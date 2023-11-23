Ищем закономерности - страница 230
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Всё в мире подчиняется определенным законам. Цена на рынках тоже.
Для цены на любой актив закон один:
Небезызвестный Борис Гудылин разработав теорию вложенных петель гистерезиса на рынке, столкнулся с серьезной проблемой - крайне тяжелым математическим аппаратом описания этого процесса. Только очень сильные математики-энтузиасты смогли за несколько лет(!!!) работы продвинуть эту тему в практическую плоскость. Хе-хе... Меня даже попросили не упоминать на форумах математические термины (!), которые использовались при решении этой задачи. Ибо это реально очень тяжелый труд...
На истории любой дурак нарисует не только фрактальные гистерезисы, но и резонансы по Фибоначчи на аттракторах.
Как часто хотите делать оптимизацию и на какую глубину? Как определять лучшую, просто минимальный СКО без зависимости от глубины выборки зло. И что делать если результаты пилой горизонтальной. Делали уже? Есть явные минимумы СКО?
Видеале после открытия очередного бара на всю глубину исторических данных. Да, минимальный СКО из вей лубины исторических данных. Горизонтальная пила исключена. Делал множества раз. Явная и единстенная минимальная СКО всегда обнаруживается.
Для цены на любой актив закон один:
Главное знать, что такое актив. Остальное дело техники.
Видеале после открытия очередного бара на всю глубину исторических данных. Да, минимальный СКО из вей лубины исторических данных. Горизонтальная пила исключена. Делал множества раз. Явная и единстенная минимальная СКО всегда обнаруживается.
Моё уважение к Вам за мужественное сопротивление рынку.
Нельзя идти в лоб к рынку. Его надо понять и идти с ним.
Нельзя идти в лоб к рынку. Его надо понять и идти с ним.
Для многих это непосильная задача оказывается, даже если рассказать как надо. Эта среда создана людьми, но почему то люди попадая теряются, в упор не видят ориентиров, вообще ничего, не получается адаптироваться, не знаю почему. А ведь надо просто приспособиться к среде и подчиниться. Бороться бесполезно Этот поток сломает позвоночник любому. Уверен, что если когда нибудь найдутся формулы всего этого, это будет зубодробительная и мозговыворачивающа математика.
Но можно и по другому. У знакомой дочка (привет Баскакову :) три с половиной года, любит всякие головоломки из книжек, обожаю с ней заниматься. Или в ноуте иногда специальные детские программы, проходит задания. Развитие лет на 6-7. Написал программу, специально для нее, две кнопки надо держать или одну или другую, в зависимости куда идет линия графика на экране. Программа подсчитывает профит :) стопов нет. Вместо этого две рожицы на экране, когда она в профите рожица улыбается со звуком смеха или плачет когда в минусах. Настюше не нравилось, когда "ляля" плачет, поэтому она старалась сделать так, что бы "ляля" смеялась. Подсовывал ей разные рыночные графики, поначалу получалось так себе, но потом она приспособилась и профит был на всем что я ей подсовывал. Обычные графики, без преобразований, только в виде линии, а не баров, чтобы лишней графической информацией мозг ребенка не перегружать. Она видела куда линия идет, туда и жала. Не задумываясь куда пойдет, или не дойдет, она видела куда идет сейчас, ничего не боясь, не сожалея, не подсчитывая будущие прибыля. Чистый разум очень быстро нашел решение, на что то ориентируясь. Полчаса примерно ушло у нее, чтобы научиться.
Полчаса примерно ушло у нее, чтобы научиться.
Я тоже так могу.
Только времени потратил побольше.
Для многих это непосильная задача оказывается, даже если рассказать как надо. Эта среда создана людьми, но почему то люди попадая теряются, в упор не видят ориентиров, вообще ничего, не получается адаптироваться, не знаю почему. А ведь надо просто приспособиться к среде и подчиниться. Бороться бесполезно Этот поток сломает позвоночник любому. Уверен, что если когда нибудь найдутся формулы всего этого, это будет зубодробительная и мозговыворачивающа математика.
У знакомой дочка (привет Баскакову :) три с половиной года, любит всякие головоломки из книжек, обожаю с ней заниматься. Или в ноуте иногда специальные детские программы, проходит задания. Развитие лет на 6-7. Написал программу, специально для нее, две кнопки надо держать или одну или другую, в зависимости куда идет линия графика на экране. Программа подсчитывает профит :) стопов нет. Вместо этого две рожицы на экране, когда она в профите рожица улыбается со звуком смеха или плачет когда в минусах. Настюше не нравилось, когда "ляля" плачет, поэтому она старалась сделать так, что бы "ляля" смеялась. Подсовывал ей разные рыночные графики, поначалу получалось так себе, но потом она приспособилась и профит был на всем что я ей подсовывал. Обычныные графики, без преобразований, только в виде линии, а не баров, чтобы лишней графической информацией мозг ребенка не перегружать. Она видела куда линия идет, туда и жала. Не задумываясь куда пойдет, или не дойдет, она видела куда идет сейчас, ничего не боясь, не сожалея, не подсчитывая будущие прибыля. Чистый разум очень быстро нашел решение, на что то ориентируясь. Полчаса примерно ушло у нее, чтобы научиться.
Классный пост, редко вижу.
Детское мышление прямолинейно. На начальной стадии торговли на рынках у взрослых многие следуют такой практике, но сталкиваются с непонятным явлением отката. Это губит депозиты и веру в торговлю.