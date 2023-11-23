Ищем закономерности - страница 77

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Aleksey Nikolayev:

Смеяться, право, не грешно

Над всем, что кажется смешно

Н. М. Карамзин

Вы правы, смеяться без злости можно и нужно, а то форум уж совсем станет скучным и официальным. Каждая улыбка продлевает жизнь.)

 
Vladimir Baskakov:
Прогресс заметен у вас, было -6, стало -9.
Ганн волнуется

Кто бы повеселил тебя и остальных, если не Я. Люблю улыбнуться когда +237% и красная полоска требует доливки. Упёрлась уже в гланды.)))

Думай о будущем сегодня.))

BBBB

[Удален]  
Приветствую, друзья! Вы здесь хорошо пообщались, молодцы. Отдельное спасибо Александру, немного приоткрыл завесу своего тайного учения. Немного начал въезжать в смысл. Ну и вообще дискуссия интересная. И с шутками безобидными, с легка...
 
Aleksei Stepanenko:
немного приоткрыл завесу своего тайного учения
это которое минус 11% дает?)
[Удален]  

Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах индикатора. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.

Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.


[Удален]  
secret:
это которое минус 11% дает?)

Ну не без этого, конечно. А кому легко?

 
вот стало интересно, задумался.
 
Aleksei Stepanenko:

Теперь по поводу индикатора Чингиза. На его основе я получил некоторые цифры, которые приведу в таблице ниже. Таблица показывает, как изменяется время движения цены в тренде в зависимости от преодоления ценой минимального расстояния, которое мы выставляем во входных параметрах. Исследование провёл на графике EURUSD на 15 минутках для большей точности, с 2000 по 2020 годы. Все пункты в 4х знаках.

Здесь пока исследовал только время, попозже сделаю и расстояния, которые преодолевали эти тренды.


Как насчёт влияния лунного света на ржавение автомата? 

 
Алексей Тарабанов:

Как насчёт влияния лунного света на ржавение автомата? 

Данные действительно сложно будет использовать в ручной торговле и при использовании обычных ЕА. Но вот при масштабной бигдата системе они были бы серьезной основой.

 
Особенно, при серьёзной поддержке. 
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