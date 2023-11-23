Ищем закономерности - страница 135

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Roman:

В идеале минуса не должно быть.
А синтетик не должен содержать подобных выбросов.

заморачиваешься ты по моему

опережение на один тик

текущий тик сравниваешь с предыдущим

для счастья больше ничего и не нужно, железный прогноз на руках

сам посмотри, что уже имеешь


 
Renat Akhtyamov:

заморачиваешься ты по моему

опережение на один тик

текущий тик сравниваешь с предыдущим

для счастья больше ничего и не нужно, железный прогноз на руках

сам посмотри, что уже имеешь


Думал я о тиках, на тике не зальёшь крупный объём.
А в среднесрочный портфель, можно влить очень много, при этом иметь минимальный риск.

 
Roman:

Думал я о тиках, на тике не зальёшь крупный объём.
А в среднесрочный портфель, можно влить очень много.

м30 это не слабо, тиком называю один бар любого ТФ-ма

не думаю, что и на других ТФ-мах по другому работает.

здесь только поздравить с успехом остается

а на два тика сможешь опередить, чтобы не перерисовывался сигнал (ведь на текущем тике может произойти ситуация - то больше, то меньше, причем многократно)?

 
Renat Akhtyamov:

м30 это не слабо, тиком называю один бар любого ТФ-ма

не думаю, что и на других ТФ-мах по другому работает.

здесь только поздравить с успехом остается

а на два тика сможешь опередить, чтобы не перерисовывался сигнал (ведь на текущем тике может произойти ситуация - то больше, то меньше, причем многократно)?

На дневках ещё круче будет, но дневки для других рынков где меньше издержек за позицию, к примеру акции.
Дело в том, что я не ищу опережение, я ищу закономерность и стабильность.

Хотя, поясни что ты имеешь ввиду под опережением?
 
Grigori.S.B:

Люблю я этот форум за то что познаешь много нового.

Зарплату пропили - начали сливать, тренд развернулся.

Ну с дневным - понятно. Пообедали сытно - тренд вверх, рыбный день - даун тренд.

А месячный тренд видимо имеет гендерные корни. Трейдеры женского пола разворачивают его в критические дни.

Не то, месячный тренд связан с луной(месяцом). Луна создаёт не только морские приливы и отливы, но и приливы и отливы денег.)

 
Roman:

На дневках ещё круче будет, но дневки для других рынков где меньше издержек за позицию, к примеру акции.
Дело в том, что я не ищу опережение, я ищу закономерность и стабильность.

Хотя, поясни что ты имеешь ввиду под опережением?

написал же выше и картинку нарисовал

сигнал предыдущего тика прогнозирует следующий

 
Renat Akhtyamov:

написал же выше и картинку нарисовал
сигнал предыдущего тика прогнозирует следующий

Тогда наверно правильней сказать отклонение, это и есть дисперсия.
При увеличении периодичности расчёта, сглаживание становится более медленным т.е. адаптивным.
По этому при увеличенном периоде расчёта, синтетик в критичных значениях может залипать на некоторое время.
По факту это простой боковик, к примеру в ночное время, но так как это критичное значение, там то и тарятся на спокойном рынке )) 
Каждая точка на графике это результат цен закрытия, по этому тут уже не предсказание тиков как ты выражаешься, а предсказание направления движения синтетика.
И по сути, мне всё равно в какую сторону двигаются ноги по отдельности, так как моя позиция нейтральна.
А чтобы исключить ещё и временной фактор, можно рассчитывать синтетик по ренко или крестики нолики.
Тогда вообще будет чистое изменение цены без учёта времени. 

 
Roman:

Тогда наверно правильней сказать отклонение, это и есть дисперсия.
При увеличении периодичности расчёта, сглаживание становится более медленным т.е. адаптивным.
По этому при увеличенном периоде расчёта, синтетик в критичных значениях может залипать на некоторое время.
По факту это простой боковик, к примеру в ночное время, но так как это критичное значение, там то и тарятся на спокойном рынке )) 
Каждая точка на графике это результат цен закрытия, по этому тут уже не предсказание тиков как ты выражаешься, а предсказание направления движения синтетика.
И по сути, мне всё равно в какую сторону двигаются ноги по отдельности, так как моя позиция нейтральна.
А чтобы исключить ещё и временной фактор, можно рассчитывать синтетик по ренко или крестики нолики.
Тогда вообще будет чистое изменение цены без учёта времени. 

без понимания, что из себя представляет сам синтетик и красная линия на графике цены, это все ни о чем не говорящая бижутерия

предлагаю пойти от простого к сложному

просто назовите линию именем

то есть

красная линия - это ... ?

серая линия - это ... ?

 
Renat Akhtyamov:

без понимания, что из себя представляет сам синтетик и красная линия на графике цены, это все ни о чем не говорящая бижутерия

Ну, лирика не лирика, должны же мы говорить на одном языке для понимания друг друга.
Синтетик представляет из себя выборку наблюдаемого ряда, а красная линия его описывает ))
Простыми словами, серая-спред, красная-фильтр.
Ну кому как, кому не чего не говорящая, а кому даже очень ))

 
Roman:

Ну, лирика не лирика, должны же мы говорить на одном языке для понимания друг друга.
Синтетик представляет из себя выборку наблюдаемого ряда, а красная линия его описывает ))
Простыми словами, серая-спред, красная-фильтр.
Ну кому как, кому не чего не говорящая, а кому даже очень ))

ну тогда я теперь все понимаю, 

действительно, таких выбросов спреда не должно быть

это уже действительно не лирика, а суровая проза жизни

и выбросы будут, т.к. если и зависимость движения разных ног синтетика есть, то она временная и никогда не будет постоянной

;)

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