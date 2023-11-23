Ищем закономерности - страница 180
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Постулат " тренда не существует" - ОЧЕНЬ СМЕЛО!
Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:
ЗОЛОТО...
Два года ТРЕНД ВВЕРХ... Да, были откаты, а как без них? Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!
Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?
На самом деле не два года, а пять лет, но это нисколько не противоречит мысли, к которой я веду читающих эту ветку. Вот она: прежде, чем оперировать с понятием "тренд", необходимо определиться с горизонтом, на котором Вы собираетесь инвестировать; абсолютных трендов не бывает. Если Вы ярый сторонник техники Баффета, то открыли бы длинную позицию в июне 2015 и держали бы её по сей день, невзирая на просадки. Если же у Вас завалялась штука баксов и Вы торгуете на Форексе с плечом 500, безумно при этом рискуя, то Вам нужен тренд внутри дня, максимум недели. Баффету плечо не нужно.
Я постараюсь сегодня продолжить тему, но не уверен, что получится. Очень много физической работы, безумно устаю к вечеру. Завтра завершаю дачный сезон, надо многое успеть. Так, что, возможно - ждите не раньше понедельника.
На самом деле не два года, а пять лет, но это нисколько не противоречит мысли, к которой я веду читающих эту ветку.
Для начала, необходимо определиться с самим фактом: тренд - есть, или тренда - нет...
Второй вопрос, если тренд ЕСТЬ, то как использовать эту закономерность в торговле. В этом случае, все "читающие эту ветку", будут иметь полную ясность по этой закономерности.
По большому счету, Трейдеру нужно ЗНАНИЕ, как получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, используя работающие закономерности на рынке, а не рассуждения о том, что "не противоречит мысли"...
Постулат " тренда не существует" - ОЧЕНЬ СМЕЛО!
Давайте рассмотрим ПРИМЕРЫ:
ЗОЛОТО...
Два года ТРЕНД ВВЕРХ... Да, были откаты, а как без них? Но тренд вверх - ДВА ГОДА?!!
Какой еще период нужен, чтобы согласиться, что тренды существуют?
Нет, золото падает по-сравнению с "2000" годом, поэтому трендов нет
Коллега прав, явный рост, мы просто близорукие, вон аж когда надо было покупать :))
Для начала, необходимо определиться с самим фактом: тренд - есть, или тренда - нет...
Второй вопрос, если тренд ЕСТЬ, то как использовать эту закономерность в торговле. В этом случае, все "читающие эту ветку", будут иметь полную ясность по этой закономерности.
По большому счету, Трейдеру нужно ЗНАНИЕ, как получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, используя работающие закономерности на рынке, а не рассуждения о том, что "не противоречит мысли"...
Все попытки определиться с формулировкой "тренд" на финансовых рынках не увенчались успехом. В прочем это даже не важно. Кому как удобней так и используют.
Для вас тренд это показания индикаторов. Для меня тренд это последовательность вершин и впадин в определенном горизонте цен. Мне так удобнее программно анализировать рыночные цены. Вот тут мне видны закономерности. Предсказуемое поведение цены. Так как цена имеет пилообразный зигзаг, то комбинация вершин и впадин имеет четкие черты характера цены. Достаточно оцифровать вершины и впадины и дальнейшее поведение цены как на ладони.
На сегодняшний день это мне уже не столько интересно. Всё изучено.
Есть интереснейшая тема, распознание группового поведения роботов на рынках, над которой сейчас работаю.
Есть интереснейшая тема, распознание группового поведения роботов на рынках, над которой сейчас работаю.
В чём заключается идея?
В чём заключается идея?
На современных рынках большинство операций производится с помощью автоматических систем слежения и анализа за ценами.
Роботы работают каждый от себя но цены для них одни. Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.
Всё просто как куриное яйцо))
На современных рынках большинство операций производится с помощью автоматических систем слежения и анализа за ценами.
Роботы работают каждый от себя но цены для них одни. Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.
Всё просто как куриное яйцо))
Владимир, просто то просто, но ....
Маркет мейкер может тебе запросто продать при твоем желании купить, но и точно также все произойдет с точностью до наоборот
однако ...
если толпа имеет огромный ОИ например в покупку, то уже происходит то, о чем ты пишешь
то есть по сути проанализируется намерение роботов и цена будет бегать к тем ценам, где роботы будут в основном покупать и затем цена импульсом или трендом будет падать
На современных рынках большинство операций производится с помощью автоматических систем слежения и анализа за ценами.
Роботы работают каждый от себя но цены для них одни. Поэтому они образуют пул автоматов и гонят цену в одном направлении.
Всё просто как куриное яйцо))
Согласен, роботы входят по похожим алгоритмам и этим разгоняют цены, поэтому мы видим увеличение волатильности с каждым годом. И, как это можно использовать?
Uladzimir Izerski:
Достаточно оцифровать вершины и впадины и дальнейшее поведение цены как на ладони.
Наверно имелось ввиду, предыдущее поведение цены? :)