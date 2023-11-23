Ищем закономерности - страница 115
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Поэтому я и использую оценку каждого листа дерева.
У нас опять полемика о том что такое "тренд"...
хотя изначально искали закономерности.
Не важно кто и как определяет тренд, важно какие исходя из этого выявлены закономерности.
Если кто-то считает что другой не прав, то пожалуйста, конструктивно и объективно ваши замечания.
Голословное заявление "ты не прав, тренд не так определяется" - просто ФЛУД!!!
Каждый видит рынок по своему и основная задача эти виденья привести к общему знаменателю.
(как-то так)
хотя изначально искали закономерности.
Да, Макар, ты прав! Но лучше уже определиться сейчас, чтобы все уже согласились с терминами, и больше мы к этому не возвращались.
Вот, для размышления, на скорую руку:
приблизительно 80% дней проходит 60% ADR.
Да, Макар, ты прав! Но лучше уже определиться сейчас, чтобы все уже согласились с терминами и больше к этому не возвращались.
Еще
Еще
Вот уже 12 пар, которые показывают % закономерность.
Если пары проходят 60% ADR5, осталось определить точки in/out.
Алексей, а куда вы вешаете листья? На внутренний слой? Можете нарисовать архитектуру Вашей сети?
Вот темка, где раскрываю секреты.
И Вы туда же.
Вопрос то не спроста был задан.))
Вопрос в формализации и её выполнении.
Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.