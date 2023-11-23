Ищем закономерности - страница 27
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и еще , чтоб следующий бар имел большой размер, от Н до L. Если знать направление следующего бара и цена измениться в течении этого бара, только на 10 пипсов ,то много не заработаешь.
Ну тут тоже есть одна идея - пока только идея, т.к. времени её реализовать нет ... А может лень просто, хотя потенциал предварительно большой.
Идею поверхностно расскажу, т.к. если глубоко - надо много времени объяснять, ну и есть определённые ноухау, о которых делиться нет желания.
Собственно идея: все Вы знаете (ну я думаю большинство) про тему "первого импульса", так вот имеется определённая закономерность величины движения цены после окончания формирования первого импульса. Величина движения определяется исходя из величины импульса и предшествующей небольшой истории (как правила 1-2 времени формирования импульса, т.е если импульс состоит из 3-4 баров, то достаточно 6-8 баров предшествующих импульсу).
Схематично вот на скрине
Трендовые "чёрточки" - это первые импульсы движения. Так вот здесь можно с определённой достоверностью предсказать как далеко пойдёт цена по направлению импульса, либо не пойдёт, а развернется.
Причём цели движения можно определять как в момент формирования импульса (это как раз тема поиска пАттернов с использованием нейросетей), либо по ходу движения цены - это вот здесь расписал как делается. А также там про возможные развороты есть упоминание.
С уважением, RomFil
P.S. Только тему там "задвинули" - как обычно предъявлять начали - докажи, что работает ... :) Но я не собираюсь кому-то что-либо доказывать. Я выдал закономерность, а поверить в неё и дальше использовать или нет право каждого.
Переход к рейнж барам поясните, каким образом они эквивалентны объемным графикам?
P.S. Только тему там "задвинули" - как обычно предъявлять начали - докажи, что работает ... :) Но я не собираюсь кому-то что-либо доказывать. Я выдал закономерность, а поверить в неё и дальше использовать или нет право каждого.
Я тему просмотрел. Позже ознакомлюсь детальнее. Понимаю ваше настроение, но конкретно мне интересны все ваши идеи и мысли. Если вы не хотите что-либо публиковать здесь, но это есть где-то еще, пожалуйста не откажите в ссылках.
Я тему просмотрел. Позже ознакомлюсь детальнее. Понимаю ваше настроение, но конкретно мне интересны все ваши идеи и мысли. Если вы не хотите что-либо публиковать здесь, но это есть где-то еще, пожалуйста не откажите в ссылках.
Меня сразу забанят ... :) Тут нельзя рекламировать сторонние ресурсы. Спрашивайте здесь.
Конкретно он использует ТС, которую называют "Рельсы".
Это не сложно собрать в индикатор.
Три входных параметра: процент различия свечей "Рельсы" от предыдущих, процент различия между самих свечей "Рельсы", период в течение которого берём размер свечей для сравнения.
После построения, можно проверить на сколько пунктов ходит цена в нашу сторону или против нас.
Есть некоторые идеи,
Думаю над тем, что Вы сказали.
Это не сложно собрать в индикатор.
Три входных параметра: процент различия свечей "Рельсы" от предыдущих, процент различия между самих свечей "Рельсы", период в течение которого берём размер свечей для сравнения.
После построения, можно проверить на сколько пунктов ходит цена в нашу сторону или против нас.
Меня больше интересует анализ по истории. Насколько этот паттерн отрабатывался в принципе. насколько были отклонения (имеется в виду просадка в период когда котировки прежде отработки паттерна таки еще заносит не в ту сторону), и случаи когда паттерн не отрабатывался вообще (имеется в виду разумные отклонения в просадку).
Думаю над тем, что Вы сказали.
Ну вот тут человек еще подтянулся с оригинальными познаниями, и если он тоже заинтересуется, то потенциал и перспективы очень неплохие.
Они не эквивалентны, они лучше. И реализуются проще.
А чем конкретно лучше, можете аргументировать? Мне видится как минимум пара очевидных типичных ситуаций, в которых рейнж график будет бесполезен.
Меня больше интересует анализ по истории.
Да, по всем найденным паттернам, можно задать уровень просадки и посмотреть статистически, как далёко прошла цена в нашем направлении. В итоге будет график вероятности достижения ценой количества пунктов. При другом уровне просадки - другой график вероятности.