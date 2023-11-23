Ищем закономерности - страница 54
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Прочитаю про Чувашова. Про построение трендовой линии в принципе правила известны. Но есть нюансы.
Первое нужно находить волны. Дальше мы знаем точку начала волны, потом следующую. Соединяем видимые с правого фронта точки, так чтобы прямая не пересекала график. Эти видимые точки не всегда будут точками начала волны, если волна выпуклая. Следующая волна - корректируем построение трендовой. Это один вариант. Другой - построить линию регрессии по точкам начала волн, или по "видимым" точкам.
Прочитаю про Чувашова. Про построение трендовой линии в принципе правила известны. Но есть нюансы.
По Чувашову на ютуб масса видео. Вообще давно видел что он сам вел канал с различными своими гениальными открытиями. А по трендлиниям, действительно тут человек предложил в гугле найти систему "складной метр". И по этому запросу также есть масса демонстраций правил построения трендлиний. Я сам частично использую эти вещи в течении долгого времени. Могу сказать, что по истории сложно определить как происходило движение и нарисовать трендлинии таким же образом, как они рисовались бы в режиме реального времени. Я хотел пример со своих графиков привести, но понял что получится как на вашем рисунке:
Тем не менее, в определенный промежуток времени когда эти линии рисовались. они имели вполне реальную актуальность. И я часто не убираю более глобальные трендлинии, которые могут казаться неуместными на текущий момент, но становятся весьма актуальными в случаях резких скачков на тысячи пунктов в ту или иную сторону. Причем отрисовать заново эти старые линии было бы нереально, поскольку новые отрезки движений могли пересекать эти линии многократно и условия для построения линий в обновленной текущей реальности, изменяются.
То есть, наилучший способ проверять ТС по трендлиниям - это работа с ними в реальном времени. Тестером я пользовался давно и не могу наверняка сказать насколько на нем можно было бы такие вещи воспроизвести. Наверное, все-таки можно. Но я теории и виртуальным тестам уделяю очень мало времени. Я в принципе во всех отношениях предпочитаю текущий момент.
Первое нужно находить волны. Дальше мы знаем точку начала волны, потом следующую. Соединяем видимые с правого фронта точки, так чтобы прямая не пересекала график. Эти видимые точки не всегда будут точками начала волны, если волна выпуклая. Следующая волна - корректируем построение трендовой. Это один вариант. Другой - построить линию регрессии по точкам начала волн, или по "видимым" точкам.
Вот вы говорите про волны, а я строю трендлинии по экстремумам. И в ТС тоже исходят из экстремумов. Если новый экстремум ниже, то трендлиния направлена вниз, если выше, соответственно наоборот. На счет "искать волну" - это хз. Волна идет - экстремумы рисуются. Вероятно тут опять диссонанс в виду различных подходов: вы исходите из истории, те кто торгует - исходят из текущего момента. И вам во многом тоже стоит видеть не только как разработчик, но и как трейдер. Тогда вы поймете и психологию, и выводы, и способ принятия решений, и самое главное - потребности тех, кто использует такие инструменты.
Из уровней, работают только горизонтальные, т.к. у них есть логическое объяснение. Все наклонные уровни 50/50, обман зрения.
флаг тоже не работает?
Из уровней, работают только горизонтальные, т.к. у них есть логическое объяснение. Все наклонные уровни 50/50, обман зрения.
Если цена три раза ударилась об этот уровень и подошла к нему в четвертый раз, - это не логическое обоснование?
флаг тоже не работает?
Из уровней, работают только горизонтальные, т.к. у них есть логическое объяснение. Все наклонные уровни 50/50, обман зрения.
В вашей логике не работают и свечи. И вообще время можно не учитывать. Допустим. Только вот мы ранее выяснили, что тики на форекс вообще практического значения не имеют. А ваши рендж бары строятся на основе тиков. Как это укладывается в вашей логике? И второй вопрос: если вы станете отрицать отсутствие практической ценности в тиках на форекс, то опишите свои логические выводы. Мне интересно как вы работаете без учета свечного анализа, без учета времени, и вообще на уровне отдельной логики-в-себе?
Вымпел лучше
Баскаков) ты вообще сколько раз вымпелы видел?
Виталий, противоречия нет. Начало волны и есть экстремум, на который Вы опираетесь. Когда Вы строите руками, вы подсознательно принимаете решение. А при написании программы приходится ей все проговаривать дословно. Компьютер же глупый, все расскажи, покажи.
Ну, я действительно никак не доберусь до языков MQL чтобы хотя-бы минимально представлять в каких выражениях они изъясняются.
Дело не в компьютере, а в той логике которая заключена в конкретной ОС, конкретном языке, конкретном коде алгоритма итд. Вам, как разработчику конечно виднее как это объяснить компьютеру на конкретном языке.
Но блин... чем больше я вникаю в то как многие вещи пишутся, тем меньше к ним доверия.