Ищем закономерности - страница 141
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У меня практики достаточно чтобы сказать что ни один человек тут ещё не доказал реальность прогнозов.в том числе и Вы.
Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.
Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.
Что такое достоверность?
Я не не могу достоверно сказать какая цена будет в будущем. Мне позволено только предполагать и на этом строить прогноз.
Владимир, если разобраться в том, почему она такая получилась, тогда может быть и сможешь.
начинай с самого начала истории.
красишь индюком все бары,
в индикаторе две кнопки - вверх/вниз
и по тихонечку, один за одним баром открываешь всю хистори
;)
Что такое достоверность?
достоверность скорее всего доказанная возможность
на простой вопрос не можешь ответить?
я в ауте...
кстати, если по тренду сложностей нет, то есть во флете,
и с точностью до наоборот точно также
а стационарный ряд в течении 6 лет - это тренд или флет?
;)
мое имхенько, что может быть только 2 вида торговых систем.
1) торговля колебаний в направлении средней.
2) торговля разворотов тренда
в обоих случаях всё упирается в поиски правильного индикатора. индикатора, который правильно будет показывать середину торгового канала.
мое имхенько, что может быть только 2 вида торговых систем.
конечно, можно на глаз всё чертить, от руки.
но так тестирование за год не проведешь, и не подберешь идеальные параметры.
достоверность скорее всего доказанная возможность
Не согласен. Думаю, это - вероятность попадания результата в названный интервал.
Не согласен. Думаю, это - вероятность попадания результата в названный интервал.
Я точно не артиллерист))
Я точно не артиллерист))
Я тоже
короче, ты хотел написать что все дебилы, а ты дартаньян)))