Ищем закономерности - страница 213
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Радея за людей, не забывайте про своё здоровье - потребляйте коньяк умеренно и тщательно закусывайте.
Коньяк? Разве, что лимончиком зализывать
Владимир, у тебя ни одной мысли по теме ветке. Абсолютный ноль. При этом, масса постов в мой адрес, основанных на том, что в-основном торгую не я, а дочь.
Ну, твоё то какое дело, я ведь по теме пишу, а ты флудишь.
Модератор, может стоит обратить внимание?
Этот тип несет не только отрицательную энергию на форуме, но и крайне разрушительную.
А может кому нравится он ? Поддержите его.
Коньяк? Разве, что лимончиком зализывать
это если досталась борматуха типа бренди или коньяка(!!) решил немного утрёхстаканить..
хороший коньяк как и хороший кофе пьют либо не запивая/не закусывая/не смешивая, или иногда пригубляя чистой воды.
Радея за людей, не забывайте про своё здоровье - потребляйте коньяк умеренно и тщательно закусывайте.
Учту все ваши замечания.
Но прежде чем вам, а лучше подойдет "тебе" писать, выделись своей философией торговли или в крайнем случае умением программировать. Тогда буду тебя уважать как многих здесь уважаемых постояльцев. Пока у тебя есть время подумать над своей философией, прежде чем учить и упрекать других.
хороший коньяк как и хороший кофе пьют либо не запивая/не закусывая/не смешивая, или иногда пригубляя чистой воды.
Ну, за закономерности, дзиньььь
Лимит по "философии" на форуме уже выбран вами, а по поводу "уважения" напомнило бородатый анекдот:
Alexander_K:
Я общался со Жрецом лично и не то, чтобы напрочь изменил свою стратегию, а как бы это сказать... Переосмыслил ее.
Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.
Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.
Кстати, Гмурман - весьма загадочная личность и про него мало что известно, несмотря на обилие изданий его книг - нашёл только это.
Так что вполне можно создать какой-нибудь Свехсекретный Орден Гмурманцев)
Настоящие Жрецы, узревшие Истину - это Фихтенгольц и Гмурман.