Ищем закономерности - страница 23

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Alexander_K2:
Мудрецы советуют работать в диапазоне 50-100 тиков.

Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.

 
secret:

Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.

Если убавить днём и прибавить ночью, это сильно исказит картину (среднее) . Может надо наоборот ?
 
Roman Kutemov:
Если убавить днём и прибавить ночью, это сильно исказит картину (среднее) . Может надо наоборот ?

Так вы попробуйте. Самостоятельная работа всяко эффективнее чтения форумов.

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Maxim Romanov:

окно анализа должно быть плавающее.

Максим, Вы можете выбрать из всех предложенных вами способов одну стратегию, которая на Ваш взгляд более всех может принести результат? Дальше как-то сформулировать условия. Мы их автоматизируем и проверим статистически.
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Ребята, если у вас есть ценные для вас идеи, и вам не жалко поделится ими, то формулируйте их, пожалуйста. Если вы сможете реализовать это в индикаторе - сделайте это, если не умеете, то я или кто-нибудь желающий сделает это. И затем мы проверим эту идею статистикой. Все численные результаты, выводы и коды будут публиковаться здесь.

Я сейчас займусь проверкой Chingiz Project - Extrems

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Alexander_K2:
Мудрецы советуют работать в диапазоне 50-100 тиков.

Александр, развивайте свою мысль. Я внимательно слушаю Вас.


secret:

Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.

И Вас, Секрет 

 
Aleksei Stepanenko:
Максим, Вы можете выбрать из всех предложенных вами способов одну стратегию, которая на Ваш взгляд более всех может принести результат? Дальше как-то сформулировать условия. Мы их автоматизируем и проверим статистически.
Я это уже давно сделал и уже все проверил), получил положительный результат и даже использовал в торговле 2 года. Сейчас для меня это уже не актуально, поэтому делюсь закономерностью. Но если вам нужен алгоритм, то это придется самому делать, я только опытом делюсь.
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Maxim Romanov:
Сейчас для меня это уже не актуально,

Так тогда ждём свеженького


Я не знаю, кто в чём живёт, я пишу MQL4. Может все в пятёрке? Могу переписать коды.

 
Aleksei Stepanenko:

И Вас, Секрет  

Ну это означает адаптивное количество тиков. Обратное суточному усредненному профилю тикового объема. Откуда легким логическим движением ума приходим просто к range-барам. Но это не грааль разумеется, а просто инструмент для выравнивания статистических характеристик рынка, подходящий для любимых А_К квазиболлинджеров.

 
secret:

Мудрецы говорят, что днем 50 тиков это слишком много, а ночью 50 тиков это слишком мало.

У меня другой способ дискретизации времени.

Однако, равнотиковые бары - это первый шаг к познанию Времени рынка, которое как русская гармошка - то сжимается, то разжимается и бьёт несчастных страждущих по щекам... Страждущие, однако, не понимают - кто и за что их бьет, и очень сильно страдают из-за этого...

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