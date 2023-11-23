Ищем закономерности - страница 96

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Uladzimir Izerski:

Всего 256 комбинаций, даже с редко встречаемых на одном инструменте, для точного определения тренда.

Отлично! Уладзимир потихоньку рассказывает. Ждём рисунки каждого кода волны, и список их комбинаций.

 
Aleksey Nikolayev:

есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)

думаю, нету. Я уже 1935 страниц пытаюсь.

 
Uladzimir Izerski:

Сбросил вам табличку с волнами. На данный момент рынок не меняется, можно изучить. 

........

Поясню, что тренд это комбинация волн в определенном порядке. Так же легко определяется флет. Это своя комбинация волн.

а чо ена пришибленная какая то получилась, даже лучше подойдет слово - притоптанная?

 
dr.mr.mom:

Если бы, такой детерминизм может учесть в данный момент грамотно собранный алгоритм AI/ML. При условии опять же таки грамотно выбранной целевой функции.

А по торговым сессиям подметил только то, что амеры легко ломают фибо и т.п. размерности азиатско-европейских движений, а также просто "любят" "положить цену" на открытие дня или на начало европейского движения, и только потом подтвердить или развернуть азиатско-европейское движение. Но как вычислить причину до следствия?)

Просто, изменить подход к поиску причины и пониманию того, что есть причина, а что - следствие. Можно ловить тренд, а можно - его разворот. В первом случае открываемся по тренду, не понимая, как далеко пройдём; во-втором - ловим разворот в момент окончания предыдущего тренда и ищем новый. 

 
Renat Akhtyamov:

а чо ена пришибленная какая то получилась, даже лучше подойдет слово - притоптанная?

Ренат, ты немного невнимательно посмотрел на обстановку.

Волны отражают поведение валютной пары. Если в паре CHFJPY стоит 1 или 2 то волна вниз и сила у валюты JPY, а не CHF.

Вот итог по валютам посмотри. Выздоравливай быстрей. Скучно без тебя.)

3_173

 
Uladzimir Izerski:

Ренат, ты немного невнимательно посмотрел на обстановку.

Волны отражают поведение валютной пары. Если в паре CHFJPY стоит 1 или 2 то волна вниз и сила у валюты JPY, а не CHF.

Вот итог по валютам посмотри. Выздоравливай быстрей. Скучно без тебя.)

подобному индюку много времени посвятил.

доллар там как мусорное ведро, насколько помню алгоритм, все лишнее в него скидывается

только в сумме вроде ноль получалось, а у тебя тут как то по другому считается по-видимому

 
Aleksei Stepanenko:

Ренат, с выздоровлением. Рассказывайте со всеми подробностями

котангенс получается

иначе функция конечна, хвосты рубятся

то есть вроде бы как работают две координаты - время и на сколько пунктов вверх/вниз

остается мажоров под одну гребенку, но Николай Семко не выдает секретов ;)

 
Aleksey Nikolayev:

Мне лишь интересно, есть ли хоть какой-то способ донести до вас хотя бы некоторые элементарные вещи)


Если бы такой способ был, вуз не потерял бы студента-двоечника.

 

В чем заключается смысл наблюдения за валютами.

Если валюта растет мы её не продаём. Наглядный пример на данный момент 17:33,02.03.2020 местное время и сравните со вчерашним рисунком.

Волны несут важную информацию о будущем цены. Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.

17_33 03_02_17

 

Ах, да, извините. На этих рисунках появились 4 новые колонки цифр. Порядок тот же от Н4 до М5.

Это цифры - границы Чегевары (он же CHINGIZ MUSTAFAEV) Не исключено ,что может присутствовать под другим ником.)) Но парень хороший. Не баскаков))

Ниже границы это 1 , а выше 5.

Как раз то, что вы ищите, господа офицеры.)

Не ищите таких в интернете. Их нет и в ближайшее будущее не ждите.))

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