Ищем закономерности - страница 181

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Uladzimir Izerski:

Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.

Либо в противоположном. :)

 
Andrei:

Либо в противоположном. :)

то есть назад, да?

;)

 
Andrei:

Либо в противоположном. :)

против толпы лучше не надо

 
VVT:

против толпы лучше не надо

Это точно, затопчут, как на похоронах Сталина).

 
Serqey Nikitin:

Для начала, необходимо определиться с самим  фактом: тренд - есть, или тренда - нет...

Второй вопрос, если тренд ЕСТЬ, то как использовать эту закономерность в торговле. В этом случае, все "читающие эту ветку", будут иметь полную ясность по этой закономерности.


По большому счету, Трейдеру нужно ЗНАНИЕ, как получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, используя работающие закономерности на рынке, а не рассуждения о том, что "не противоречит мысли"...

Сергей, для начала нужно определиться, зачем я на рынке. Если посмотреть, то смотрим, есть тренд, или его нет. Если - заработать, то сначала анализируем, какой тренд мы можем потянуть, а уже после его ищем. Торговля по тренду - всегда просадки, у Вас денег хватит? 

 
Uladzimir Izerski:

На современных рынках большинство операций производится с помощью автоматических систем слежения и анализа за ценами.

Роботы работают каждый от себя но цены для них одни. Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.

Всё просто как куриное яйцо))

Именно поэтому вновь актуален свечной анализ, элементарные паттерны, тренды. Всё вернулось на круги своя. 

 

вот ещё в копилку искателей приключений  закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений

оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).

Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления. 

 
Renat Akhtyamov:

Владимир, просто то просто, но ....

Маркет мейкер может тебе запросто продать при твоем желании купить, но и точно также все произойдет с точностью до наоборот

однако ...

если толпа имеет огромный ОИ например в покупку, то уже происходит то, о чем ты пишешь

то есть по сути проанализируется намерение роботов и цена будет бегать к тем ценам, где роботы будут в основном покупать и затем цена импульсом или трендом будет падать

Ценой во все времена управляли быки и медведи. Сегодня они ярко выражены.

VVT:

Согласен, роботы входят по похожим алгоритмам и этим разгоняют цены, поэтому мы видим увеличение волатильности с каждым годом. И, как это можно использовать?

Входить в рынок с быками или с медведями.

 
Andrei:

Либо в противоположном. :)

Всегда есть противоположности в намерении.

Алексей Тарабанов:

Именно поэтому вновь актуален свечной анализ, элементарные паттерны, тренды. Всё вернулось на круги своя. 

Одно другому не мешает. Главное уметь пользоваться ими.

 
Maxim Kuznetsov:

вот ещё в копилку искателей приключений  закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений

оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).

Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления. 

По мне так это просто затухание импульса, любой осциллятор это определяет

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