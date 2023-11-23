Ищем закономерности - страница 44
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А какую пользу она приносит? Недопонял.
Я бы сказал, что эта МА часто становится как раз границей экстремумов. Причем на всех таймфреймах. Ночью при низкой волатильности, да и зачастую при движениях, даже на М1 эта МА почти всегда становится уровнем поддержки\сопротивления. Вообще, конечно, кому как. Я не настаиваю.
Есть одна притча по теме:
Когда-то один неграмотный и не умеющий читать, но очень способный человек попал в политику. И его положение делало необходимым читать речи с листа. И вот однажды кто-то заметил, что он держит текст вверх ногами. Человек этот помялся некоторое время, но парировал:
- А какая разница какой стороной держать бумагу с текстом, если ты умеешь читать?
Правильное замечание. Видимо я не договорил ... Тему про машку я начал лишь для того, чтобы предложить свою позицию и обсудить её.
Моя позиция следующая:
1) с помощью этой машки можно определить момент разворота на истории - это важный момент, т.к. здесь машка покажет истинный разворот
2) в этих местах разворотов и искать соответствующую закономерность при помощи различных методов - для меня проще сделать это нейросетями, кому-то будет проще это место на OHLCV разобрать и сравнить подобные развороты в прошлом отрабатывались
3) также определить как далеко после формации разворота потом цена шла в прошлом
4) на основании п.2 и 3 делать вывод и принимать решение.
Как-то так.
С уважением, RomFil
Для начала подумайте, что вы анализируете. Свечи? А что это такое? Это гребанный хаос, без всякой логики.
Сначала, надо поток котировок представить в логичном, упорядоченном виде. И только потом его уже анализировать. Хоть машкой, хоть стохастиком.
secret вам тут и не только, уже раз 100 писал про ренко, рендж бары, равнотиковые (хотя, как по мне они ни чем не лучше обычных свечек), но хоть бы один тут запостил картинку не со свечками на фоне)). че вас так тянет к ним?))
но хоть бы один тут запостил картинку не со свечками на фоне))
Ромфил публикует бары. Но яснее от этого пока не стало.
Ромфил публикует бары. Но яснее от этого пока не стало.
Бары ничем не отличаются от свечей по информативности - т.е. бесполезны.
Просто подумайте - цена разбитая по часам (ну или любой другой тф)...
Что там можно анализировать? Ну бред же.. чем цена разбитая по 60 минут, отличается от цены по 58 минут? Ничем.. а показания индикаторов будут разные.
Такого быть не должно.
Ну бред же.. чем цена разбитая по 60 минут, отличается от цены по 58 минут? Ничем.. а показания индикаторов будут разные.
Полностью согласен. Бред же. Причем систематический и упорядоченный. И вот с этим приходится работать. Я не знаю как тут кто оказался. а я здесь потому что не оставили другого выбора. :)
Просто подумайте - цена разбитая по часам (ну или любой другой тф)...
Что там можно анализировать? Ну бред же.. чем цена разбитая по 60 минут, отличается от цены по 58 минут? Ничем.. а показания индикаторов будут разные.
Такого быть не должно.
А я отвечу в Вашем стиле ...
А докажите, что ренко лучше. Где стейты? Покажи! :):):)
Просто подумайте - цена разбитая по часам (ну или любой другой тф)...
Что там можно анализировать? Ну бред же.. чем цена разбитая по 60 минут, отличается от цены по 58 минут? Ничем.. а показания индикаторов будут разные.
Такого быть не должно.
Цена никого не слушает, но четко ходит по своим коридорам.
Можно не стандартные свечи применять. Дело вкуса и извращения.