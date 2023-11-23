Ищем закономерности - страница 141

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
У меня практики достаточно чтобы сказать что ни один человек тут ещё не доказал реальность прогнозов.в том числе и Вы.
Докажите обратное если я не прав или откажитесь от доказательств пораскинув парой неопределенных фраз если я прав. Например предскажите цену eurusd на пару дней вперед.)

Давайте будем реалистами - погоду на полгода вперед проще предсказать чем направление рынка)

Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.

 
Uladzimir Izerski:

Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.

Что такое достоверность? 

 
Uladzimir Izerski:

Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.

Владимир, если разобраться в том, почему она такая получилась, тогда может быть и сможешь.

начинай с самого начала истории.

красишь индюком все бары,

в индикаторе две кнопки - вверх/вниз

и по тихонечку, один за одним баром открываешь всю хистори

;)

 
Алексей Тарабанов:

Что такое достоверность? 

достоверность скорее всего доказанная возможность

 
Renat Akhtyamov:

на простой вопрос не можешь ответить?

я в ауте...

кстати, если по тренду сложностей нет, то есть во флете,

и с точностью до наоборот точно также

а стационарный ряд в течении 6 лет - это тренд или флет?

;)

мое имхенько, что может быть только 2 вида торговых систем.

1) торговля колебаний в направлении средней.



2) торговля разворотов тренда



в обоих случаях всё упирается в поиски правильного индикатора. индикатора, который правильно будет показывать середину торгового канала.

 
multiplicator:

мое имхенько, что может быть только 2 вида торговых систем.

конечно, можно на глаз всё чертить, от руки.

но так тестирование за год не проведешь, и не подберешь идеальные параметры.

 
Uladzimir Izerski:

достоверность скорее всего доказанная возможность

Не согласен. Думаю, это - вероятность попадания результата в названный интервал. 

 
Алексей Тарабанов:

Не согласен. Думаю, это - вероятность попадания результата в названный интервал. 

Я точно не артиллерист))

 
Uladzimir Izerski:

Я точно не артиллерист))

Я тоже

 
multiplicator:

короче, ты хотел написать что все дебилы, а ты дартаньян)))

Нет. Я обратил внимание что даже хорошее может быть хреновым. Например хорошая подгонка под историю - хреновая торговая тс на реале.
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