучения, а сосредоточится на поиске языка, описывающего события на графике, на поиске предикторов (фич)?
С вами бы я побеседовал отдельно.
Почему я разбил именно так, дневную свечу?
Я не знаю почему Вы так её разбили. Похоже на Н4. А почему, объясните, пожалуйста.
Таймфрейм - это способ компактно увидеть информацию. Я делаю индикаторы независимыми от таймфреймов. Переключаясь между ними, все параметры почти остаются неизменными. Интервалы времени в течении которых длились тренды, их волны, количество пройденных пунктов не меняется. Выбирать глобальные, локальные, микро можно входными параметрами. И потом их рассматривать на любом таймфрейме без изменений. Есть некоторые погрешности из-за степени детализации.
Ну а как использовать? Собирать статистику.
Приоткрыли тайну. Мне интересно. Осталось найти общий язык. Вполне возможно.
Осталось найти общий язык. Вполне возможно.
Так давно прошу, расскажите о своих девяти волнах