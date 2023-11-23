Ищем закономерности - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как-то все затихло :(
"Снова замерло всё до рассвета..."
Как-то все затихло :(
Видимо нашли закономерности ;)
Вот исследование на тему того, сколько обновлений экстремумов на отрезке времени.
Суть - если текущий максимум или минимум за период 20 минут (такой выбрал) пробивает предыдущий макс. и мин. за тот же период ( сдвигом 1 минуту) значит произошло обновление экстремумов. Считаем сколько обновлений было на отрезке времени 20 минут и сохраняем значения.
Слева гистограмма показывает количество обновлений и частоту, справа интервал в минутах от последнего обновления экстремумов.
Или вот на туже тему, только тут взят zigzag с параметром Depth 24. Вопрос сколько экстремумов ляжет на отрезок времени 24 минуты.
Видно, что чаще на отрезке 24 минуты от 0 до 1 экстремума, реже 2 и 3.
Тут, наверное для нас, интереснее выявить ситуацию когда на следующем отрезке времени не будет обновления зигзага. Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50.
Или вот на туже тему, только тут взят zigzag с параметром Depth 24. Вопрос сколько экстремумов ляжет на отрезок времени 24 минуты.
Видно, что чаще на отрезке 24 минуты от 0 до 1 экстремума, реже 2 и 3.
Тут, наверное для нас, интереснее выявить ситуацию когда на следующем отрезке времени не будет обновления зигзага. Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50.
Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.
М1 очень шумный, имхо.
Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.
М1 очень шумный, имхо.
Есть индикатор близкий к рассматриваемому вопросу.
Есть индикатор близкий к рассматриваемому вопросу.
Вы об этом индикаторе здесь версия v3.
Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.
М1 очень шумный, имхо.
Хорошо, вот зигзаг для H1 Depth = 8 Часов (Как бы сессия).
Кто-бы подсказал, что за распределение нужно применять для вычисления вероятностей. А лучше бы сам провел исследования.
В чем заключается смысл наблюдения за валютами.
Если валюта растет мы её не продаём. Наглядный пример на данный момент 17:33,02.03.2020 местное время и сравните со вчерашним рисунком.
Волны несут важную информацию о будущем цены. Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.
оооо, вот тут уже интересней.
узнаю алгоритм.
по крайней мере сумма равна нулю.
Кто нибудь пробовал использовать Volume, стоит его использовать в расчетах?