Ищем закономерности - страница 107

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Uladzimir Izerski:

В массиве с локальными трендами как раз лежат небольшие тренды, которые являются волнами глобального тренда из второго массива.

 
Alexander_K2:

:)) Нормально.

На тему цены-времени можно вести бесконечный спор. Но, я остаюсь приверженцем этой взаимосвязи, установленной еще дедушкой Ганном. Я медленно продвигаюсь по пути доказательства этого факта, но абсолютно уверен, что это правильный путь.

Другой вопрос, что рынок, очевидно, имеет не только одно решение. Поэтому, я не стану спорить... Просто читаю.

Многие упрощенно смотрят на рынок форекс(в частности и в большинстве не опытных) не вникая в его суть.

Есть много закономерностей на рынке ( и физических законов с точки зрения таких потребителей). 

А рынком двигает ФА и психология толпы.


)))

 
Aleksei Stepanenko:

В массиве с локальными трендами как раз лежат небольшие тренды, которые являются волнами глобального тренда из второго массива.

Как вы их можете использовать? За тысячи лет.?))

Каждый ТФ играет по своим правилам.

П.с.

И только сейчас.

 
Aleksei Stepanenko:

Что вы вкладываете в это понятие? Период колебаний?

Почему я разбил именно так, дневную свечу?

1

И какой второй цикл должен быть? Какой график нужно взять что бы найти хай и лоу дневной свечи?

 
Почему бы поиск закономерностей не оставить методам машинного обучения, а сосредоточится на поиске языка, описывающего события на графике, на поиске предикторов (фич)?
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Uladzimir Izerski:

Как вы их можете использовать? За тысячи лет.?))

Каждый ТФ играет по своим правилам.

Таймфрейм - это способ компактно увидеть информацию. Я делаю индикаторы независимыми от таймфреймов. Переключаясь между ними, все параметры почти остаются неизменными. Интервалы времени в течении которых длились тренды, их волны, количество пройденных пунктов не меняется. Выбирать глобальные, локальные, микро можно входными параметрами. И потом их рассматривать на любом таймфрейме без изменений. Есть некоторые погрешности из-за степени детализации.

Ну а как использовать? Собирать статистику.

 
Aleksey Vyazmikin:
Почему бы поиск закономерностей не оставить методам машинного обучения, а сосредоточится на поиске языка, описывающего события на графике, на поиске предикторов (фич)?

С вами бы я побеседовал отдельно.

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Martingeil:

Почему я разбил именно так, дневную свечу?

Я не знаю почему Вы так её разбили. Похоже на Н4.  А почему, объясните, пожалуйста.

 
Aleksei Stepanenko:

Таймфрейм - это способ компактно увидеть информацию. Я делаю индикаторы независимыми от таймфреймов. Переключаясь между ними, все параметры почти остаются неизменными. Интервалы времени в течении которых длились тренды, их волны, количество пройденных пунктов не меняется. Выбирать глобальные, локальные, микро можно входными параметрами. И потом их рассматривать на любом таймфрейме без изменений. Есть некоторые погрешности из-за степени детализации.

Ну а как использовать? Собирать статистику.

Приоткрыли тайну. Мне интересно. Осталось найти общий язык. Вполне возможно.

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Uladzimir Izerski:

Осталось найти общий язык. Вполне возможно.

Так давно прошу, расскажите о своих девяти волнах

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