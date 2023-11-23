Ищем закономерности - страница 161
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Индикатор по формуле в студию, пожалуйста :)
для 4-ки когда-то был давно.
вообще это руками наносится 1 раз в неделю. 8 линий - по прямой котировке 2 сверху, 2 снизу + и по обратной то-же.
Гонять индикатор, ради линий которые не меняются вообще, нет смысла.
сплошные линии - это "круглые уровни" прямой котировки (просто цена округлённая до центов, это "сетка" графика в терминале должна быть такой изначально).
а пунктиры - "круглые уровни" обратной котировки. (считаем USDEUR, округляем до евро-центов и его сетку переносим обратно, то есть берём обратную величину от округлений)
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про эту мульку довольно часто говорилось на форуме
Эй, чувак, определись уже, а то мечешься из стороны в сторону.
Почитай свои посты 1537, 1538
И прочитай ветку для начала.
И при чем в ваших постах закономерности. Закономерности без параметров это случайности. Случайности и интуиции не закономерности. а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.
И при чем в ваших постах закономерности. Закономерности без параметров это случайности. Случайности и интуиции не закономерности. а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.
Поясни
Поясни
Всё. Ушел спать.
Поясни
закономерности в интуициях это иногда целые счастливые жизни или куча разбитых надежд и жизней и это не закономерность. параметров и характеристик не хватает. а то что цена меняется и это закономерность... ну да это закономерность.... но не по теме топикстартера.
но основное движение вниззз
Девушка - чудесный цветок нашей ветки. Простите, не смог промолчать.
А теперь множественный ответ оставшимся ребятам:
Продолжим.
Алексей, спасибо, это интересно!
- и по обратной = (1/1.18426 ~= 0,844) #1=1/0,84=1.190 почти ровно, #2=1/0,85=1,176
Максим, супер! Я не знал. Действительно не все люди в долларах считают. Как я сам не додумался? На Вашем месте должен был быть я
Valeriy Yastremskiy:
а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.
Валерий, ну Вы философски тему задвинули, пошёл думать.
Если в перспективе неделя, то скорее всего отскочит от поддержки, но основное движение вниззз
Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента?
Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента?
Привет. Дело не в эксперименте а в закономерности.
Цена после обновления (как все наверно знают) разворачивается.
А так же в точках входа . Скрины которые я указал.
Точки входа сделаны по закономерному(статистическому) движению цены.
Привет. Дело не в эксперименте а в закономерности.
Отлично, значит глазомер на закономерности у меня работает. Теперь, как это закодить?