Ищем закономерности - страница 263

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Алексей Тарабанов:

Нет, стоп за точку 1, поскольку при пробое этого уровня разрушается исходный сигнал. За уровень точки 3 можно сходить и подняться ( по А.Грину ), а если бы я знал, что цена пробьёт уровень точки 1, то точно бы не открывался. 

ну так долго не прожить, это тогда размер стопа по отношению к теку какой будет? Как ты потом убыточные сделки отрабатывать собрался?

 
Алексей Тарабанов:

Нет, стоп за точку 1, поскольку при пробое этого уровня разрушается исходный сигнал. За уровень точки 3 можно сходить и подняться ( по А.Грину ), а если бы я знал, что цена пробьёт уровень точки 1, то точно бы не открывался. 

ведь для того и придумали такую идею, соотношение риск/прибыль должно стремится к минимальному значению, иначе не выжить депозиту, а если ставить стоп за точку 1, то ТВх то черт знает где будет

 
Vladimir:

Поддерживаю правило. Отказываться от попытки извлечь прибыль из модели 1-2-3 пора, когда исчезают основания для применения модели. Хоть это и не соответствует индикатору 2B самого автора правила 1-2-3 Виктора Сперандео, но остается в рамках хорошего соотношения вознаграждения к риску.

Trader Vic II: Principles of Professional Speculation by Victor Sperandeo(1988-01-01)

и русский перевод: Виктор Сперандео. Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции.-М.:ИК Аналитика,2002

вот как это все выглядит, статья где все расписано с хорошей иллюстрацией  в поиске набери, а то ссылка не вставляется Торгуем как Cперандео: разворот 1-2-3 и паттерн 2B

 
Sergey Lazarenko:

ведь для того и придумали такую идею, соотношение риск/прибыль должно стремится к минимальному значению, иначе не выжить депозиту, а если ставить стоп за точку 1, то ТВх то черт знает где будет

ТВх это что?

 
Sergey Lazarenko:

вот как это все выглядит, статья где все расписано с хорошей иллюстрацией  в поиске набери, а то ссылка не вставляется Торгуем как Cперандео: разворот 1-2-3 и паттерн 2B

Статья хорошая ,иллюстрации - тоже, но присутствуют, по крайней мере, два ньюанса:

1. Автор пишет: "...  Я иногда применяю более агрессивный способ торговли: сразу после формирования точки 3 ...". Точка 3 - локальный минимум/максимум на интервале Bar2-1 ... Bar4, где Bar4 - бар пробоя уровня точки 2. Иначе говоря, точку 3 невозможно определить до момента пробоя этого уровня, можно лишь предположить, что именно с этой точки начнётся разворот. Впрочем, автор этого и не скрывает. 

2. Паттерн 2В: Если посмотреть на ближайшую историю перед точкой 1, то нетрудно увидеть уровень, при пробое которого после точки 2 открывается позиция. Именно после пробоя вполне реального уровня, а не при открытии первого попавшегося бара после точки 2. Алгоритм прост: а) после фиксации точки 1 находим слева от неё ближайший пробитый уровень; б) начинаем ловить точку 2; в) после фиксации точки 2 ловим пробой найденного уровня и открываем позицию в этом случае. 

Видите-ли, я всегда предпочитаю понимать, что именно я делаю и почему. Pin-бар, норматив соотношения тейка к стопу - не для меня, хотя правило Сперандео (эмпирическое) насчёт не менее, чем 5:1, мне понятно и мною приемлемо, но - это его личный опыт,- не больше и не меньше. 


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Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
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Serqey Nikitin:

Если рассматривать задачу конкретно, то увидим, что "вход по времени" никак не связан с самим рынком...  Также как и  "критический уровень по цене"..., что в переводе означает УГАДЫВАНИЕ БУДУЩИХ событий на рынке...

Более правильным решением являются действия, связанные непосредственно с самим рынком...  Например, разворот индикатора, завязанного на цену инструмента, или группы индикаторов...

мы увидим, что "вход по времени" или от критического уровня, не связан c текущими показаниями индикаторов. Это мы увидим, да

но и что входы от времени и уровней, более эффективны тоже увидим..По ним быстрее наступает "определённость", буквально в течении минут


 
Maxim Kuznetsov:

мы увидим, что "вход по времени" или от критического уровня, не связан c текущими показаниями индикаторов. Это мы увидим, да

но и что входы от времени и уровней, более эффективны тоже увидим..По ним быстрее наступает "определённость", буквально в течении минут


Вы говорите о том, что график не может показать эту " определенность"?..., и поэтому необходим "вход по времени"...?

А то, что это может быть просто шпилька, Вам все равно...


Ну да, ну да...  Это тоже - позиция...

 
Serqey Nikitin:

Вы говорите о том, что график не может показать эту " определенность"?..., и поэтому необходим "вход по времени"...?

А то, что это может быть просто шпилька, Вам все равно...


Ну да, ну да...  Это тоже - позиция...

скриншот из реального времени и реального счёта, открой терминал и посмотри что происходит сейчас

 
Maxim Kuznetsov:

скриншот из реального времени и реального счёта, открой терминал и посмотри что происходит сейчас

Вы действительно ни чего не понимаете?...

Повесьте на Ваш график трендовый индикатор, и посмотрите, что он Вам покажет...

Пока это БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор о пользе индикаторов...

 
Serqey Nikitin:

Вы действительно ни чего не понимаете?...

Повесьте на Ваш график трендовый индикатор, и посмотрите, что он Вам покажет...

Пока это БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор о пользе индикаторов...

вопрос в лоб - зачем вешать на график трендовый (который из) индикатор ? на скриншоте - был вход без них, 3 часовые свечи уже в плюсе, без просадки и даже без противодействия в обратку

а трендовый индикатор покажет мне каким БЫЛ тренд с его точки зрения ранее. 

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