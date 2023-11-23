Ищем закономерности - страница 295
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Как там но островах не страшно жить?. Волны не смоют в море?)
Все вокруг врут, только один на острове сидит честный.))
Не смешил бы ты меня с утра.)
16:02
16:02
))
Утро, это когда просыпаются))
У меня сегодня два утра.
Как там но островах не страшно жить?. Волны не смоют в море?)
Не страшно, у него друг надёжный - Пожарский, если что спасёт.)
Друзья, у меня вот такое мнение по теме ветки. Не стоит искать закономерности ни методом тыка, ни с привлечением высшей математики. На рынке вы революции не сделаете, как это сделал Эйнштейн в физике. Закономерности можно проискать всю свою жизнь, а повезёт найти какую-нибудь полезную крупицу одному из 1000, да и то, неизвестно сколько он на это время затратит.
Здесь всё полезное или почти всё найдено до вас. Например, торговля при входе по тренду после отката. Учёт перекупленности и перепроданности по старшим ТФ. Учёт волатильности. Покупать дёшево, продавать дорого. Учёт и использование уровней. Учёт времени суток при входе. Использование манипуляции лотом. И ко всему этому великое множество индикаторов. Ну и возможно ещё что-то, про которое я может быть забыл.
Вывод: будет больше пользы, если вы своё время и энергию будете тратить не на поиски закономерностей, а на разработку роботов, при создании которых будете искать как наиболее эффективно использовать это наследие прошлого.
Разумеется это моё личное мнение. Наверно есть и такие, которым прибыльные роботы не особо то и нужны, так как материально обеспечены. Но им интересно заниматься поисками и исследованиями, так называемые фанаты науки. Против таких я ничего не имею, флаг им в руки. А мой совет тем, кто нуждается в дополнительном заработке и хочет в конечном итоге создать для этого свой прибыльный робот.
Можно, конечно, не искать, и остановиться на достигнутом, полагая что "всё уже найдено до нас".
Вполне себе нормально жили бы, если бы остановились на деревянном колесе
.
по крайней мере 1 закономерность подтверждена в этой ветке практикой - волновая теория при большом числе ордеров гарантирует слив с темпом спред/сделку :-)
Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса
http://www.boxcar2d.com/
http://www.boxcar2d.com/
Кульно)))
Кульно)))
Наследственность, изменчивость и естественный отбор.
И время. Много, много времени :)
Затягивает, можно долго смотреть, как на движения огня в камине.
примерно так выглядят советники в тестере
долго и мучительно форма колёс подгоняется под неровности дороги