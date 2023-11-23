Ищем закономерности - страница 181
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Uladzimir Izerski:
Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.
Либо в противоположном. :)
Либо в противоположном. :)
то есть назад, да?
;)
Либо в противоположном. :)
против толпы лучше не надо
против толпы лучше не надо
Это точно, затопчут, как на похоронах Сталина).
Для начала, необходимо определиться с самим фактом: тренд - есть, или тренда - нет...
Второй вопрос, если тренд ЕСТЬ, то как использовать эту закономерность в торговле. В этом случае, все "читающие эту ветку", будут иметь полную ясность по этой закономерности.
По большому счету, Трейдеру нужно ЗНАНИЕ, как получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, используя работающие закономерности на рынке, а не рассуждения о том, что "не противоречит мысли"...
Сергей, для начала нужно определиться, зачем я на рынке. Если посмотреть, то смотрим, есть тренд, или его нет. Если - заработать, то сначала анализируем, какой тренд мы можем потянуть, а уже после его ищем. Торговля по тренду - всегда просадки, у Вас денег хватит?
На современных рынках большинство операций производится с помощью автоматических систем слежения и анализа за ценами.
Роботы работают каждый от себя но цены для них одни. Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.
Всё просто как куриное яйцо))
Именно поэтому вновь актуален свечной анализ, элементарные паттерны, тренды. Всё вернулось на круги своя.
вот ещё в копилку искателей приключений закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений
оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).
Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления.
Владимир, просто то просто, но ....
Маркет мейкер может тебе запросто продать при твоем желании купить, но и точно также все произойдет с точностью до наоборот
однако ...
если толпа имеет огромный ОИ например в покупку, то уже происходит то, о чем ты пишешь
то есть по сути проанализируется намерение роботов и цена будет бегать к тем ценам, где роботы будут в основном покупать и затем цена импульсом или трендом будет падать
Ценой во все времена управляли быки и медведи. Сегодня они ярко выражены.
Согласен, роботы входят по похожим алгоритмам и этим разгоняют цены, поэтому мы видим увеличение волатильности с каждым годом. И, как это можно использовать?
Входить в рынок с быками или с медведями.
Либо в противоположном. :)
Всегда есть противоположности в намерении.
Именно поэтому вновь актуален свечной анализ, элементарные паттерны, тренды. Всё вернулось на круги своя.
Одно другому не мешает. Главное уметь пользоваться ими.
вот ещё в копилку искателей приключений закономерностей. Иллюстрация тренда и сопротивлений
оранжевые линии рисуются спустя 13 сек после открытия M5. (скриншот свежак, это Биток, но повсюду и всегда одно и то-же)
Заметно, что плотность нарастает вниз (куда собственно и цена наклонилась), но сверху-снизу есть зоны где цена не задерживается (точнее она там быстрее/резче двигается и старается оттуда уйти).
Это собственно и есть тренд и зоны поддержки-сопротивления.
По мне так это просто затухание импульса, любой осциллятор это определяет