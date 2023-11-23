Ищем закономерности - страница 213

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Aleksey Nikolayev:

Радея за людей, не забывайте про своё здоровье - потребляйте коньяк умеренно и тщательно закусывайте.

Коньяк? Разве, что лимончиком зализывать 

 
Алексей Тарабанов:

Владимир, у тебя ни одной мысли по теме ветке. Абсолютный ноль. При этом, масса постов в мой адрес, основанных на том, что в-основном торгую не я, а дочь. 

Ну, твоё то какое дело, я ведь по теме пишу, а ты флудишь. 

Модератор, может стоит обратить внимание? 

Этот тип несет не только отрицательную энергию на форуме, но и крайне разрушительную.

А может кому нравится он ? Поддержите его. 

 
Алексей Тарабанов:

Коньяк? Разве, что лимончиком зализывать 

это если досталась борматуха типа бренди или коньяка(!!) решил немного утрёхстаканить..

хороший коньяк как и хороший кофе пьют либо не запивая/не закусывая/не смешивая, или иногда пригубляя чистой воды.

 
)
 
Aleksey Nikolayev:

Радея за людей, не забывайте про своё здоровье - потребляйте коньяк умеренно и тщательно закусывайте.

Учту все ваши замечания.

Но прежде чем вам, а лучше подойдет "тебе" писать, выделись своей философией торговли или в крайнем случае умением программировать. Тогда буду тебя уважать как многих здесь уважаемых постояльцев. Пока у тебя есть время подумать над своей философией, прежде чем учить и упрекать других.

 
Maxim Kuznetsov:

хороший коньяк как и хороший кофе пьют либо не запивая/не закусывая/не смешивая, или иногда пригубляя чистой воды.

Ну, за закономерности, дзиньььь

 
Uladzimir Izerski:


Лимит по "философии" на форуме уже выбран вами, а по поводу "уважения" напомнило бородатый анекдот:

уважение

 

Alexander_K:

Я общался со Жрецом лично и не то, чтобы напрочь изменил свою стратегию, а как бы это сказать... Переосмыслил ее.

Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.

 
secret:

Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.

Кстати, Гмурман - весьма загадочная личность и про него мало что известно, несмотря на обилие изданий его книг - нашёл только это.

Так что вполне можно создать какой-нибудь Свехсекретный Орден Гмурманцев)

Владимир Ефимович Гмурман : Дискуссионные темы (М)
  • dxdy.ru
Книги Владимира Ефимовича широко известны и востребованы. Его 12-е издание «Теория вероятностей и математическая статистика» вышла в 2016 году. К сожалению, я ничего не смог найти по его биографии. Если кто знает, как сложилась судьба этого человека, - поделитесь. В издании 1959 года упоминается, что учебник написан на основании курса лекций...
 
secret:

Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.

Пусть стейт предъявят.
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