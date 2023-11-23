Ищем закономерности - страница 263
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Нет, стоп за точку 1, поскольку при пробое этого уровня разрушается исходный сигнал. За уровень точки 3 можно сходить и подняться ( по А.Грину ), а если бы я знал, что цена пробьёт уровень точки 1, то точно бы не открывался.
ну так долго не прожить, это тогда размер стопа по отношению к теку какой будет? Как ты потом убыточные сделки отрабатывать собрался?
Нет, стоп за точку 1, поскольку при пробое этого уровня разрушается исходный сигнал. За уровень точки 3 можно сходить и подняться ( по А.Грину ), а если бы я знал, что цена пробьёт уровень точки 1, то точно бы не открывался.
ведь для того и придумали такую идею, соотношение риск/прибыль должно стремится к минимальному значению, иначе не выжить депозиту, а если ставить стоп за точку 1, то ТВх то черт знает где будет
Поддерживаю правило. Отказываться от попытки извлечь прибыль из модели 1-2-3 пора, когда исчезают основания для применения модели. Хоть это и не соответствует индикатору 2B самого автора правила 1-2-3 Виктора Сперандео, но остается в рамках хорошего соотношения вознаграждения к риску.Trader Vic II: Principles of Professional Speculation by Victor Sperandeo(1988-01-01)
и русский перевод: Виктор Сперандео. Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции.-М.:ИК Аналитика,2002
вот как это все выглядит, статья где все расписано с хорошей иллюстрацией в поиске набери, а то ссылка не вставляется Торгуем как Cперандео: разворот 1-2-3 и паттерн 2B
ведь для того и придумали такую идею, соотношение риск/прибыль должно стремится к минимальному значению, иначе не выжить депозиту, а если ставить стоп за точку 1, то ТВх то черт знает где будет
ТВх это что?
вот как это все выглядит, статья где все расписано с хорошей иллюстрацией в поиске набери, а то ссылка не вставляется Торгуем как Cперандео: разворот 1-2-3 и паттерн 2B
Статья хорошая ,иллюстрации - тоже, но присутствуют, по крайней мере, два ньюанса:
1. Автор пишет: "... Я иногда применяю более агрессивный способ торговли: сразу после формирования точки 3 ...". Точка 3 - локальный минимум/максимум на интервале Bar2-1 ... Bar4, где Bar4 - бар пробоя уровня точки 2. Иначе говоря, точку 3 невозможно определить до момента пробоя этого уровня, можно лишь предположить, что именно с этой точки начнётся разворот. Впрочем, автор этого и не скрывает.
2. Паттерн 2В: Если посмотреть на ближайшую историю перед точкой 1, то нетрудно увидеть уровень, при пробое которого после точки 2 открывается позиция. Именно после пробоя вполне реального уровня, а не при открытии первого попавшегося бара после точки 2. Алгоритм прост: а) после фиксации точки 1 находим слева от неё ближайший пробитый уровень; б) начинаем ловить точку 2; в) после фиксации точки 2 ловим пробой найденного уровня и открываем позицию в этом случае.
Видите-ли, я всегда предпочитаю понимать, что именно я делаю и почему. Pin-бар, норматив соотношения тейка к стопу - не для меня, хотя правило Сперандео (эмпирическое) насчёт не менее, чем 5:1, мне понятно и мною приемлемо, но - это его личный опыт,- не больше и не меньше.
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Если рассматривать задачу конкретно, то увидим, что "вход по времени" никак не связан с самим рынком... Также как и "критический уровень по цене"..., что в переводе означает УГАДЫВАНИЕ БУДУЩИХ событий на рынке...
Более правильным решением являются действия, связанные непосредственно с самим рынком... Например, разворот индикатора, завязанного на цену инструмента, или группы индикаторов...
мы увидим, что "вход по времени" или от критического уровня, не связан c текущими показаниями индикаторов. Это мы увидим, да
но и что входы от времени и уровней, более эффективны тоже увидим..По ним быстрее наступает "определённость", буквально в течении минут
мы увидим, что "вход по времени" или от критического уровня, не связан c текущими показаниями индикаторов. Это мы увидим, да
но и что входы от времени и уровней, более эффективны тоже увидим..По ним быстрее наступает "определённость", буквально в течении минут
Вы говорите о том, что график не может показать эту " определенность"?..., и поэтому необходим "вход по времени"...?
А то, что это может быть просто шпилька, Вам все равно...
Ну да, ну да... Это тоже - позиция...
Вы говорите о том, что график не может показать эту " определенность"?..., и поэтому необходим "вход по времени"...?
А то, что это может быть просто шпилька, Вам все равно...
Ну да, ну да... Это тоже - позиция...
скриншот из реального времени и реального счёта, открой терминал и посмотри что происходит сейчас
скриншот из реального времени и реального счёта, открой терминал и посмотри что происходит сейчас
Вы действительно ни чего не понимаете?...
Повесьте на Ваш график трендовый индикатор, и посмотрите, что он Вам покажет...
Пока это БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор о пользе индикаторов...
Вы действительно ни чего не понимаете?...
Повесьте на Ваш график трендовый индикатор, и посмотрите, что он Вам покажет...
Пока это БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор о пользе индикаторов...
вопрос в лоб - зачем вешать на график трендовый (который из) индикатор ? на скриншоте - был вход без них, 3 часовые свечи уже в плюсе, без просадки и даже без противодействия в обратку
а трендовый индикатор покажет мне каким БЫЛ тренд с его точки зрения ранее.