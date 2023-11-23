Ищем закономерности - страница 77
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Смеяться, право, не грешно
Над всем, что кажется смешно
Н. М. Карамзин
Вы правы, смеяться без злости можно и нужно, а то форум уж совсем станет скучным и официальным. Каждая улыбка продлевает жизнь.)
Прогресс заметен у вас, было -6, стало -9.
Кто бы повеселил тебя и остальных, если не Я. Люблю улыбнуться когда +237% и красная полоска требует доливки. Упёрлась уже в гланды.)))
Думай о будущем сегодня.))
немного приоткрыл завесу своего тайного учения
Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах индикатора. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.
Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.
это которое минус 11% дает?)
Ну не без этого, конечно. А кому легко?
Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.
Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.
Как насчёт влияния лунного света на ржавение автомата?
Как насчёт влияния лунного света на ржавение автомата?
Данные действительно сложно будет использовать в ручной торговле и при использовании обычных ЕА. Но вот при масштабной бигдата системе они были бы серьезной основой.