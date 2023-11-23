Ищем закономерности - страница 31
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Цена на яблоко была 4 рубля, стала 5 рублей и растет дальше, а продавцы при этом теряют деньги, о как. Они же в вашем примере не шортят яблоки без покрытия, а просто продают их, откуда здесь взяться убыткам? Растет цена и хорошо, продадут дороже чем рассчитывали.
ну если сделать допущение, что цена имеет момент инерции (то есть трендовая) то да, в целом может быть правдой. Только надо ткнуть по рынку, когда инерция по остальным движениям стремится к 0, то есть рассчитывать тот момент, когда либо ты можешь запустить своим объемом новую тенденцию или попасть в старую.
Да, тут еще одна закономерность. Она будет не очевидна для большинства (по тому что сначала надо знать что такое тренд), но по моим исследования все развивающиеся рынки (я проверил акции, валюты, сырье, крипту) трендовые, то есть обладают памятью. Поэтому это не пустой разговор, это еще одна закономерность в копилку.
Ещё один аргумент в пользу этого, то что существуют ценовые уровни и многие по ним успешно торгуют. Только памятью обладает не абстрактно рынок, а люди которые в нём участвуют. Трейдер видит тренд и входит в направлении этого тренда, тем самым вносит свой вклад в поддержку и существование этого тренда.
Насчет закономерности: мышление толпы имеет несколько постоянно противостоящих качеств. Например: упрямость одних против бешенного энтузиазма или паники других. Закономерность можно найти в реакциях игроков на мировые события, там, где эти игроки не заплутали в математических джунглях в поисках грааля и кроме цифр ничего не видят. Нужна обьемная оценка происходящего и рынок, на котором это происходящее имеет значение.
Вам бы в политики
На рынке нет фактических яблок, а все заимствованные. Здесь спекулянты, а не производители. Следовательно, права на яблоки заимствованны у производителей, и им нужно не только вернуть эти яблоки (с процентами за спекуляции), но и самим заработать. Поэтому, для рыночных спекулянтов расклад именно такой: рост цены приводит к потерям выгодности их позиции.
Валютные и фондовые рынки имеют разные причины роста и падения.
Закономерности мы видим только на графиках на истории. Причины игнорируем. А желательно знать причину роста или падения цены.
Все просто)
Но совсем не так.
Валютные и фондовые рынки имеют разные причины роста и падения.
Закономерности мы видим только на графиках на истории. Причины игнорируем. А желательно знать причину роста или падения цены.
Конечно. Причины в головах людей. Но, умные головы успешно заменяют алгоритмичными болванками, что перерождает рынок из эмоционально-прагматичной системы, где рациональное мышление с логикой и знаниями противостоит чувствам и интуиции в борьбе за принятие решений, в среду бездушной и эмоционально индиферентной цифровой зависимости в дейсвиях, что сжирает львиную долю закономерностей человеческого поведения. Поэтому, искать закономерности на рынке роботов, не берусь. Им чужды наши реакции и их методы расчетов и формулы нам неведомы.
Если внимательно посмотреть на графики валютного рынка, то там четко видны следы банковских роботов.
Другое дело, что кто то хочет видеть, что бы роботы работали так как спекулянт видит рынок.
Рынок форекс ведь создан для того, чтобы заполнить денежной ликвидностью и дать свободу товарному рынку.
Спекулянты в основном и являются ликвидность.
Компания купила и ушла, помахав ручкой спекулянту со стоплоссом.
Но совсем не так.
Волны это и есть колена зигзага. На каждом ТФ свои характеристики. Каждый ТФ играет по своим правилам.
Вы можете подробно описать Вашу идею. Не общими словами, а конкретика. Вы сказали важна форма волны, сила и направление. Развивайте мысль. Какие формы? Рисунки? Как измеряете силу? Мы это всё закодируем и проверим статистикой.
Вам - мировая известность, нам всем и Вам тоже - хорошая торговая стратегия.А поговорить за жизть мы попозже ещё успеем.