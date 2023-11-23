Ищем закономерности - страница 278

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Serqey Nikitin:

Это называется - разработать ТЕОРИЮ..., а не методику...

Методика - это частный случай ТЕОРИИ..., где то работает, а где то не очень...


Основная методическая ошибка трейдеров - разработка методики..., а затем долгое метание и устранение мелких множественных не стыковок в торговле...

Теорию два года с Шуриком изучали и на МО четыре.

Тредер должен выполнять комплекс задач. Следить за политикой, экономикой и в последнюю очередь за ценой.

 
Uladzimir Izerski:

Теорию два года с Шуриком изучали и на МО четыре.

Тредер должен выполнять комплекс задач. Следить за политикой, экономикой и в последнюю очередь за ценой.

Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...

Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...

Если есть убытки, то это просто подделка...  ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )

 
Serqey Nikitin:

Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...

Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...

Если есть убытки, то это просто подделка...  ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )

Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:

0 (0.00%)

Где ты видишь убыточные?

Какие теории? Прибыльно торговать даёт природа или Бог. Как кому угоднее.

 
Serqey Nikitin:

Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...

Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...

Если есть убытки, то это просто подделка...  ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )

О как. Недостаточно просто прибыльно торговать, еще и убыточные сделки должны отсутствовать в принципе? Может за Нобелевкой сходите, шо вы тут сидите скромничаете? Такое заявление это просто 100% маркер понятно чего.
 
Uladzimir Izerski:

Какие теории? Прибыльно торговать даёт природа или Бог.

Да, примерно так все трейдеры надеются на Бога...  Действительно, зачем им теории?...

 
Serqey Nikitin:

Да, примерно так все трейдеры надеются на Бога...  Действительно, зачем им теории?...

Даже в лотерею некоторым пиплам удаётся выиграть очень крупные выигрыши по несколько раз. Природа рулит. Умеют просить у Бога.)

Один чувак собирал собирал на квартиру, а деньги всё уменьшались в весе. Пошел он в казино поставил все деньги на ставку и срубил джекпот. 

Поймал разворот тренда.) Без всякой теории.

 
Vladimir Baskakov:
"Дочку" жалко, с таким "ненавязчивым" обучением. Нашел закономерность - опиши. Приведи пример. Покажи результат в мониторинге. 
Нет, щас будет на 100 страницах растекаться мыслью по древу ,и как Улад, ничего не родит

Этих закономерностей с примерами здесь было выложено несколько. Если не обучен читать, или въезжать - не мой собеседник. 

Для умеющих читать и въезжать: 

По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках. 

 
Алексей Тарабанов:

Этих закономерностей с примерами здесь было выложено несколько. Если не обучен читать, или въезжать - не мой собеседник. 

Для умеющих читать и въезжать: 

По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках. 

а перед этим вверх стрельнуло

не могу понять - как нарисовать трендовые, чтобы сошлось

 
Алексей Тарабанов:

По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках. 

В чём ошибка?

 
VVT:

В чём ошибка?

Дык, это попытка самобичевания: найдите свою ошибку. Если нужна помощь - всегда готов. 

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