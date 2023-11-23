Ищем закономерности - страница 161

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Vitaly Muzichenko:

Индикатор по формуле в студию, пожалуйста :)

для 4-ки когда-то был давно. 

вообще это руками наносится 1 раз в неделю. 8 линий - по прямой котировке 2 сверху, 2 снизу + и по обратной то-же. 

Гонять индикатор, ради линий которые не меняются вообще, нет смысла. 

сплошные линии - это "круглые уровни" прямой котировки (просто цена округлённая до центов, это "сетка" графика в терминале должна быть такой изначально).

а пунктиры - "круглые уровни" обратной котировки. (считаем USDEUR, округляем до евро-центов и его сетку переносим обратно, то есть берём обратную величину от округлений)

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про эту мульку довольно часто говорилось на форуме

 
Aleksandr Yakovlev:

Эй, чувак, определись уже, а то мечешься из стороны в сторону.

Почитай свои посты 1537, 1538

И прочитай ветку для начала.

И при чем в ваших постах закономерности. Закономерности без параметров это случайности. Случайности и интуиции не закономерности. а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.

 
Valeriy Yastremskiy:

И при чем в ваших постах закономерности. Закономерности без параметров это случайности. Случайности и интуиции не закономерности. а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.

Поясни

 
Алексей Тарабанов:

Поясни

Всё. Ушел спать. 

 
Алексей Тарабанов:

Поясни

закономерности в интуициях это иногда целые счастливые жизни или куча разбитых надежд  и жизней и это не закономерность. параметров и характеристик не хватает. а то что цена меняется и это закономерность... ну да это закономерность.... но не по теме топикстартера.

[Удален]  
ElenaVVT:

но основное движение вниззз

Девушка - чудесный цветок нашей ветки. Простите, не смог промолчать.

[Удален]  

А теперь множественный ответ оставшимся ребятам:

Алексей Тарабанов:

Продолжим. 

Алексей, спасибо, это интересно!


Maxim Kuznetsov:

- и по обратной = (1/1.18426 ~= 0,844)   #1=1/0,84=1.190 почти ровно,    #2=1/0,85=1,176

Максим, супер! Я не знал. Действительно не все люди в долларах считают. Как я сам не додумался? На Вашем месте должен был быть я 


Valeriy Yastremskiy:

а развитие жизни обьявлять закономерностью излишество.

Валерий, ну Вы философски тему задвинули, пошёл думать.

 
ElenaVVT:

Если в перспективе неделя, то скорее всего отскочит от поддержки, но основное движение вниззз

Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента? NZD

 
ElenaVVT:

Тема в корне изменилась... Так в чём была цель эксперимента?

Привет. Дело не в эксперименте а в закономерности.

Цена после обновления (как все наверно знают) разворачивается.

А так же в точках входа . Скрины которые я указал.

Точки входа сделаны по закономерному(статистическому) движению цены.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Дело не в эксперименте а в закономерности.

Отлично, значит глазомер на закономерности у меня работает. Теперь, как это закодить?

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