Ищем закономерности - страница 96
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Всего 256 комбинаций, даже с редко встречаемых на одном инструменте, для точного определения тренда.
Отлично! Уладзимир потихоньку рассказывает. Ждём рисунки каждого кода волны, и список их комбинаций.
есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)
думаю, нету. Я уже 1935 страниц пытаюсь.
Сбросил вам табличку с волнами. На данный момент рынок не меняется, можно изучить.
........
Поясню, что тренд это комбинация волн в определенном порядке. Так же легко определяется флет. Это своя комбинация волн.
а чо ена пришибленная какая то получилась, даже лучше подойдет слово - притоптанная?
Если бы, такой детерминизм может учесть в данный момент грамотно собранный алгоритм AI/ML. При условии опять же таки грамотно выбранной целевой функции.
А по торговым сессиям подметил только то, что амеры легко ломают фибо и т.п. размерности азиатско-европейских движений, а также просто "любят" "положить цену" на открытие дня или на начало европейского движения, и только потом подтвердить или развернуть азиатско-европейское движение. Но как вычислить причину до следствия?)
Просто, изменить подход к поиску причины и пониманию того, что есть причина, а что - следствие. Можно ловить тренд, а можно - его разворот. В первом случае открываемся по тренду, не понимая, как далеко пройдём; во-втором - ловим разворот в момент окончания предыдущего тренда и ищем новый.
а чо ена пришибленная какая то получилась, даже лучше подойдет слово - притоптанная?
Ренат, ты немного невнимательно посмотрел на обстановку.
Волны отражают поведение валютной пары. Если в паре CHFJPY стоит 1 или 2 то волна вниз и сила у валюты JPY, а не CHF.
Вот итог по валютам посмотри. Выздоравливай быстрей. Скучно без тебя.)
Ренат, ты немного невнимательно посмотрел на обстановку.
Волны отражают поведение валютной пары. Если в паре CHFJPY стоит 1 или 2 то волна вниз и сила у валюты JPY, а не CHF.
Вот итог по валютам посмотри. Выздоравливай быстрей. Скучно без тебя.)
подобному индюку много времени посвятил.
доллар там как мусорное ведро, насколько помню алгоритм, все лишнее в него скидывается
только в сумме вроде ноль получалось, а у тебя тут как то по другому считается по-видимому
Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями
котангенс получается
иначе функция конечна, хвосты рубятся
то есть вроде бы как работают две координаты - время и на сколько пунктов вверх/вниз
остается мажоров под одну гребенку, но Николай Семко не выдает секретов ;)
Мне лишь интересно, есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)
Если бы такой способ был, вуз не потерял бы студента-двоечника.
В чем заключается смысл наблюдения за валютами.
Если валюта растет мы её не продаём. Наглядный пример на данный момент 17:33,02.03.2020 местное время и сравните со вчерашним рисунком.
Волны несут важную информацию о будущем цены. Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.
Ах, да, извините. На этих рисунках появились 4 новые колонки цифр. Порядок тот же от Н4 до М5.
Это цифры - границы Чегевары (он же CHINGIZ MUSTAFAEV) Не исключено ,что может присутствовать под другим ником.)) Но парень хороший. Не баскаков))
Ниже границы это 1 , а выше 5.
Как раз то, что вы ищите, господа офицеры.)
Не ищите таких в интернете. Их нет и в ближайшее будущее не ждите.))