Ищем закономерности - страница 278
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Это называется - разработать ТЕОРИЮ..., а не методику...
Методика - это частный случай ТЕОРИИ..., где то работает, а где то не очень...
Основная методическая ошибка трейдеров - разработка методики..., а затем долгое метание и устранение мелких множественных не стыковок в торговле...
Теорию два года с Шуриком изучали и на МО четыре.
Тредер должен выполнять комплекс задач. Следить за политикой, экономикой и в последнюю очередь за ценой.
Теорию два года с Шуриком изучали и на МО четыре.
Тредер должен выполнять комплекс задач. Следить за политикой, экономикой и в последнюю очередь за ценой.
Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...
Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...
Если есть убытки, то это просто подделка... ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )
Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...
Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...
Если есть убытки, то это просто подделка... ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )
0 (0.00%)
Где ты видишь убыточные?
Какие теории? Прибыльно торговать даёт природа или Бог. Как кому угоднее.
Вы хотите сказать ПСЕВДО ТЕОРИЮ ?...
Если бы Вы изучали правильную ТЕОРИЮ, то у Вас не было бы убыточных сделок...
Если есть убытки, то это просто подделка... ( имеется ввиду ТЕОРИЯ СТАБИЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ..., а, не как сейчас модно, - теория ценообразования... )
Какие теории? Прибыльно торговать даёт природа или Бог.
Да, примерно так все трейдеры надеются на Бога... Действительно, зачем им теории?...
Да, примерно так все трейдеры надеются на Бога... Действительно, зачем им теории?...
Даже в лотерею некоторым пиплам удаётся выиграть очень крупные выигрыши по несколько раз. Природа рулит. Умеют просить у Бога.)
Один чувак собирал собирал на квартиру, а деньги всё уменьшались в весе. Пошел он в казино поставил все деньги на ставку и срубил джекпот.
Поймал разворот тренда.) Без всякой теории.
"Дочку" жалко, с таким "ненавязчивым" обучением. Нашел закономерность - опиши. Приведи пример. Покажи результат в мониторинге.
Этих закономерностей с примерами здесь было выложено несколько. Если не обучен читать, или въезжать - не мой собеседник.
Для умеющих читать и въезжать:
По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках.
Этих закономерностей с примерами здесь было выложено несколько. Если не обучен читать, или въезжать - не мой собеседник.
Для умеющих читать и въезжать:
По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках.
а перед этим вверх стрельнуло
не могу понять - как нарисовать трендовые, чтобы сошлось
По-прежнему приглашаю собеседников из золотой ветки поговорить об ошибках.
В чём ошибка?
В чём ошибка?
Дык, это попытка самобичевания: найдите свою ошибку. Если нужна помощь - всегда готов.