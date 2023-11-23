Ищем закономерности - страница 108
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Я не знаю почему Вы так её разбили. Похоже на Н4. А почему, объясните, пожалуйста.
Вы же сами знаете ответ, вы разбили на тренды, у вас все готово но без циклов.
Тренд длится не более одного цикла, не важно что он перешел в другой цикл он уже не актуален. Есть два цикла для расчета один из них всегда меньший. Не ищете направление тренда вы его не найдете, ищите цену в будущем цикле.
Есть два цикла для расчета один из них всегда меньший.
Нет я про это ничего не знаю. Расскажите что Вы называете циклом. Интересно.
Так давно прошу, расскажите о своих девяти волнах
О них в интернете слышал только в скольз от двух человек. Наверно не очень важная информация для желтой прессы.)
Нет я про это ничего не знаю. Расскажите что Вы называете циклом. Интересно.
Я же писал уже, неделя<==>день, итд вниз.
О них в интернете слышал только от двух человек. Наверно не очень важная информация для желтой прессы.)
Ладно, Ок. Наверно, действительно пустячная информация.
Буду собирать по крупицам. Чаще говорите, Уладзимир
Я же писал уже, неделя<==>день, итд вниз.
Но почему тренд ограничен каким-то сроком? В реальности я этого не вижу. Бывают тренды сильно различны по продолжительности.
Почему бы поиск закономерностей не оставить методам машинного обучения
Я знаю, Алексей, что Вы адепт машинного обучения. И у меня есть вопрос. Когда человек имея различную информацию, описывающую рынок, не может её использовать для стабильного заработка, почему Вы уверены, что сможете заставить нейронную сеть сделать это? Сделать так, что мы и сами пока не знаем как? Ведь там мозгов на мушку дрозофилу максимум. Извините, без обид, ничего личного.
Я знаю, Алексей, что Вы адепт машинного обучения. И у меня есть вопрос. Когда человек имея различную информацию, описывающую рынок, не может её использовать для стабильного заработка, почему Вы уверены, что сможете заставить нейронную сеть сделать это? То, что мы и сами пока не знаем как? Ведь там мозгов на мушку дрозофилу максимум. Извините, без обид, ничего личного.
Оценил на +.)
Но почему тренд ограничен каким-то сроком? В реальности я этого не вижу. Бывают тренды сильно различны по продолжительности.
Каждый остался при своем мнении ;)
Рынок нас рассудит.
Так давно прошу, расскажите о своих девяти волнах
Я скептически отношусь к волновой теории. Возможно речь об этом...