Ищем закономерности - страница 87
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Если не дает и 25% - то надо брать отвертку и подкручивать обоим.
Приветствую, Олег!
Вы правильно подметили проблему. В тот момент, когда мы зарегистрировали новый тренд, цена уже прошла часть пути. И все наши усилия направлены на то, чтобы понять сколько пути ещё там осталось. Толи становиться попутно, толи против, или вообще воздержаться.
Не говорю всегда угадывать, хотя бы в 60-65 процентах случаев.
Друзья, по поводу обращения друг к другу. Мы здесь все равные, поэтому если кто захочет разговаривать со мной на "ты" - без проблем. Обращайтесь так, и я поддержу. Так даже проще
А ещё хотел сказать, если кому-то не ответил, извините. Всех читаю и мне интересно, но иногда не знаю что ответить, знаний не хватает.
Приветствую, Олег!
Вы правильно подметили проблему. В тот момент, когда мы зарегистрировали новый тренд, цена уже прошла часть пути. И все наши усилия направлены на то, чтобы понять сколько пути ещё там осталось. Толи становиться попутно, толи против, или вообще воздержаться.
Не говорю всегда угадывать, хотя бы в 60-65 процентах случаев.
Я где-то, здесь или в другом месте, высказывал крамольную мысль, что направление и продолжительность, ценовая цель движения курса лежит в умозрительной плоскости, а не в физичекой. от слова "физика". Правда, меня заплевали жеванным промокашками из трубочек за это. :) Я тогда у себя на сайте разместил свое мнение.
В основе лежат мнение и умозрительная цель.
До какого момента движение еще, по разным мнениям, является частью кривого, некрасивого, но флэта, а когда по единодушному мнению его можно расценивать как тренд? И все побегут к мышками запускать позиции. Предположение, что на пробое предыдущего максимума-минимума. Не факт.
Вот гипотеза-предположение природы проторговки или флета, корридора, боковика.
Например, у 8 миллионов приверженцев торговой стратегии на основе Moving Average, судя по их любимому индикатору, идет тренд вниз. В тот же момент, у 9 миллионов ярых приверженцев индиторных стратегий на Stochastic есть недвусмысленное мнение, что сейчас, судя по индикатору, тренд вверх. Как говорится, "сто тысяч зрителей по одному рублю с каждой стороны - это будет... это будет... Бешенные деньги".
Получается, что одно индикаторное мнение противостоит успешно другому индикаторному мнению. В результате "борьбы" нет мнения. Есть только работающие мнения с младших таймфремов. Пипсовиков. Движения с высокой частотой и малой амплитудой. И наплевательское мнение на данный момент и ситуацию с индикаторами у толпы с деньгами со старших ТФ. Они просто ее, ситуацию, не видят.
А на нашем ТФ все лепят отложки с обоих сторон на случай пробоя, накапливая общий сумарный лот, и наступления всеобщего согласия и благоденствия по получившимся после разворота одного из типов индикаторов (либо MA либо Stochastic) одинаковым направлениям движения курса.
Еще вмешивается поставщик ликвидности. Банк какой-нибудь. Поставляя ликвидность под кредитные плечи он же не будет до бесконечности идти против рынка. Он тоже в плюсе хочет быть. Пугалками, отложками с большим лотом, разворачивает рынок, пытаясь свалить его в откат. Он не вливает деньгу с рынка. От отложками создает мнение. "Туда ходить нельзя - минус ваши деньги." И все покорно бредут в обратную сторону. А он на откате по усреднению себе профит огромным лотом организует. В пролете - нерадивые, частично, пересиживальшики и новички младшего торгового возраста.
Волюнтаризм, а не физика с математикой. Хотя без них сложно, но малоэффективно. Одно дело, когда конец шланга сам обливает всех. под сильным напором воды. Тут что-то в какие-то ряды Фурье или еще в чего-нибудь сложить-разложить можно. Движения конца шланга по свечам разложить.
А другое дело, если еще этим же шлангом, с тем же напором воды, дети друг-друга обливают и отбирают друг у друга шланг. Поди - предскажи движение конца шланга уравнениеми.
Вывод какой? Есть мнение, что сегодня воскресение, никто не будет спорить. Мнение беспорно и это тренд. А вот, что и тренд может пролегать через кофейню, если не сказать больше, это уже под вопросом. Мы с женой придерживаемся разных индикаторных стратегий. :)
Есть еще такие финансовые инструменты как опционы. Не такие частые на слуху у всех как форекс, но играют важную роль в регулировании цены на рынке.
Опционные уровни могут держать цену неделями. После истечения опциона, цена отпускается на свободу и бежит как лань.)
Вот тут и сказывается вся несостоятельность индикаторных стратегий.
Саша еще не знает, почему ему не удаётся держать удачу за хвосты. Хвосты толстые, а не удержишь когда лань бежит.)
Приветствую, Олег!
Вы правильно подметили проблему. В тот момент, когда мы зарегистрировали новый тренд, цена уже прошла часть пути. И все наши усилия направлены на то, чтобы понять сколько пути ещё там осталось. Толи становиться попутно, толи против, или вообще воздержаться.
Не говорю всегда угадывать, хотя бы в 60-65 процентах случаев.
тут какая то нелогичность, тренд восходящий - это последовательно растущие вершины и впадины, а на вашем рисунке просто импульс вверх
тут какая то нелогичность, тренд восходящий - это последовательно растущие вершины и впадины, а на вашем рисунке просто импульс вверх
Вся беда в том что у одних движение цены это тренд, а у других волна.
Никто даже не хочет слушать, что на каждом ТФ есть свои волны и свои тренды. Только из волн формируются тренды.
Может со временем поймут. Трудно сказать.
Саша еще не знает, почему ему не удаётся держать удачу за хвосты. Хвосты толстые, а не удержишь когда лань бежит.)
:))) Не надо за меня волноваться - так или иначе я доберусь до чистого потока Эрланга и все будет в порядке. Я даже спорить на эту тему не буду. Это - один из путей одолеть рынок. Имеющий уши да услышит - один из путей...
Поэтому, меня уже не интересуют практические аспекты поиска Грааля - они остались в почившей ветке "От теории к практике". Сейчас мне больше интересна философия рынка - ибо путей его познания много. Может кому-то удастся выявить другие методы борьбы с ним: гистерезис, двумодальность, ... и так далее. Поэтому, эта ветка более интересна, чем "ТиП". Я ее просто читаю и молю Господа о помощи страждущим, собравшимся здесь...
:))) Не надо за меня волноваться - так или иначе я доберусь до чистого потока Эрланга и все будет в порядке. Я даже спорить на эту тему не буду. Это - один из путей одолеть рынок. Имеющий уши да услышит - один из путей...
Поэтому, меня уже не интересуют практические аспекты поиска Грааля - они остались в почившей ветке "От теории к практике". Сейчас мне больше интересна философия рынка - ибо путей его познания много. Может кому-то удастся выявить другие методы борьбы с ним: гистерезис, двумодальность, ... и так далее. Поэтому, эта ветка более интересна, чем "ТиП". Я ее просто читаю и молю Господа о помощи страждущим, собравшимся здесь...
Физические процессы на рынке играют слабую роль. Тут нужна психология, экономика и политика. Вот на чем держится финансовый мир.
Физические процессы на рынке играют слабую роль. Тут нужна психология, экономика и политика. Вот на чем держится финансовый мир.
У меня другое мнение. Но, повторю, время споров для меня прошло. Все, когда-нибудь, заканчивается...
Пусть будут психология, экономика и политика. Рынок от этого не станет ни проще, ни сложнее... Меня сейчас интересует только одно - могут ли страждущие найти что-либо более существенное, чем модель рынка как случайного процесса в открытой системе. Наблюдаем, смеемся, плачем вместе со всеми... Аминь.
У меня другое мнение. Но, повторю, время споров для меня прошло. Все, когда-нибудь, заканчивается...
Пусть будут психология, экономика и политика. Рынок от этого не станет ни проще, ни сложнее... Меня сейчас интересует только одно - могут ли страждущие найти что-либо более существенное, чем модель рынка как случайного процесса в открытой системе. Наблюдаем, смеемся, плачем вместе со всеми... Аминь.
Саша, я даже не спорю. Рассуждаю.
Рыночная цена в ТА заперта в 256 комбинациях. Всего лишь.
Нейронка легко может рассчитать следующую комбинацию. Я слаб в нейросетях, а компаньона тут почти не реально подобрать по характеру.