Ищем закономерности - страница 295

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Uladzimir Izerski:

Как там но островах не страшно жить?. Волны не смоют в море?)

Все вокруг врут, только один на острове сидит честный.))

Не смешил бы ты меня с утра.) 

16:02


 
Renat Akhtyamov:

16:02


))

Утро, это когда просыпаются))

У меня сегодня два утра.

 
Uladzimir Izerski:

Как там но островах не страшно жить?. Волны не смоют в море?)

Не страшно, у него друг надёжный - Пожарский, если что спасёт.)

[Удален]  
khorosh:

Друзья, у меня вот такое мнение по теме ветки. Не стоит искать закономерности ни методом тыка, ни с привлечением высшей математики. На рынке вы революции не сделаете, как это сделал Эйнштейн в физике. Закономерности можно проискать всю свою жизнь, а повезёт найти какую-нибудь  полезную крупицу одному из 1000, да и то, неизвестно сколько он на это время затратит.

 Здесь всё полезное или почти всё найдено до вас. Например, торговля при входе по тренду после отката. Учёт перекупленности и перепроданности по старшим ТФ. Учёт волатильности.  Покупать дёшево, продавать дорого. Учёт и использование уровней. Учёт времени суток при входе. Использование манипуляции лотом. И ко всему этому великое множество индикаторов. Ну и возможно ещё что-то, про которое я может быть забыл.

Вывод: будет больше пользы, если вы своё время и энергию будете тратить не на поиски закономерностей, а на разработку роботов, при создании которых будете искать как наиболее эффективно использовать это наследие прошлого.

Разумеется это моё личное мнение. Наверно есть и такие, которым прибыльные роботы не особо то и нужны, так как материально обеспечены. Но им интересно заниматься поисками и исследованиями, так называемые фанаты науки. Против таких я ничего не имею, флаг им в руки. А мой совет тем, кто нуждается в дополнительном заработке и хочет в конечном итоге создать для этого свой  прибыльный робот.

Искать надо. И процесс поиска бесконечный. Это аналогично бесконечным изобретениям конкретных модификаций колеса, длящиеся тысячелетия. Тем не менее, каждая модификация колеса – признается либо открытием нового вида вращательного движения (например, торсионного), либо техническим изобретением вращательного перемещения, либо их рационализацией. И каждая из них имеет свою ценность.
[Удален]  

Можно, конечно, не искать, и остановиться на достигнутом, полагая что "всё уже найдено до нас".

Вполне себе нормально жили бы, если бы остановились на деревянном колесе

 

.

 

по крайней мере 1 закономерность подтверждена в этой ветке практикой - волновая теория при большом числе ордеров гарантирует слив с темпом спред/сделку :-) 

[Удален]  

Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса

http://www.boxcar2d.com/


 
Aleksei Stepanenko:

http://www.boxcar2d.com/


Кульно)))

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

Кульно)))

Наследственность, изменчивость и естественный отбор.

И время. Много, много времени :)


Затягивает, можно долго смотреть, как на движения огня в камине.

 

примерно так выглядят советники в тестере


долго и мучительно форма колёс подгоняется под неровности дороги

Машина с квадратными колесами
Машина с квадратными колесами
  • 2015.11.28
  • www.youtube.com
Машина будущего. Квадратные колеса лучше приспособлены для движения по отечественным дорогам.
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