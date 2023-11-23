Ищем закономерности - страница 115

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Aleksey Vyazmikin:

Поэтому я и использую оценку каждого листа дерева.

Алексей, а куда вы вешаете листья? На внутренний слой? Можете нарисовать архитектуру Вашей сети?
 

У нас опять полемика о том что такое "тренд"...

хотя изначально искали закономерности.

Не важно кто и как определяет тренд, важно какие исходя из этого выявлены закономерности.

Если кто-то считает что другой не прав, то пожалуйста, конструктивно и объективно ваши замечания.

Голословное заявление "ты не прав, тренд не так определяется" - просто ФЛУД!!!

Каждый видит рынок по своему и основная задача эти виденья привести к общему знаменателю.

(как-то так)

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MakarFX:
   

хотя изначально искали закономерности.

Да, Макар, ты прав! Но лучше уже определиться сейчас, чтобы все уже согласились с терминами, и больше мы к этому не возвращались.

 

Вот, для размышления, на скорую руку:

приблизительно 80% дней проходит 60% ADR.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, Макар, ты прав! Но лучше уже определиться сейчас, чтобы все уже согласились с терминами и больше к этому не возвращались.

Еще никто объективно с фактами не оспорил используемую тобой терминологию
 

Еще


 

Еще


 

Вот уже 12 пар, которые показывают % закономерность.

Если пары проходят 60% ADR5, осталось определить точки in/out.

 
Aleksei Stepanenko:
Алексей, а куда вы вешаете листья? На внутренний слой? Можете нарисовать архитектуру Вашей сети?

Вот темка, где раскрываю секреты.

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Uladzimir Izerski:

И Вы туда же.

Вопрос то не спроста был задан.))

Вопрос в формализации и её выполнении.

Вы не сдали экзамен, господа.)) Сожалею.

Можно, без воды, ответить, что такое тренд?
И где ваш мониторинг?
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