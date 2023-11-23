Ищем закономерности - страница 135
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В идеале минуса не должно быть.
А синтетик не должен содержать подобных выбросов.
заморачиваешься ты по моему
опережение на один тик
текущий тик сравниваешь с предыдущим
для счастья больше ничего и не нужно, железный прогноз на руках
сам посмотри, что уже имеешь
заморачиваешься ты по моему
опережение на один тик
текущий тик сравниваешь с предыдущим
для счастья больше ничего и не нужно, железный прогноз на руках
сам посмотри, что уже имеешь
Думал я о тиках, на тике не зальёшь крупный объём.
А в среднесрочный портфель, можно влить очень много, при этом иметь минимальный риск.
Думал я о тиках, на тике не зальёшь крупный объём.
А в среднесрочный портфель, можно влить очень много.
м30 это не слабо, тиком называю один бар любого ТФ-ма
не думаю, что и на других ТФ-мах по другому работает.
здесь только поздравить с успехом остается
а на два тика сможешь опередить, чтобы не перерисовывался сигнал (ведь на текущем тике может произойти ситуация - то больше, то меньше, причем многократно)?
м30 это не слабо, тиком называю один бар любого ТФ-ма
не думаю, что и на других ТФ-мах по другому работает.
здесь только поздравить с успехом остается
а на два тика сможешь опередить, чтобы не перерисовывался сигнал (ведь на текущем тике может произойти ситуация - то больше, то меньше, причем многократно)?
На дневках ещё круче будет, но дневки для других рынков где меньше издержек за позицию, к примеру акции.Хотя, поясни что ты имеешь ввиду под опережением?
Дело в том, что я не ищу опережение, я ищу закономерность и стабильность.
Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.
Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.
Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.
А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.
Не то, месячный тренд связан с луной(месяцом). Луна создаёт не только морские приливы и отливы, но и приливы и отливы денег.)
На дневках ещё круче будет, но дневки для других рынков где меньше издержек за позицию, к примеру акции.Хотя, поясни что ты имеешь ввиду под опережением?
Дело в том, что я не ищу опережение, я ищу закономерность и стабильность.
написал же выше и картинку нарисовал
сигнал предыдущего тика прогнозирует следующий
написал же выше и картинку нарисовал
сигнал предыдущего тика прогнозирует следующий
Тогда наверно правильней сказать отклонение, это и есть дисперсия.
При увеличении периодичности расчёта, сглаживание становится более медленным т.е. адаптивным.
По этому при увеличенном периоде расчёта, синтетик в критичных значениях может залипать на некоторое время.
По факту это простой боковик, к примеру в ночное время, но так как это критичное значение, там то и тарятся на спокойном рынке ))
Каждая точка на графике это результат цен закрытия, по этому тут уже не предсказание тиков как ты выражаешься, а предсказание направления движения синтетика.
И по сути, мне всё равно в какую сторону двигаются ноги по отдельности, так как моя позиция нейтральна.
А чтобы исключить ещё и временной фактор, можно рассчитывать синтетик по ренко или крестики нолики.
Тогда вообще будет чистое изменение цены без учёта времени.
Тогда наверно правильней сказать отклонение, это и есть дисперсия.
При увеличении периодичности расчёта, сглаживание становится более медленным т.е. адаптивным.
По этому при увеличенном периоде расчёта, синтетик в критичных значениях может залипать на некоторое время.
По факту это простой боковик, к примеру в ночное время, но так как это критичное значение, там то и тарятся на спокойном рынке ))
Каждая точка на графике это результат цен закрытия, по этому тут уже не предсказание тиков как ты выражаешься, а предсказание направления движения синтетика.
И по сути, мне всё равно в какую сторону двигаются ноги по отдельности, так как моя позиция нейтральна.
А чтобы исключить ещё и временной фактор, можно рассчитывать синтетик по ренко или крестики нолики.
Тогда вообще будет чистое изменение цены без учёта времени.
без понимания, что из себя представляет сам синтетик и красная линия на графике цены, это все ни о чем не говорящая бижутерия
предлагаю пойти от простого к сложному
просто назовите линию именем
то есть
красная линия - это ... ?
серая линия - это ... ?
без понимания, что из себя представляет сам синтетик и красная линия на графике цены, это все ни о чем не говорящая бижутерия
Ну, лирика не лирика, должны же мы говорить на одном языке для понимания друг друга.
Синтетик представляет из себя выборку наблюдаемого ряда, а красная линия его описывает ))
Простыми словами, серая-спред, красная-фильтр.
Ну кому как, кому не чего не говорящая, а кому даже очень ))
Ну, лирика не лирика, должны же мы говорить на одном языке для понимания друг друга.
Синтетик представляет из себя выборку наблюдаемого ряда, а красная линия его описывает ))
Простыми словами, серая-спред, красная-фильтр.
Ну кому как, кому не чего не говорящая, а кому даже очень ))
ну тогда я теперь все понимаю,
действительно, таких выбросов спреда не должно быть
это уже действительно не лирика, а суровая проза жизни
и выбросы будут, т.к. если и зависимость движения разных ног синтетика есть, то она временная и никогда не будет постоянной
;)