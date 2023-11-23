Ищем закономерности - страница 23
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Мудрецы советуют работать в диапазоне 50-100 тиков.
Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.
Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.
Если убавить днём и прибавить ночью, это сильно исказит картину (среднее) . Может надо наоборот ?
Так вы попробуйте. Самостоятельная работа всяко эффективнее чтения форумов.
окно анализа должно быть плавающее.
Ребята, если у вас есть ценные для вас идеи, и вам не жалко поделится ими, то формулируйте их, пожалуйста. Если вы сможете реализовать это в индикаторе - сделайте это, если не умеете, то я или кто-нибудь желающий сделает это. И затем мы проверим эту идею статистикой. Все численные результаты, выводы и коды будут публиковаться здесь.
Я сейчас займусь проверкой Chingiz Project - Extrems
Мудрецы советуют работать в диапазоне 50-100 тиков.
Александр, развивайте свою мысль. Я внимательно слушаю Вас.
Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.
И Вас, Секрет
Максим, Вы можете выбрать из всех предложенных вами способов одну стратегию, которая на Ваш взгляд более всех может принести результат? Дальше как-то сформулировать условия. Мы их автоматизируем и проверим статистически.
Сейчас для меня это уже не актуально,
Так тогда ждём свеженького
Я не знаю, кто в чём живёт, я пишу MQL4. Может все в пятёрке? Могу переписать коды.
И Вас, Секрет
Ну это означает адаптивное количество тиков. Обратное суточному усредненному профилю тикового объема. Откуда легким логическим движением ума приходим просто к range-барам. Но это не грааль разумеется, а просто инструмент для выравнивания статистических характеристик рынка, подходящий для любимых А_К квазиболлинджеров.
Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.
У меня другой способ дискретизации времени.
Однако, равнотиковые бары - это первый шаг к познанию Времени рынка, которое как русская гармошка - то сжимается, то разжимается и бьёт несчастных страждущих по щекам... Страждущие, однако, не понимают - кто и за что их бьет, и очень сильно страдают из-за этого...